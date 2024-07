La FRENCHTECH retient son souffle / EKOO donne de la voix avec la FEVAD / Les tech françaises quittent la bourse

+ ACQUISITIONS

LDLC absorbe Rue du Commerce

Le Groupe LDLC a finalisé l’acquisition du fonds de commerce de RUE DU COMMERCE, après avoir obtenu l’accord de l’autorité de la concurrence et rempli les conditions nécessaires. Rue du Commerce, pionnier du e-commerce français spécialisé dans les produits informatiques et high-tech, a généré un volume d’affaires d’environ 45 millions d’euros et un chiffre d’affaires de 30 millions d’EUR sur les 6 premiers mois de 2024.

Cette acquisition, de 6 millions d’EUR financés par de la dette bancaire, renforce la position de LDLC sur le marché BtoC. Elle permettra à LDLC d’élargir sa base de clients et d’optimiser sa rentabilité. Le Groupe, acteur majeur de l’e-commerce depuis 1997, continue de se développer avec près de 1 190 collaborateurs.

Vedis sécurise sa croissance avec un family office

VEDIS, spécialiste des solutions de sécurité et de vidéosurveillance, a réalisé une 1re opération de LBO avec le family office Martek, qui prend le contrôle de la société. Les fondateurs Antoine et Ziad Abi Farah réinvestissent et conservent une part du capital, accompagnés de business angels du secteur.

La transaction inclut une dette bancaire équivalente à deux fois l’Ebitda, souscrite auprès de LCL, CIC Est et Caisse d’Épargne Ile-de-France. Des lignes de capex ont été négociées pour soutenir la croissance externe. Créée en 2008, Vedis, avec plus de 9 000 clients et un chiffre d’affaires de 7 M EUR, vise 10 M EUR en 2024 et plus de 50 M EUR d’ici 5 ans.

INFINITE REALITY spécialisée dans la création de contenu pour le métavers, a levé 350 millions de dollars, pour une valorisation de 5,1 milliards de dollars. Cette opération lui permet d’ acquérir le développeur de jeux Roblox Landvault pour 450 millions de dollars en actions.

AMD fait l’acquisition de SILO AI, une entreprise basée à Helsinki qui propose des modèles d’IA sur mesure et des plateformes pour les clients d’entreprise, pour 665 millions de dollars cash.

+ LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Index Ventures : un fonds de 2,3 milliards d’EUR pour l’IA

INDEX VENTURES, société de capital-risque basée aux États-Unis et au Royaume-Uni, a levé 2,3 milliards de dollars pour investir dans des entreprises Tech. Sur ce montant, 800 millions seront consacrés aux startups en early-stage et 1,5 milliard aux entreprises en forte croissance. Parmi ses récents investissements en IA figurent Mistral AI, la start-up canadienne Cohere, spécialisée dans les grands modèles de langage (LLM), et l’Américaine Scale AI. Ce fonds vise à tirer parti des avancées de l’IA, notamment dans la découverte de médicaments et le secteur juridique. Fondée en 1996, Index Ventures a soutenu 108 licornes et 57 introductions en Bourse.

Paris : Les fonds d’investissement retirent des sociétés de la Bourse

Les fonds de private equity et d’infrastructures retirent de plus en plus de sociétés de la Bourse de Paris. EXCLUSIVE NETWORKS et BELIEVE sont les dernières entreprises en date concernées par cette tendance et NEOEN est très fortement pressentie pour être la prochaine sur la liste. En 2024, seules deux sociétés ont été introduites en Bourse tandis que quatre l’ont quitté.

Les fonds, tels que Permira et Blackstone, trouvent des opportunités dans des sociétés sous-évaluées ou en difficulté, comme Believe. L’acquisition de Rue du Commerce par LDLC et d’autres opérations similaires montrent que la Bourse peine à financer la croissance des entreprises face à la hausse des taux d’intérêt. Les investisseurs préfèrent des modèles économiques stables, ce qui pousse certaines sociétés à se tourner vers des financements privés.

Alter Equity : Un nouveau fonds d’impact

La société de gestion ALTER EQUITY a réalisé le 1er closing de son 3e fonds à hauteur de 85 millions d’EUR, avec un objectif final de 150 millions. Ce fonds, axé sur l’investissement à impact, vise à soutenir des entreprises ayant un effet positif sur l’environnement et la société. Alter Equity prévoit d’investir environ 10 millions d’EUR par entreprise, ciblant des sociétés en forte croissance avec un chiffre d’affaires minimum de 1 million d’EUR.

Ce nouveau fonds impose 12 critères extrafinanciers obligatoires, incluant la gouvernance, la diversité et la décarbonation. La rémunération de l’équipe de gestion sera également liée aux performances RSE. Alter Equity, fondée par Fanny Picard, a déjà une réputation solide avec 18 participations, dont plusieurs « greentech » prometteuses.