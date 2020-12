L’écosystème E-santé français a-t-il les moyens de s’internationaliser ?

Focus sur la santé et l’e-santé. La crise actuelle a mis un gros coup de projecteur sur ce secteur. Nous serons avec Denise Silber, spécialiste de la santé digitale et cofondatrice de VRforHealth, un site web ressource portant sur la réalité virtuelle thérapeutique, pour avoir son retour sur l’écosystème français de l’e-santé et pourquoi les start-up françaises ne dominent pas la course aux levées de fond mondiales. « La France ne s’était pas endormie mais elle s’est doublement réveillée. L’e-santé est un secteur mondial dominé par les grandes start-up américaines », explique-t-elle à notre micro.

Cependant, 2020 a été une aubaine pour les acteurs de l’e-santé et les acteurs français veulent se démarquer . « La téléconsultation a atteint des niveaux qu’elle n’aurait jamais atteint. Il y a également eu une ruée vers les imprimantes 3D. La blockchain et l’IA ont un rôle à jouer pour la protection de l’ensemble des données de santé créés avec cette digitalisation du secteur. La protection des données est un élément clé pour l’obtention de la confiance des utilisateurs », met en avant Denise Silber.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Denise Silber, cofondatrice de VRforHealth :

