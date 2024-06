La logistique remplace l’industrie dans certaines régions / 200 créateurs du web appellent à voter pour le Nouveau Front populaire

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

La logistique remplace l’industrie dans certaines régions

C’est le constat que fait notre confrère du Monde, Béatrice Madeline. La région Hauts-de-France, autrefois dominée par l’industrie sidérurgique, voit maintenant ses friches industrielles transformées en centres logistiques pour le e-commerce. À Denain, par exemple, les anciens terrains d’Usinor accueilleront désormais des entrepôts du danois Maersk où transiteront bientôt des colis d’entreprises comme Amazon. Ce changement illustre une tendance nationale : les emplois logistiques égalent désormais ceux de l’industrie, avec plus de 103 000 salariés dans les Hauts-de-France en 2020. Ce secteur en croissance rapide se caractérise par des horaires atypiques, de nombreux contrats à temps partiel et une utilisation massive de l’intérim, entraînant des conditions de travail souvent difficiles et des salaires inférieurs à ceux de l’industrie.

L’intégration de l’IA dans les smartphones va révolutionner l’accès à l’information

L’IA fera son entrée dans les smartphones dès l’année prochaine, transformant radicalement notre façon de consommer l’information, prédit l’expert Frédéric Filloux dans le dernier numéro de sa lettre d’info Episodiques. Des modèles comme « Apple Intelligence » et « Gemini Nano » de Google permettront des interactions plus fluides, rendant obsolètes les applications traditionnelles au profit d’agents conversationnels. Cette évolution risque de redéfinir le secteur de l’information, remplaçant les applications d’actualité par des assistants vocaux capables de fournir des synthèses personnalisées. Cependant, cette innovation soulève des questions sur la protection des données et la dépendance accrue aux géants de la Tech.

Comment la physique quantique redéfinit la confidentialité

Depuis des millénaires, les codes secrets protègent les informations. Dans les années 1970, des chercheurs ont utilisé des problèmes mathématiques complexes pour créer des techniques de chiffrement. Cependant, en 1984, Charles Bennett et Gilles Brassard ont bouleversé ce domaine avec une méthode basée sur les lois de la physique quantique, montrant qu’une sécurité pouvait être assurée sans ces problèmes mathématiques difficiles. 10 ans plus tard, Peter Shor a découvert qu’un ordinateur quantique pourrait résoudre ces problèmes rapidement, menaçant la cryptographie actuelle. Aujourd’hui, les chercheurs travaillent sur des techniques basées sur des structures mathématiques appelées lattices, résistantes aux attaques quantiques. Malgré l’absence d’ordinateurs quantiques suffisamment puissants, la cryptographie évolue pour anticiper ces futurs défis.

L’UE prête à adopter une nouvelle loi contre les maltraitances en ligne d’enfants

Un projet de loi visant à combattre les contenus d’abus sexuels d’enfants en ligne (CSAM) pourrait bientôt être adopté par l’UE. Cette législation propose la création d’une agence centralisée pour soutenir la détection et la suppression de ces contenus, tout en préservant la confidentialité des communications textuelles. Les communications visuelles, telles que les images et vidéos, seront le principal focus de détection. La Belgique, en tant que présidence du Conseil de l’UE, espère lancer les négociations interinstitutionnelles après l’été. Le projet de loi exclut les communications audio et met en avant l’importance de la cryptographie de bout en bout.

Le 17cyber ne répond pas encore

L’Etat devait lancer au printemps le « 17Cyber » : une ligne directe d’assistance aux victimes d’attaques cyber (possibilité d’entrer en relation avec les forces de l’ordre en 24/7 par chat), en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et l’ANSSI. Ce nouveau service de diagnostic et d’assistance attend le GO des autorités. Depuis janvier 2024, les éditeurs de sites sont invités à postuler pour être informé de la mise à disposition du module 17Cyber et ainsi pouvoir l’intégrer à leur site.

TravelAssist poursuit son voyage

La start-up stéphanoise TRAVELASSIST, fondée en 2019 par Tristan Daube, a attiré l’investisseur Jean-Pierre Nadir, connu pour ses participations dans le secteur du tourisme et son rôle dans l’émission « Qui veut être mon associé ? ». Jean-Pierre Nadir rejoint TravelAssist dans le cadre d’une levée de fonds d’1 million d’EUR. Ce financement comprend 600 000 EUR d’un fonds d’investissement, 200 000 EUR de Bpifrance et d’une banque, et 250 000 EUR via crowdfunding sur la plate-forme Tudigo, où Nadir sera le principal investisseur. TravelAssist propose une conciergerie de voyage connectée, vendue en marque blanche aux agences de voyages.

La publication de l’IA ACT au Journal officiel de l’Union européenne devrait se faire en juillet. De ce fait, le règlement devrait officiellement entrer en vigueur en août.

La start-up suisse DIVEA, spin-off de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, utilise une membrane en graphène pour capturer le CO2 des fumées industrielles. Cette technologie, basée sur 8 ans de recherche et brevetée 6 fois, emploie une membrane nanostructurée de micropores adaptée aux molécules de CO2. Actuellement en test sur un démonstrateur industriel, ce procédé filtre le CO2 des fumées via des modules mécaniques reliés à des pompes et échangeurs de chaleur. Le CO2 capturé peut être stocké ou réutilisé. Divea prévoit une levée de fonds en fin d’année et une chaîne pilote de production pour fin 2025.

Un rapport du REUTERS INSTITUTE for the Study of Journalism révèle une méfiance croissante du public envers l’utilisation de l’IA dans la production de nouvelles. L’enquête, réalisée auprès de près de 100 000 personnes dans 47 pays, montre que 52 % des Américains et 63 % des Britanniques sont mal à l’aise avec des informations générées principalement par l’IA, surtout sur des sujets sensibles comme la politique. Le rapport souligne également une augmentation de 3 points des préoccupations concernant les fausses informations en ligne, avec 59 % des répondants exprimant leur inquiétude. Enfin, seulement 17 % des personnes dans 20 pays paient pour des abonnements d’information en ligne, un chiffre stable depuis trois ans.

TIKTOK enrichie sa suite publicitaire générative IA, Symphony, en ajoutant le doublage, des avatars numériques d’acteurs et personnalités avec lesquels TIKTOK a contractualisé

UBER annonce que « des dizaines de milliers de passagers » ont utilisé un « chauffeur Waymo (IA) » auquel ils ont attribué « une note moyenne de près de 4,9 étoiles » depuis le lancement du service. Cette étude a été réalisé dans la ville de Phoenix, Arizona.

McDonald’s met fin à son partenariat avec IBM pour gérer les commandes automatisées au Drive Thru. La chaîne de restauration rapide prévoit de retirer cette technologie de plus de 100 restaurants d’ici le 26 juillet et cherche un nouveau partenaire.

Apple annonce ne plus proposer Apple Pay Later, le service de paiement en plusieurs fois lancé aux États-Unis en 2023.

Le département de la Justice des États-Unis poursuit Adobe pour avoir prétendument nui aux consommateurs en les inscrivant à son abonnement par défaut le plus lucratif sans divulguer clairement les conditions de l’offre

L'IA pour renforcer la cybersécurité : des innovations prometteuses Le rêve de l'IA capable de contrer les cyberattaques sans intervention humaine se rapproche-t-il ? Lors de la récente conférence RSA, plusieurs entreprises ont dévoilé des outils innovants pour prévenir les menaces cyber. CALYPSOAI a présenté une nouvelle fonctionnalité permettant de créer un scanner de vulnérabilités sans codage. PRORTECTAI a lancé Sightline, une base de données de vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. TRELLIX a mis en avant Trellix Wise, un outil d'IA générative pour informer immédiatement sur les menaces. Enfin, DEEP INSTINCT a dévoilé Dianna, un assistant neuronal pour prédire et intercepter les tactiques des hackers. Bien que prometteurs, ces outils ne remplacent pas l'intervention humaine. Sécurité cyber : Les Jeux olympiques sous haute surveillance À l'approche des JO 2024, le ministère de l'Intérieur intensifie ses efforts pour contrer les cybermenaces. Le département de l'anticipation et de la gestion de crise cyber (COMCYBER-MI) a observé une hausse notable des attaques depuis janvier 2024, notamment les attaques par déni de service (DDoS) et les vols de données. Les rançongiciels et la compromission de sites web figurent parmi les principales préoccupations. Pendant les Jeux, les équipes du COMCYBER-MI seront présentes au Centre national de commandement stratégique pour informer en temps réel sur les incidents détectés, collaborant étroitement avec l'ANSSI pour assurer la sécurité de cet événement international. Apple et ChatGPT : Concurrence et confidentialité L'intégration de CHATGPT par APPLE suscite des inquiétudes en matière de concurrence et de protection des données. Cette collaboration pourrait renforcer les contrôles réglementaires en raison des risques de concentration entre concurrents partageant la même technologie d'IA. Les régulateurs européens et américains examinent déjà de tels partenariats pour pratiques anticoncurrentielles. En outre, l'impact sur la confidentialité des utilisateurs est préoccupant, notamment avec le passage au traitement des données sur le cloud. Apple affirme que les données personnelles seront protégées, mais des experts restent sceptiques quant à l'efficacité de ces mesures.

Métiers clés de l’IA : le rôle stratégique des freelances

Selon l’étude Malt Trends IA, la demande de missions freelances en IA en France a augmenté de 42 % entre 2022 et 2024 et le nombre de freelances au niveau expert en IA a progressé de 28 %. Les projets d’IA sont une priorité pour les entreprises, avec une augmentation de 300 % depuis 2022. Les compétences en Cloud ont vu une croissance de 128 %, et les missions en gouvernance, sécurité et éthique de l’IA ont progressé de 366 %. Les ingénieurs en IA affichent des tarifs journaliers 25 % plus élevés que la moyenne des freelances Tech & Data. En outre, 40 % des talents indépendants en IA sont des multi-spécialistes. En Europe, la demande de projets d’IA a augmenté de 67 % en Allemagne et de 11 % en Espagne, contre une hausse de 30 % et 32 % respectivement pour l’offre de freelances compétents dans ces pays. Autrement dit, les compétences en IA sont très recherchées.

[SERIE A] 13 millions d’euros pour OMI, et sa solution de création de visuels 3D photorealistes

Ramify gère bien son patrimoine

La plateforme d’investissement française RAMIFY, fondée en 2021, vient de lever 11 millions d’EUR avec le soutien de Fidelity International Strategic Ventures et de ses investisseurs historiques. Ramify cible les particuliers français avec des patrimoines compris entre 100 000 et 5 millions d’EUR, offrant des services de gestion de patrimoine digitalisée et des produits diversifiés, incluant assurance-vie et investissement dans l’art.

Midipile accélère pour son véhicule du futur

La start-up MIDIPILE, désormais installée en Charente, a levé 2 millions d’EUR pour son véhicule utilitaire électrique, le 9:23. Ce modèle, conçu par Benoît Trouvé, ancien de Stellantis, combine les avantages d’un vélo et d’une voiture électrique. Capable de transporter 300 kg, il est conçu pour les livraisons et les déplacements professionnels en ville. Créée en 2020, Midipile prévoit d’homologuer son véhicule en 2025 et de produire 60 unités en 2026. Parmi les investisseurs figurent Team for the Planet et divers partenaires institutionnels et privés.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

La startup FINBOURNE, spécialisée dans la gestion des donnéesx financières a levé 55 millions de livres sterling lors d’un tour de financement de série B. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à un peu plus de 280 millions de livres sterling.

CONSTRUCTOR, qui offre un service de découverte de produits et de recherche alimenté par l’IA pour les entreprises de commerce électronique, a levé 25 millions de dollars lors d’une série B. Cette levée de fonds valorise l’entreprise à 550 millions de dollars

La startup d’analyse de données en temps réel TINYBIRD a levé 30 millions de dollars lors d’une série B. La société serait désormais valorisée près de 240 millions de dollars.

YouCom sur le point de lever 50 millions de dollars pour renforcer son assistant IA

La startup YOUCOM, fondée par SuSea Inc., va lever 50 millions de dollars dans le cadre de son financement de Série B, valorisant l’entreprise entre 700 et 900 millions de dollars. Depuis son lancement, YouCom a été interrogée un milliard de fois. Malgré une augmentation de 11 millions de visiteurs en mai, le trafic reste en baisse par rapport au pic de 20 millions en février 2023. Face à la concurrence de Microsoft et Google, You.com évolue vers un assistant IA axé sur la productivité et la recherche, avec un abonnement premium à 15 dollars par mois. Le marché des assistants IA, encore en développement, voit des géants comme Google, Microsoft et OpenAI intensifier la compétition.

Safran acquiert Preligens pour renforcer ses capacités en IA

SAFRAN a acquis PRELINGENS, une PME spécialisée dans l’IA, pour environ 220 millions d’EUR. Ce rachat, souhaité par le directeur général Olivier Andriès, vise à renforcer les activités de souveraineté de Safran Electronics & Defense. Fondé en 2016, Preligens, principal fournisseur de l’armée française, a signé en 2022 un contrat de 240 millions d’EUR avec le ministère des Armées. Malgré des attentes initiales de 350 millions d’EUR, les actionnaires ont décidé de vendre. Preligens espère ainsi accélérer son développement aux États-Unis grâce à Safran.

L’État offre 700 millions d’EUR pour les activités sensibles d’Atos

L’État français a proposé 700 millions d’EUR pour racheter les activités stratégiques d’ATOS, incluant les supercalculateurs et les produits de cybersécurité, afin de protéger la souveraineté nationale. Cette offre intervient après la sélection du consortium Onepoint pour la reprise d’Atos. Les activités concernées par cette acquisition touchent à la dissuasion nucléaire et aux contrats militaires. Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a souligné l’importance de préserver ces secteurs sensibles. L’offre, bien que non engageante, vise à empêcher ces actifs de tomber entre des mains étrangères.

Bpifrance lance le Fonds Maghreb

BPIFRANCE, en collaboration avec la Délégation interministérielle à la Méditerranée, lance le « Fonds Maghreb » pour promouvoir l’internationalisation des entreprises françaises au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Annoncé initialement en juin 2023, ce fonds prévoit un investissement jusqu’à 100 millions d’EUR entre 2024 et 2027, ciblant les secteurs de l’industrie, l’énergie, l’agriculture et la pharmacie. Le Fonds Maghreb offre des solutions de financement, de garanties et d’accompagnement personnalisé pour les startups, PME et ETI françaises, visant à faciliter leur implantation et leur développement dans ces pays.

La croissance de la finance privée inquiète le Comité Européen du Risque Systémique

Le Comité européen du risque systémique (CERS) alerte sur les risques potentiels de la croissance rapide de la finance privée, notamment la dette privée et le private equity. Selon un rapport récent, bien que ces secteurs ne posent pas de problème immédiat, leur expansion pourrait devenir un risque systémique. Le CERS pointe un manque de transparence rendant difficile l’évaluation des risques pour la stabilité financière en Europe. Malgré les avantages de la diversification et du financement de l’économie réelle, la finance privée peut entraîner un surendettement des entreprises via des effets de levier élevés. En 2022, l’actif net des fonds alternatifs de capital-investissement de l’UE a atteint 950 milliards d’EUR, concentrés principalement au Luxembourg et en France. Le CERS appelle à une régulation renforcée pour une meilleure transparence et information sur les prêts accordés par la finance non bancaire.

Le Plan Épargne Avenir Climat (PEAC) : Un nouvel outil pour les jeunes

Le PLAN ÉPARGNE AVENIR CLIMAT (PEAC), réservé aux jeunes de moins de 21 ans, a été détaillé dans 2 décrets et un arrêté publiés le 16 juin au Journal officiel. Ce produit, introduit par la loi industrie verte adoptée en octobre 2023, vise à offrir une épargne longue pour financer des investissements décarbonés. Les textes précisent les modalités d’ouverture et de gestion, les stratégies d’investissement et un plafond de 22 950 EUR. Le PEAC bénéficie d’un régime fiscal avantageux avec une exonération des plus-values, encourageant les jeunes à épargner tout en soutenant une économie verte. Le plan entrera en vigueur le 1er juillet.

Webtoon Entertainment vise une valorisation de 2,67 milliards de dollars

La plateforme de bandes dessinées en ligne WEBTOON ENTERTAINMENT, détenue majoritairement par le géant technologique sud-coréen Naver, cherche à atteindre une valorisation allant jusqu’à 2,67 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis. L’entreprise prévoit de lever jusqu’à 315 millions de dollars en offrant 15 millions d’actions à un prix compris entre 18 et 21 dollars chacune. Webtoon, qui compte 170 millions d’utilisateurs actifs mensuels dans plus de 150 pays, cible principalement les générations Z et Y avec une vaste bibliothèque de webcomics et romans. L’introduction en bourse sera accompagnée d’un placement de 50 millions de dollars par Naver UHub. Après ces opérations, Naver détiendra 63,4 % des parts de Webtoon, qui sera coté sur le Nasdaq sous le symbole « WBTN ».

GameStop chute de 12 %

Les actions de GAMESTOP (entreprise spécialisée dans la distribution de jeux vidéo et de matériel électronique) ont chuté de 12,1 % après une réunion annuelle des actionnaires décevante, où aucun détail concret sur les stratégies futures n’a été donné. La réunion, d’une durée de 30 minutes, n’a pas permis aux actionnaires de poser des questions. Le PDG Ryan Cohen a simplement mentionné que l’entreprise se concentrera sur la réduction des coûts et l’augmentation des profits, en suggérant la possibilité de nouvelles fermetures de magasins. GameStop, en difficulté avec une transition de business vers le jeu en ligne, avait récemment levé plus de 2 milliards de dollars.

GUILLAUME CLÉMENT devient Directeur général de Dailymotion. Diplômé en informatique, il a rejoint l’entreprise en 2014 et a occupé divers postes, dont CTO et COO. BICHOI BASTHA, nommé Directeur général Adjoint, est également Directeur général de Dailymotion Advertising. Diplômé en informatique, il officie dans l’entreprise depuis 2009, où il a travaillé sur la monétisation publicitaire. MAXIME SAADA, ex-PDG, devient Président.

GEORGES-ÉTIENNE FAURE, après 3 ans à la tête du pôle souveraineté numérique du Secrétariat général pour l’investissement (SGPI), rejoint Pascal Werner pour gérer les fonds propres de France 2030 au poste de directeur adjoint.

BRUNO VAFFIER est nommé directeur des opérations chez Cegid, expert européen des solutions de gestion cloud avec 4 400 employés et un chiffre d’affaires de 852 millions d’EUR. Il supervisera les services administratifs, financiers, juridiques, informatiques, ainsi que les achats et les fusions-acquisitions. Vaffier, ancien directeur financier et général de Webhelp, et ex-directeur financier de Worldline Global, rejoint également le comité exécutif de Cegid. Cette nomination accompagne le plan ForwardAI de Cegid visant à intégrer l’IA générative dans ses logiciels de gestion.

Le CESIN (Club de la Sécurité de l’Information et du Numérique) a renouvelé partiellement son Conseil d’Administration. Mylène Jarossay, Chief Information Security Officer de LVMH, a été réélue Présidente. Le Conseil accueille 3 nouveaux membres : ESTELLE TCHIGIQUE BOYER, Group CISO chez CNP Assurances, LOIS SAMAIN, RSSI chez EDF Hydro, et OLIVIER STASSI, Directeur SSI Groupe chez BPI France. ALAIN BOUILLÉ reste Délégué général et porte-parole de l’association. Le CESIN rassemble plus de 1 000 membres issus des entreprises et administrations françaises sur la thématique cybersécurité.

