VINTED donne de la clarté aux prix / CAFEYN met la main sur la branche française de Readly / ils recrutent …

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

+ BREAKING NEWS Avec Salesforce, votre allié stratégique pour réinventer la gestion commerciale.

Vinted renforce la transparence des prix sous la pression de l’UE

Fortement incitée par la Commission européenne, la plateforme VINTED a amélioré l’information sur les prix pour ses utilisateurs. En réponse à de multiples plaintes, la plateforme affiche désormais le prix total des articles, incluant les frais de protection des acheteurs, dès le départ. Les publicités trompeuses suggérant des achats gratuits ont été supprimées, et la procédure de remboursement pour produits non livrés ou contrefaits est plus claire. L’UE a également exigé plus de transparence sur les avis et la vérification d’identité des vendeurs. Toutefois, Vinted n’a pas encore satisfait la demande d’afficher les frais de livraison dès le début du processus d’achat.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels. Pour en savoir plus, cliquez ici

Accroître les investissements dans l’IA : une priorité pour l’Europe

La Commission européenne publiera bientôt son évaluation annuelle du programme d’action pour la décennie numérique (DDPP). Ce rapport devrait recommander une augmentation des investissements publics dans l’IA à usage général et encourage les investissements privés. Il préconiserait également le développement de centres de données de proximité et l’aide à des cas d’usage pour l’identité numérique. Le rapport appelle à considérer la création de consortiums pour une infrastructure numérique européenne. Le besoin de coopération intraeuropéenne dans la conception de puces devrait être souligné tout comme une prise en compte de la sécurité économique sous un volet cyber.

Apple et Meta sous la menace de sanctions de l’UE

APPLE et META pourraient être accusés de non-respect du Digital Markets Act (DMA) avant l’été. En mars, la Commission européenne a lancé des enquêtes sur ces entreprises et Google d’Alphabet, considérant Apple et Meta comme prioritaires. Le DMA exige des géants technologiques qu’ils créent des conditions équitables pour les petits concurrents et facilitent la mobilité des utilisateurs entre services en ligne. Les conclusions préliminaires, prévues avant août, pourraient entraîner des sanctions, y compris des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises. Apple et Meta n’ont pas souhaité commenter ces informations.

L’humain au cœur de la créativité selon Marc Pritchard

Lors du Cannes Lions International Festival of Creativity, le très écouté MARC PRITCHARD, directeur de la marque chez Procter & Gamble, a mis en garde contre une dépendance excessive à l’égard de l’IA et des technologies émergentes au détriment de la créativité humaine. Il a insisté sur l’importance de puiser chez l’homme pour libérer le potentiel créatif des marques quotidiennes. Selon Pritchard, les idées les plus fortes naissent de la combinaison de la logique et des émotions humaines, et non des algorithmes. Il a encouragé les marketeurs à s’immerger dans les expériences quotidiennes des consommateurs pour identifier des opportunités créatives uniques, soulignant ainsi que la véritable croissance passe par une créativité ancrée dans l’expérience humaine.

Le ministère des Armées investit dans les calculateurs quantiques

Le ministère des Armées, via le programme PROQCIMA, investit 500 millions d’EUR pour développer 2 prototypes français d’ordinateurs quantiques universels de 128 qubits logiques. Financé par le plan France 2030, ce programme vise à soutenir des startups du secteur quantique afin de réaliser ces prototypes d’ici 2032. Les technologies actuelles sont encore très bruitées, nécessitant des avancées significatives en ingénierie pour passer à l’échelle. 5 entreprises françaises ont été sélectionnées pour cette mission : Alice&Bob, C12, Pasqal, Quandela et Quobly, chacune développant une technologie différente pour encoder l’information quantique.

Un réseau social où IA et humains coexistent

BUTTERFLIES, un nouveau réseau social fondé par Vu Tran, ancien ingénieur de Snap, permet aux humains et aux IA d’interagir via des publications, commentaires et messages privés. Lancée après 5 mois de bêta, l’application est désormais disponible sur iOS et Android. Les utilisateurs peuvent créer des personas IA, appelés Butterflies, en quelques minutes. Ces Butterflies génèrent automatiquement du contenu et interagissent avec d’autres IA et humains.

L’idée est née de la volonté de Tran d’offrir des interactions plus créatives avec les IA, au-delà des simples échanges textuels. En phase bêta, l’application a attiré des milliers d’utilisateurs, certains passant jusqu’à 3 h par jour sur la plateforme. Butterflies, qui a levé 4,8 millions de dollars, espère également attirer des marques pour des interactions innovantes avec les IA.

+ INFOS FRENCHWEB.FR

Marseille inaugurera son campus méditerranéen de cybersécurité à la rentrée

En septembre, Marseille accueillera le CAMPUS CYBER MÉDITERRANÉEN dans la tour Mirabeau à Arenc, en présence du président Emmanuel Macron. Lancé par Unitel Group en juin 2023, ce projet de 10 millions d’EUR vise à renforcer l’écosystème de cybersécurité local. Le campus, financé par divers acteurs privés (la Française des jeux, la CEPAC, la CMA-CGM et Onet) et soutenu par la région Sud, mutualisera les ressources pour protéger les TPE/PME, collectivités et établissements de santé.

3 salariés du campus, dont le directeur général Clément Rossi (ex-Forum International de la Cybersécurité) sont opérationnels. Liée au campus, une plateforme numérique facilitera la mise en relation entre entreprises et experts en cybersécurité. Ce projet s’inscrit dans le plan « Marseille en grand » et vise à préparer les entreprises à la directive européenne NIS 2.

+ EN BREF

La start-up alsacienne SOUNDUCT, spécialisée dans les dispositifs auditifs par conduction osseuse, a levé 1,65 million d’EUR et débuté des essais cliniques. Fondée par Jean-Philippe Marie de Chastenay et Olivier Gauthier, elle prévoit de commercialiser son appareil Ossiclear en 2025. Dès 2026, Sounduct envisage de produire cet appareil à Strasbourg, maîtrisant ainsi la propriété industrielle et les processus de R&D. Soutenue par Bpifrance et la Région Grand Est, elle a rapidement intégré l’écosystème innovant strasbourgeois et bénéficie du programme France 2030. Une nouvelle levée de fonds est prévue en 2025 pour atteindre ses objectifs.

Entre 2019 et 2021, huit gares ferroviaires au Royaume-Uni ont utilisé des technologies de reconnaissance faciale dans le cadre d’essais d’intelligence artificielle, selon des documents obtenus par le biais de la loi sur la liberté d’information (FOI). Le logiciel d’Amazon a été employé pour analyser et prédire l’âge, le genre et les émotions des passagers. Cette initiative visait à évaluer l’efficacité et les implications de ces technologies dans un environnement public.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

Salesforce Customer 360 mobilise l’ensemble de vos équipes autour de vos clients. Notre plateforme de produits regroupe des solutions spécifiques à chaque étape du parcours client. Quelle que soit la taille de votre entreprise, quel que soit votre secteur d’activité, il existe une solution adaptée à vos besoins.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Une nouvelle ère pour la cybersécurité en Occitanie La région Occitanie inaugure la DATA VALLEY près de Toulouse, un projet de 42 millions d’EUR sur 20 000 m2, visant à devenir un centre d’excellence en cybersécurité et en gestion des données. ITrust, récemment rachetée par le groupe iliad, y a installé son siège, espérant multiplier son chiffre d’affaires par 10 en 5 ans. L’initiative accueille également des équipes de Free Pro et Scaleway, ainsi que l’entité régionale Cyber’Occ et l’Académie Cyber Occitanie. L’Occitanie abrite plus de 200 entreprises spécialisées en cybersécurité. Pour soutenir cet écosystème, la région a lancé un contrat de filière numérique de 150 millions d’EUR pour 2023-2027 et a créé l’Institut Cybersécurité Occitanie, regroupant 15 laboratoires dédiés. Ce hub espère attirer des entreprises et startups spécialisées en IA et IoT, renforçant ainsi l’écosystème régional de la cybersécurité. Fuite de données au Ritz Paris : 17 000 clients affectés Ce mardi, un cybercriminel a divulgué gratuitement les informations de 17 000 clients du palace Le Ritz Paris révèle le hacker éthique SaxX sur le réseau social X. Les données exposées incluent noms, emails, numéros de téléphone, codes postaux, pays et états de résidence. 90% des victimes sont des clients français, dont certaines personnalités influentes. Il est incertain si cette fuite résulte d’une cyberattaque ou d’un scraping automatisé. Le fichier n’avait jamais été observé sur les forums cybercriminels auparavant. Sécuriser son expérience pour les JO de Paris Lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, les cybercriminels tenteront de profiter de l’événement pour escroquer les participants et des entreprises. Pour se protéger, Cybermalveillance.gouv.fr propose nouvellement une série de conseils clés. Se méfier des messages et appels inattendus qui peuvent être du phishing. Être vigilant face aux offres trop alléchantes et n’acheter que sur des sites réputés. Éviter les faux jeux-concours et les sites de paris illégaux. Suivre les compétitions sur les plateformes officielles et vérifier les annonces d’hébergement. Enfin, faire attention aux fausses informations circulant sur Internet. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

L’impression 3D : une croissance rapide et des applications variées

Selon un nouveau rapport de PROTOLABS, le marché de l’impression 3D croît 10,5 % plus vite que prévu, atteignant 28,07 milliards de dollars en 2024 et prévu à 57,1 milliards d’ici 2028. En 2023, 70 % des entreprises ont imprimé plus de pièces qu’en 2022, et 77 % des répondants estiment que le secteur médical présente le plus grand potentiel. La production en impression 3D progresse, avec 76 % des répondants ayant imprimé plus de 10 pièces en 2023, contre 36 % en 2020.

+ LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

[SERIE A] 13 millions d’euros pour OMI, et sa solution de création de visuels 3D photorealistes

Epresspack lève 7 millions d’EUR pour conquérir l’Europe

EPRESSPACK, éditeur SaaS pour la communication des grandes entreprises, a levé 7 millions d’EUR avec le soutien d’Entrepreneur Invest. Cette levée de fonds vise à consolider sa présence en Europe et à renforcer ses capacités commerciales et marketing, notamment au Royaume-Uni. Avec plus de 300 clients et 1300 utilisateurs dans 24 pays, Epresspack, basé à Paris, Londres et Milan, aspire à devenir le leader européen du marché d’ici 3 ans. L’entreprise prévoit de doubler son chiffre d’affaires d’ici 2025, en augmentant sa part d’activité internationale à 60%.

Onafis lève son verre

ONAFIS, spécialisée dans les technologies connectées pour la vinification, vient de lever 6 millions d’EUR. Fondée en 2018 à Saint-Herblain, l’entreprise envisage 40 recrutements dans les 4 prochaines années pour renforcer ses équipes et développer son activité à l’international. La levée de fonds, soutenue par plusieurs investisseurs (Bpifrance, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Sodero Pays de Loire Développement, Bamboo, Cléry, Demeter – fonds Vitirev Innovation, Xinomavro Ventures et Holnest Family Office Aulas), vise également à optimiser les performances énergétiques des domaines viticoles et à développer de nouveaux indicateurs de mesure pour les vins et spiritueux. L’entreprise prévoit également d’ouvrir un bureau en Italie et de se renforcer en Espagne et aux États-Unis.

Wineriz accélère

Wineriz, fondé en 2020, annonce une levée de fonds de 2 millions d’EUR auprès d’investisseurs tels qu’Emmanuel Arnaud de HomeExchange, SideAngels de Renaud Guillerm, Nathanael Berbessou de Bodeboca, et Evolem, le family office de la famille Rousset. Cette somme permettra à Wineriz, un logiciel tout-en-un pour les vignerons, de renforcer son innovation et d’atteindre 1000 clients payants d’ici janvier 2025. Le financement soutiendra également l’expansion sur de nouveaux marchés en continuant à offrir des solutions performantes pour la gestion des stocks, devis, factures, CRM et rapports de vente.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Huntress : La cybersécurité accessible pour les PME

HUNTRESS, startup de cybersécurité créée par d’anciens hackers du gouvernement américain, est désormais valorisée à plus de 1,5 milliard de dollars après avoir levé 150 millions de dollars. Ce financement, mené par Kleiner Perkins, Meritech Capital et Sapphire Ventures, double le montant obtenu en mai 2023. Spécialisée dans la protection des PME souvent négligées, Huntress a été fondée en 2015 et compte plus de 100 000 clients. Son cofondateur, Kyle Hanslovan, ancien de la NSA, indique que les fonds serviront à développer de nouveaux produits pour contrer les cybercriminels.

La startup londonienne SurrealDB, qui aide les développeurs à consolider leurs bases de données, a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de financement dirigé par FirstMark et Georgian, portant son financement total à 26 millions de dollars.

Genspark une startup proposant un moteur de recherche basé dopé à l’IA vient de lever 60 millions de dollars en seed auprès notamment de Lanchi, sur une valorisation post-money de 260 millions de dollars.

Waabi, la startup spécialisé dans les camions autonome vient de lever 200 millions de dollars lors d’une série B dirigé par Uber et Khosla Ventures, après avoir récolté 83,5 millions de dollars lors de la série A en 2021. L’entreprise prévoit un lancement de ses services en 2025.

+ ACQUISITIONS

ULTRAEDGE, fruit du partenariat entre Morgan Stanley Infrastructure Partners et Altice France, a acquis les datacenters de SFR pour 764 millions d’EUR. Devenant ainsi un acteur indépendant majeur en France, UltraEdge se spécialise dans la colocation Edge avec une capacité totale de 45 MW. SFR reste le principal client, assurant la continuité des services. UltraEdge vise à répondre aux besoins croissants en IA, IoT et 5G avec des solutions d’hébergement ultra-sécurisées et à faible latence. Cette acquisition renforce le paysage numérique français en offrant des services de proximité aux entreprises.

Cafeyn met la main sur la branche française de Readly

CAFEYN acquiert la branche française de Readly pour 4,5 millions d’EUR. Cette transaction inclut l’offre « tout à lire » d’ePresse et les ventes B2B et imprimées de Toutabo, permettant à Cafeyn d’élargir sa distribution de contenus d’information. Soutenue par ses actionnaires, dont Marion Assuied et le fonds Bregal Milestone, cette acquisition renforce la stratégie de croissance de Cafeyn. Readly, de son côté, se recentre sur ses marchés principaux en Europe du Nord, notamment en Allemagne, Suède et Royaume-Uni. Cafeyn, déjà présent dans plusieurs pays, revendique plus de 2,5 millions d’utilisateurs.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

L’OTAN investit dans l’innovation technologique

Le Fonds d’innovation de l’OTAN a récemment investi dans 4 entreprises technologiques européennes pour relever des défis en défense et sécurité. Doté de 1 milliard d’EUR et soutenu par 24 des 32 États membres, ce fonds soutient l’IA, la robotique et les nouveaux matériaux. Les entreprises bénéficiaires incluent ARX Robotics, spécialisée en systèmes robotiques, FRACTILE, développant des puces IA, ICOMAT, fabricant de composites avancés, et SPACE FORGE, pour la fabrication de matériaux dans l’espace.

Le fonds collabore également avec plusieurs sociétés de capital-risque. Alpine Space Ventures se concentre sur les investissements dans le secteur spatial, tandis qu’OTB Ventures est axé sur l’automatisation, l’IA d’entreprise, la cybersécurité et les infrastructures fintech. Join Capital, basé à Berlin, se spécialise dans les investissements Tech de démarrage. Enfin, Vsquared Ventures investit dans des technologies avec des défis sociétaux urgents, telles que l’IA, la transition énergétique, et la robotique.

J.P. Morgan lance un fonds de 500 M$ pour les biotechnologies

J.P. MORGAN PRIVATE CAPITAL a annoncé la clôture de son 1er fonds dédié aux sciences de la vie, le 270 Life Sciences Private Capital Fund I, qui a levé plus de 500 millions de dollars en un peu plus de 1 an. Stephen Squinto, directeur des investissements, a précisé que ce fonds investira dans des biotechs à divers stades de développement et couvrant plusieurs indications thérapeutiques à l’échelle mondiale. Les 1ers investissements ont déjà été réalisés dans les domaines de l’immunologie, de l’oncologie et de la médecine génétique.

Eutelsat Group investit dans l’innovation spatiale avec Seraphim Space

EUTELSAT GROUP a annoncé sa participation au 2e fonds de capital-risque de Seraphim Space, SSV II, visant à soutenir l’innovation Tech dans le secteur spatial. Ce partenariat permettra de promouvoir des technologies avancées en matière de connectivité universelle, d’observation de la Terre et de transmission de données. Le fonds SSV II se concentrera particulièrement sur l’application de l’IA aux données spatiales et aux télécommunications en orbite. Guillaume Scottez, Directeur de l’innovation chez Eutelsat, et Mark Boggett, Directeur général de Seraphim Space, se réjouissent de cette collaboration prometteuse.

Dynamique des investissements en startups

FRANCE INVEST, avec ses 450 membres, a investi 45 milliards d’euros dans 10 000 entreprises non cotées (dont 80 % en France), principalement des startups et PME. En 2023, par exemple, l’Occitanie a attiré 1,2 milliard d’EUR pour 131 opérations, se classant 3e après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Le ticket moyen des investissements est souvent inférieur à 5 millions d’EUR, avec de nombreuses opérations autour d’1 million. France Invest collabore avec des fonds comme Alpine Space Ventures, axé sur le spatial, et OTB Ventures, spécialisé en IA et cybersécurité. Join Capital et Vsquared Ventures soutiennent aussi les startups innovantes, favorisant la croissance Tech en Europe.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Nvidia devient l’entreprise la plus valorisée au monde

C’est un séisme à Wall Street. NVIDIA dépasse Microsoft et devient l’entreprise la plus valorisée au monde, atteignant une capitalisation boursière de 3,34 trillions de dollars. Depuis la fin 2022, la valeur des actions de Nvidia a été multipliée par 9, principalement grâce à la croissance de l’IA générative. En mai, les revenus de Nvidia dans le secteur des data centers ont augmenté de 427% par rapport à l’année précédente, atteignant 22,6 milliards de dollars. Fondée en 1991, Nvidia s’est imposée comme leader des GPU et des technologies AI, avec environ 80% du marché des puces AI.

Spiko lance le 1er fonds monétaire tokenisé en Europe

La start-up française SPIKO, fondée en 2023 par Paul-Adrien Hyppolite et Antoine Michon, lance 2 fonds monétaires tokenisés sur les blockchains Ethereum et Polygon. Ces fonds, destinés aux particuliers et petites entreprises, permettent d’accéder aux taux d’intérêt en euros et en dollars avec un investissement minimum de 1 000 EUR ou dollars. Spiko vise à démocratiser les fonds monétaires en réduisant les coûts d’intermédiation. La gestion des fonds est assurée par Twenty First Capital, avec Caceis comme banque dépositaire. Spiko a également levé 4 millions d’EUR en fonds pre-seed pour soutenir ce lancement innovant.

PASCAL CHAPON a été nommé directeur exécutif de Toulouse White Biotechnology (TWB), une unité de recherche en biotech. Diplômé en chimie des matériaux et titulaire d’un MBA, il a travaillé chez Solvay, Danone, Sleever International et Aliaxis. Chapon entend renforcer la dimension internationale de TWB en multipliant les collaborations avec des institutions publiques et privées. TWB, créé en 2012, rassemble 45 acteurs clés des biotech et a mené plus de 350 projets de R&D.

L’Association Française des Pôles de Compétitivité (AFPC) renouvelle sa gouvernance. Jean-Luc Beylat, président de Systematic et vice-président de Nokia Ecosystems, passe la présidence à CHRISTIAN DELEUZE, directeur général délégué à l’innovation chez Sanofi et président de Medicen. Marc Charlet, directeur général de NextMove, continue comme secrétaire général, et Bruno Darboux, président d’Aerospace Valley, demeure trésorier. Jean-Luc Beylat devient président d’honneur après une décennie à promouvoir les pôles de compétitivité en France et en Europe.

ERWAN ROUGEUX rejoint Clever Cloud en tant que vice-président pour la croissance internationale, axée sur l’Afrique et l’Asie du Sud. Ancien DSI de l’association Mission laïque française pendant 10 ans, il se concentrera sur la création de partenariats pour la souveraineté des données.

+ OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR