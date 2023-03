Les mots clés de l’ABM à connaitre en 2023

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Nous en parlons régulièrement sur FRENCHWEB.FR, l’ABM est l’une des approches marketing parmi les plus interessantes pour développer ses actions commerciales.

L’ABM (Account-Based Marketing) vise à cibler les clients potentiels individuellement au lieu de les cibler en tant que groupe. L’ABM implique la création de stratégies marketing et de vente personnalisées pour chaque client potentiel ciblé, en utilisant des données sur les besoins, les intérêts et les comportements de chaque client pour créer des messages et des offres de vente qui sont plus pertinents et plus convaincants.

L’ABM est souvent utilisé pour cibler les clients les plus importants ou les plus prometteurs d’une entreprise, qui peuvent avoir un impact significatif sur les résultats de l’entreprise.

Pour mieux comprendre cette approche, nous vous avons sélectionné quelques mots clé à connaitre: