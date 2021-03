Les néobanques vertes parviendront-elles à convaincre au-delà de l’effet marketing?

Helios, Only One, Green-Got …Ces derniers mois plusieurs néobanques «vertes», appelées aussi écobanques, se sont lancées ou ont ouvert leurs pré-inscriptions en France. Leur idée: faire notamment en sorte que l’argent des clients ne financent que des projets responsables. Si leur communication est moderne et leur offre digitale en adéquation avec les attentes de certains clients, un de leur défi va être de réussir à rendre leurs offres extrêmement claires et transparentes pour réussir à faire la différence.

Leurs petites tailles peut être un atout là où le parcours des produits estampillés «responsables» est plus difficile à suivre pour les clients au sein d’une banque traditionnelle . «Ce qu’elles proposent c’est de raccourcir la distance entre le client et l’usage de son épargne. Aujourd’hui, cela peut-être très compliqué quand vous mettez de l’argent dans une banque de savoir ce qui va se passer. Les gens veulent cette traçabilité, ils ont la même exigence pour l’alimentation», explique Vincent Auriac, président d’Axylia, cabinet de conseil spécialisé dans la finance responsable.

Celles-ci arrivent aussi avec des offres 100% en ligne qui correspondent aux attentes de certains clients, ce que Vincent Auriac liste également parmi leurs atouts. «Un de leurs avantages selon moi est cette proximité qu’elles arrivent à créer avec le client notamment via les applications digitales. Un de leur faiblesse reste quand même la compréhension. Les Français ne sont pas forcément très avertis en matière de finance. Une étude de l’OCDE a montré qu’un pourcentage considérable de Français ne savaient pas à quoi aboutissait un placement sur lequel on met 100 euros en début d’année avec un gain de 2%. Il faut donc tenir compte de cela. Il y a beaucoup de marketing. C’est très compliqué en allant sur le site Internet de ces nouveaux acteurs de comprendre exactement comment cela marche».

Retrouvez l’interview complète de Vincent Auriac, président d’Axylia, qui revient aussi plus largement sur l’évolution de la finance responsable ces dernières années, dans l’émission.

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

L’actualité à retenir :

Mettre les sciences humaines au service d’une intelligence artificielle pour automatiser les tâches à faible valeur ajoutée dans les entreprises, c’est l’objectif de la start-up Golem.ai. La société annonce aujourd’hui un tour de table de 5 millions d’euros auprès de OneRagtime et de MAIF Avenir pour poursuivre le développement de sa technologie, qui prend le contrepied du machine learning popularisé par les GAFA. Thomas Solignac, co-fondateur et CEO de Golem.ai, nous explique comment le projet a vu le jour…

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

WildCard :

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous allons aborder la nouvelle fonctionnalité que Tinder va mettre en place uniquement au États-Unis dans un premier temps. Cette dernière donnera la possibilité aux personnes inscrites sur l’application de pouvoir vérifier les antécédents judiciaires des futures potentielles rencontres.

Les événements à ne pas manquer :

Organisez votre webinar sur FrenchWeb.fr

Les offres d’emploi :