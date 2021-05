Les 3 clés de réussite pour digitaliser son catalogue papier et relever le challenge du multilocal et de l’omnicanal Les français aiment la promotion, et ils la consomment différemment aujourd’hui. Les enseignes qui ne s’engagent pas dans une communication précise, ciblée et respectueuse, tenant compte des spécificités propres à chaque magasin ancré dans la vie locale, risquent de perdre des parts de marché. Et la crise sanitaire n’a fait qu’accélérer cette tendance. Les consommateurs ont de plus en plus une tolérance zéro pour les communications d’enseignes non adéquates. Comment dès lors, en tant que commerçant, pouvez-vous adapter vos process pour créer un lien émotionnel et engageant avec vos clients et prospects, au niveau local, tout en optimisant le coût de vos investissements promotionnels ? C’est le thème de ce livre blanc. Ce que vous allez découvrir : Les français et la promotion : que veulent les consommateurs ? Découvrez les chiffres de notre baromètre exclusif

Comment la digitalisation de tout ou partie des catalogues sert-elle l’intérêt du magasin ?

En quoi la data permet-elle de construire un plan média promotionnel ultra local, pensé par magasin, et ainsi de communiquer sur Internet de façon équitable, automatique et rentable.

Comment des enseignes ont-elles fait de la promotion multilocale une réalité en s’appuyant sur une approche de plateforme. Avec les cas réels de Monoprix, Norauto, Leroy Merlin, et bien d’autres encore.



Téléchargez dès maintenant ce livre blanc pour en savoir plus:

Livre Blanc] Les 3 clés de réussite pour digitaliser son catalogue papier et relever le challenge du multilocal et de l'omnicanal

ARMIS développe la plateforme SaaS basée sur l'IA qui permet aux enseignes de générer des ventes omnicanales pour leurs magasins tout en réduisant leurs coûts marketing en automatisant la création de campagnes digitales locales à partir des prospectus papiers et des opérations commerciales.

