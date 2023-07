Mauvais tour pour VAN MOOF / REVOLUT se fait dérober 20 millions, HCA Healthcare ses données patients, …

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

BREAKING NEWS:

Mauvais tour pour VanMoof, la star des vélos électriques dont les ventes sont suspendues. La startup n’aurait pas réussi à réunir les fonds pour bridger son activitée. De nombreux dirigeants de l’entreprise s’en éloigneraient dont le CEO Taco CARLIER et Gillian TRANS, sa Présidente. VAN MOOF a lévé 225 millions de dollars, notamment auprès de BALDERTON, NORWEST VENTURES PARTNERS et FELIX CAPITAL En 2022, une faille dans les systèmes d’informations de Revolut aux États-Unis a été exploité par des criminels qui ont réussi à dérober plus de 20 millions de dollars en seulement quelques mois. Ce montant représente environ 66% du bénéfice net réalisé par Revolut en 2021.

Un incident de sécurité majeur a été découvert chez HCA HEALTHCARE, compromettant les données personnelles de potentiellement des dizaines de millions de patients. Ces informations ont été volées depuis un « emplacement de stockage externe » et sont actuellement mises en vente sur un forum dédié aux violations de données.

Le fonds d’investissement TPG va acquérir l’activité de cybersécurité gouvernementale de Forcepoint, une entreprise détenue par Francisco Partners, pour un montant de 2,45 milliards de dollars. Cette transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.



A LIRE:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, VANTA

Vanta est une startup spécialisée dans l’automatisation de la conformité en matière de sécurité. Elle propose des services conçus pour permettre aux entreprises de se conformer aux réglementations, aux normes de conformité et aux lois, telles que HIPAA et GDPR. Avec VANTA, les entreprises se dote d’un moyen de prouver à leurs clients que leurs actifs commerciaux critiques sont protégés contre les cybermenaces. Fondée en 2018, Vanta compte des clients dans 58 pays avec des bureaux à Dublin, New York, San Francisco et Sydney.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

SOURCETABLE vient de clôturer une levée de fonds de 3 millions de dollars dans le cadre de son tour de seed. Cette opération a été dirigée par Michael Berolzheimer de Bee Partners, avec NextView Ventures et Long Journey Ventures.

La startup PANO AI spécialisée dans la détection des incendies de forêt, vient de boucler sa levée de fonds de série A de 20 millions de dollars avec un montant supplémentaire de 17 millions de dollars.

La startup VERIFIABLE finalise une levée de fonds de 27 millions de dollars pour développer son logiciel de vérification des qualifications dans le domaine de la santé Selon PITCHBOOK , les investisseurs en capital-risque américains n’ont investi que 39,8 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, en baisse d’environ 50 % par rapport à l’année précédente. Le nombre de transactions de type « angel » ou « seed » a quant à lui chuté d’environ 50 % sur la même période La fintech basée à New York, CLAIR , qui fait de l’avance sur salaire pour permettre aux travailleurs d’être payés dès leur fin de service, a levé 25 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Thrive Capital, ainsi que 150 millions de dollars sous forme de dette auprès de la banque partenaire Pathward.

Basée à Tokyo, la startup TELEXISTENCE , qui développe des bras robotiques alimentés par l’IA pour le commerce de détail et la logistique, a levé 170 millions de dollars lors de sa série B, avec la participation de SoftBank, et Airbus Ventures.



EXPERIENCES:

FRENCHWEB MARKET:

TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) vient de publier ses résultats pour le deuxième trimestre, révélant une baisse de 10 % du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, s’élevant à environ 15,3 milliards de dollars. Cependant, ces chiffres ont dépassé les estimations, qui tablaient sur environ 15,23 milliards de dollars. Cette performance supérieure s’explique principalement par la demande croissante de puces d’intelligence artificielle



BON ANNIVERSAIRE

Magali Boisseau Jacques Froissant (ALTAIDE) Fanny Berrebi



AGENDA

Impact France (Paris, août 2023) DMEXco (Cologne, 20/21 septembre 2023) Bits and Pretzels (Cologne, 24/26 septembre 2023) Hub Forum (Paris, 10/11 octobre 2023) Saastock (Dublin, 16/19 octobre 2023)



L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI

Plus de 3 000 offres d’emploi sur le jobboard de FrenchWeb.fr →

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.