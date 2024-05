Cotation en mai pour SHEIN? MISTRAL voit sa valorisation s’envoler / WARMANGO en redressement judiciaire

🎂 Bon anniversaire à Elen BOLLACHE (LE VILLAGE BY CA), Maxime WAGNER (CAPTAIN CONTRAT), Adrien POGGETTI (LA CANTINE / FRENCHTECH NANTES), Briac LESCURE (POPCHEF), Jean Noel BARROT (Ministre délégué chargé de l’Europe)

SHEIN pourrait être coté en mai?

Face aux obstacles réglementaires d’une IPO à New York, Shein intensifie ses préparatifs pour une introduction en bourse à Londres. Shein prévoierait de déposer son dossier à Londres dès mai.

Les derniers chiffres de SHEIN annoncent la couleur, l’icone de la fastfashion a réalisé un bénéfice de plus de 2 milliards de dollars et un volume brut de marchandises (GMV) d’environ 45 milliards de dollars en 2023, très au dessus des derniers chiffres connus, soit un bénéfice de 700 millions de dollars en 2022 et de 1,1 milliard de dollars en 2021

Le fondateur, Xu Yangtian, détient 37 % de l’entreprise, aux cotés d’autres actionnaires notoires: Sequoia China (HongShan), General Atlantic, et le fonds souverain d’Abu Dhabi Mubadala.

Facturation électronique en France : Retard au décollage La mise en œuvre de la facturation électronique en France connaît des turbulences, avec un report initial de 18 mois, décalant le projet de juillet 2024 à septembre 2026. En dépit de 1300 entreprises initialement volontaires pour un projet pilote en janvier dernier, la progression est lente. À 2 ans de l’échéance, 24 projets informatiques sont en développement, ajoutant à la complexité du système. Les Prestataires de Dématérialisation Partenaire (PDP), essentiels à cette transition, font face à une réglementation incertaine, en attente d’un décret pour préciser les règles d’immatriculation. En attendant, les spécifications techniques nécessaires à leur travail restent incomplètes, rendant leur tâche plus ardue. Nouvelle ère de la recherche en ligne : ChatGPT Search défie Google OPENAI développe une nouvelle solution de recherche en ligne capable de fournir des réponses sourcées directement de l’Internet. L’annonce devrait en être faite aujourd’hui. Nommé ChatGPT Search, ce moteur entend rivaliser avec Google en offrant une expérience similaire à celle de ChatGPT, mais avec l’accès à internet, permettant de répondre à des questions concrètes comme la météo du jour. Google, détenant 92 % du marché avec son moteur de recherche et son moteur AI Search Generative Experience déjà performant, représente un formidable concurrent. SGE, connu pour sa précision sur des questions simples et pour l’affichage explicite de ses sources, montre que Google est prêt à activer cette technologie pour ses milliards d’utilisateurs. OpenAI ne vise donc pas seulement à concurrencer Google Search, mais également le SGE de Google. Choose France : IA et quantique en tête d’affiche Le Château de Versailles accueille ce jour la 7e édition du sommet Choose France, un événement annuel orchestré par l’Élysée pour renforcer l’attractivité de la France auprès des grands patrons mondiaux. Cette année, le sommet, qui coïncide avec l’approche des Jeux olympiques à Paris, portera le thème « France, terre de champions ». 180 dirigeants, dont un tiers sont nouveaux, participeront à cet événement réduit en nombre. Le Président Emmanuel Macron rejoindra le sommet pour présider 2 réunions importantes sur la décarbonation de l’industrie et les avancées en IA et quantique, en présence de 10 chefs d’entreprise influents dans ces domaines. Les discussions couvriront des secteurs clés comme la santé, la décarbonation, et l’IA, avec des annonces d’investissement prévues. Aristote, l’IA souveraine dans l’enseignement supérieur L’initiative ARISTOTE, développée par CentraleSupélec et soutenue par le Premier ministre Gabriel Attal, propose une IA générative dédiée à l’enrichissement des plateformes pédagogiques. Présentée le 23 avril, cette technologie permet la création automatique de supports d’enseignement et de quiz, tout en protégeant les données personnelles des utilisateurs. Elle offre une alternative à des systèmes comme Chat GPT d’OpenAI, en ciblant spécifiquement les besoins de l’enseignement supérieur. Le prototype, dévoilé lors de la conférence « IA et Éducation » à Paris, comprend des fonctionnalités comme la classification automatique de vidéos, la transcription de contenus audio, et la génération de fichiers PDF intégrant diapositives et transcriptions. Grâce à un financement de la Fondation CentraleSupélec et le support d’Illuin Technologies, ARISTOTE est désormais accessible via une API qui a déjà été intégrée par la plateforme Esup-Pod, utilisée par 70 universités. IA et journalisme d’investigation Pour la première fois, 2 lauréats du prix Pulitzer ont révélé avoir utilisé l’IA dans leur reportage. Ces journalistes ont déployé des outils de machine learning pour dénicher des informations cruciales, que ce soit dans des enquêtes sur les négligences policières à Chicago ou l’utilisation d’armes israéliennes à Gaza. Ainsi, l’équipe du « Missing in Chicago » a utilisé un outil d’IA pour analyser des milliers de dossiers de mauvaise conduite policière, tandis que le bureau des investigations visuelles du New York Times a formé un modèle pour identifier les cratères laissés par des bombes dans des zones déclarées sûres pour les civils. Cette intégration de l’IA dans le journalisme d’investigation ouvre de nouvelles perspectives pour l’analyse de données massives et la détection de modèles complexes, contribuant à une transformation profonde du journalisme. + EN BREF

MAISON MÈRE obtient la place de meilleur hôtel de France 2024 chez TripAdvisor. Cet établissement indépendant sis à Paris 9e a été créé par le startupper Aziz Temimi (ex-fondateur de Gula). L’hôtel a adopté une stratégie expérientielle pour son service client avec une approche personnalisée de l’hospitalité, en développant un brand content et de la fidélisation en mode e-commerce phygital et en y proposant un espace de coworking. Objectif : favoriser les réservations directes via le site de l’hôtel et proposer du conseil haut de gamme. META intensifie l’intégration de l’IA dans sa stratégie publicitaire. Dans les semaines à venir, le groupe proposera à tous les annonceurs des outils génératifs d’IA permettant de créer des textes, messages et visuels adaptés à leurs produits. Ces outils, gratuits pour les annonceurs à l’exception des acteurs politiques, ne nécessiteront plus de marquage « fait par IA », une décision reflétant les tensions entre le désir d’innover des marques et la méfiance des consommateurs. En parallèle, Meta prévoit d’accroître ses investissements dans l’IA, soulignant son rôle croissant dans l’optimisation des campagnes publicitaires sur ses plateformes. GOOGLE DEEPMIND a révélé AlphaFold 3, la dernière version de son modèle d’IA, qui promet de transformer la recherche médicale. Capable de déterminer le comportement des molécules de la vie, AlphaFold 3 facilite la conception de médicaments en prédisant précisément comment les molécules se lient aux protéines. Publié dans « Nature », ce développement pourrait accélérer et réduire les coûts de création de nouveaux traitements. Un nouveau serveur en ligne simplifie également les expériences préliminaires pour les chercheurs, rendant la technologie accessible sans compétences poussées en informatique. Le 21 et 22 mai, Séoul accueillera un nouveau SOMMET SUR L’IA , faisant suite au Sommet sur la sécurité de l’IA au Royaume-Uni et précédant le sommet sur les opportunités de l’IA en France, prévu en février 2025. Cet événement rassemblera des leaders mondiaux et des ministres du numérique pour discuter de la gouvernance de l’IA à l’échelle mondiale. L’objectif est de développer un consensus global sur les normes de gouvernance de l’IA, tout en mettant l’accent sur les menaces existentielles telles que les armes biologiques contrôlées par l’IA. Ce sommet intervient dans un contexte de collaboration sino-américaine sur des questions de sécurité apolitique de l’IA, reflétant une volonté de coopération au-delà des rivalités géopolitiques immédiates. Depuis le 6 mai 2024, GOOGLE s’attaque à l’abus de réputation de site en appliquant manuellement des pénalités aux sites qui hébergent du contenu tiers manipulant les résultats de recherche, sans supervision adéquate. Cette initiative, prévoyant une future automatisation via des mesures algorithmiques, cible en 1er lieu les contenus comme les pages sponsorisées ou publicitaires abusives, pages de codes de réduction, etc. Les sites impactés sont informés par e-mail et via leur Search Console, avec des instructions pour corriger les violations et soumettre une demande de réexamen. Des grandes marques et médias ont déjà vu certaines de leurs rubriques désindexées, preuve de l’application concrète et immédiate de cette politique. La place de marché WARMANGO (pour les professionnels du BTP) acquise en 2022 par le groupe belge Van Marcke est en redressement judiciaire. Dell a averti ses clients d’une violation de données après qu’un acteur malveillant a affirmé avoir volé les informations d’environ 49 millions de clients. L’entreprise assure que les données financières et de paiement n’ont pas été compromises.



Fabrique des faux sites marchands : un fléau en France Un vaste réseau de sites frauduleux, orchestré depuis la Chine, a arnaqué plus de 170 000 Français en 4 ans, selon une enquête menée par Le Monde avec ses partenaires internationaux. Plus de 75 000 faux sites de vente ont été créés, hébergés majoritairement aux États-Unis, générant des revenus illicites s’élevant à plusieurs dizaines de millions d’EUR. Les fraudeurs attirent les victimes avec des offres irrésistibles, puis dérobent les informations de paiement sur des pages de règlement falsifiées. Une autre tactique est la vente de marchandises contrefaites, souvent non livrées. Si un paiement échoue, les clients sont redirigés vers une autre page frauduleuse qui capture également leurs données bancaires. Ces sites, souvent encore actifs, dupliquent les catalogues de véritables boutiques en ligne pour escroquer leurs visiteurs. La vigilance est de mise face à ces escroqueries sophistiquées, qui bénéficient d’une impunité presque totale malgré les efforts internationaux pour les contrer. À l’assaut de la cybersécurité : les startups à suivre en 2024 Lors de la conférence RSA 2024 à San Francisco, évènement de référence sur la cybersécurité, plusieurs startups du secteur ont capté l’attention des professionnels, notamment dans des domaines en pleine croissance comme la sécurité des environnements cloud et l’identité. REALITY DEFENDER, spécialisée dans la détection de deepfakes, a remporté le prix de la startup la plus innovante, illustrant l’importance croissante des attaques pilotées par l’IA. RAD SECURITY et AEMBIT se sont également fait remarquer, la 1re pour ses solutions de sécurité cloud et d’identité, et la seconde pour son automatisation de la gestion des identités d’accès. ASTRIX SECURITY offre un contrôle renforcé des identités non humaines, tandis que DAZZ se concentre sur la priorisation et la remédiation des vulnérabilités cloud. ENDOR LABS et LEGIT SECURITY innovent dans la sécurité de la chaîne d’approvisionnement logicielle et la gestion de la posture de sécurité des applications, respectivement. MITIGA et NAGOMI SECURITY enrichissent la visibilité et la réponse aux menaces, chacun dans son domaine spécialisé. La biosurveillance comme arme contre les pandémies futures Des experts en biosécurité affirment que la « BIOSURVEILLANCE », soutenue par l’IA, pourrait être cruciale pour détecter les prochaines pandémies ou attaques biologiques. Crainte pour ses risques, notamment en ce qui concerne les super-virus et les armes biologiques créés par IA, cette technologie révèle aujourd’hui des avantages significatifs en matière de défense biologique. Selon Stephanie Batalis, du Georgetown Center for Security and Emerging Technology, mieux collecter et analyser les données biologiques via l’IA pourrait limiter les épidémies à de petits foyers contrôlables. Néanmoins, l’acceptation publique reste un défi, poussant certains experts à préférer les termes de « biosécurité » ou de « transparence biologique ». La collecte de données biologiques de qualité et la coopération internationale restent essentielles pour gérer efficacement les menaces biologiques. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière. ,Â

Utilisation de l’IA par les marketeurs Une étude de Mediaocean et Ascend2 révèle comment les professionnels du marketing intègrent l’IA dans leurs stratégies. Bien que 59 % des marketeurs reconnaissent le potentiel de l’IA en rédaction publicitaire, seulement 26 % l’utilisent actuellement pour cette tâche. L’usage principal de l’IA reste la personnalisation, avec 38 % des marketeurs l’utilisant dans ce but, suivi par l’optimisation des annonces (34 %) et les chatbots (33 %). Sur Amazon, les vendeurs utilisent principalement l’IA pour rédiger et optimiser les descriptions de produits. L’efficacité est citée comme la principale raison d’utiliser l’IA, soulignant une nécessité croissante de maximiser les ressources. Enfin, le nombre d’utilisateurs de l’IA générative aux États-Unis a explosé, passant de 7,8 millions il y a 2 ans à 100,1 millions cette année. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Mistral AI vise une valorisation de 6Â milliards de dollars

MISTRAL AI, startup française dans le domaine de l’IA, est en passe de réaliser une levée de fonds majeure. L’entreprise prévoit de collecter environ 600 millions de dollars, portant sa valorisation à près de 6 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Cette augmentation substantielle de la valorisation, presque triplée depuis le dernier tour de table en décembre où elle était estimée à 2,15 milliards de dollars, compte sur le réinvestissement des acteurs clés tels que General Catalyst et Lightspeed Venture Partners. En février, Microsoft avait déjà investi 16 millions de dollars et collaboré avec Mistral pour intégrer ses modèles d’IA sur Azure.

ACQUISITIONS:

Discussions avancées pour l’achat de Hubspot par Alphabet

Comme nous vous l’annoncions début avril, ALPHABET, la maison-mère de Google, est en discussions avancées pour l’acquisition de HUBSPOT, plateforme CRM et marketing. Selon Bloomberg, ces pourparlers pourraient aboutir à la plus grande acquisition d’Alphabet à ce jour, estimant HubSpot à 30 milliards de dollars. Cette opération permettrait à Alphabet de compléter ses services et de renforcer sa présence sur le marché du CRM pour les PME, en concurrence directe avec Microsoft, Oracle et Salesforce. Malgré les discussions en cours, l’issue reste incertaine et d’autres acheteurs pourraient se manifester.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

La néobanque britannique MONZO a levé 190 millions de dollars, atteignant une valorisation post-monnaie de 5,2 milliards de dollars. Cette levée de fonds suit un tour de table de 430 millions de dollars en mars dernier, qui avait alors valorisé l’entreprise à 5 milliards de dollars. Monzo prévoit d’utiliser ces fonds pour accélérer son expansion internationale.

DATALOGY AI, startup spécialisée dans l’aide à la curation des ensembles de données pour l’entraînement de l’IA, a levé 46 millions de dollars lors d’une Série A menée par Felicis.

La startup israélienne de drones XTEND, spécialisée dans la coordination de flottes de drones et de robots, a levé 40 millions de dollars, un tour de table mené par Chartered Group, atteignant une valorisation post-monnaie d’environ 110 millions de dollars.

Atlan lève 105 millions de dollars

ATLAN, start up IA, a levé 105 millions de dollars lors de son dernier tour de financement. Ce financement, dirigé par le fonds souverain de Singapour GIC et l’investisseur technologique Meritech Capital, porte la valorisation de la startup à 750 millions de dollars. Depuis sa création, Atlan a accumulé plus de 206 millions de dollars en financements, utilisant sa technologie pour intégrer des données diverses dans une interface unique. L’entreprise, qui compte parmi ses clients des noms comme Autodesk et Ralph Lauren, envisage d’utiliser ces fonds pour renforcer ses produits et activités.

RAD AI, qui propose des outils d’IA générative pour les rapports de radiologie, a levé 50 millions de dollars lors d’une Série B menée par Khosla Ventures, portant son financement total à plus de 80 millions de dollars.

La startup indienne de commerce en ligne MEESHO, qui compte environ 150 millions d’utilisateurs, a levé 275 millions de dollars, portant sa valorisation à 3,9 milliards de dollars

La startup sud-coréenne DEEPX, spécialisée dans la fabrication de puces d’IA intégrées, a levé environ 80 millions de dollars lors d’une Série C menée par SkyLake, atteignant une valorisation d’environ 529 millions de dollars. Cette levée porte le financement total de DEEPX à environ 95 millions de dollars.

Capital-amorçage : Un pilier robuste dans une économie incertaine

En 2023, le secteur du capital-amorçage a brillé par son dynamisme malgré une baisse globale de 30 % des levées de fonds dans l’écosystème entrepreneurial, avec seulement 9 milliards d’EUR recueillis par la French Tech, contre 13 milliards en 2022. Ces chiffres, issus du Baromètre 2023 d’IN EXTENSO Innovation Croissance, placent la France en 2e position en Europe pour le capital-risque.

Par ailleurs, les BUSINESS ANGELS (BA) ont démontré leur rôle essentiel en finançant 350 nouvelles entreprises par an sur la dernière décennie. En 2023, ils ont investi 73,7 millions d’EUR dans 441 opérations, marquant une augmentation des refinancements à 21 millions d’EUR, contre 10,5 millions l’année précédente. Cette activité soutenue témoigne de la vitalité des BA dans un contexte économique difficile, affirmant leur importance dans le soutien à l’innovation et au développement des jeunes entreprises françaises.

New Palo Alto, fer de lance de l’innovation européenne

Présenté il y a quelques jours lors d’un symposium sur l’IA d’EDDA, le New Palo Alto, supercluster européen se positionne comme leader mondial de l’innovation, 3e pour le nombre de licornes après Pékin et Palo Alto/Silicon Valley, et 1er pour les startups issues d’universités. Il concentre près de la moitié de la valeur des startups européennes et plus de 40 % des licornes du continent. Londres, Paris et Amsterdam dominent ce cluster, captant 77 % des investissements en capital-risque des 5 dernières années, avec Londres en tête à 53 %. L’investissement en early stage a nettement augmenté, avec une croissance de 170 % en breakout stage (séries A, B et C) et de 20 % au stade de scale up entre 2020 et 2022. Le cluster tire sa force d’un réseau dense de villes européennes connectées, facilitant l’accès aux ressources, au financement et aux talents.

Le portefeuille américain du Vision Fund de SoftBank a diminué de près de 29 milliards de dollars depuis la fin de 2021.

Forte croissance des revenus publicitaires de Reddit

Dans son 1er rapport financier depuis son entrée en bourse, REDDIT a généré 222,7 millions de dollars de revenus publicitaires, marquant une hausse de 39 % par rapport à l’année précédente. Les revenus totaux atteignent 243 millions de dollars, soit une progression de 48 %. Cependant, malgré cette croissance, Reddit reste non rentable avec une perte de 575 millions de dollars, principalement due aux coûts liés à son introduction en bourse. Le site a également vu une augmentation de 37 % de ses utilisateurs actifs quotidiens, atteignant 82,7 millions, grâce notamment à un partenariat renforcé avec Google. Reddit envisage d’autres accords de licence, tout en restant sélectif quant à l’utilisation de ses données.

Uber face à la baisse de la demande

UBER a enregistré une perte surprenante pour le 1er trimestre et anticipé des réservations globales inférieures aux attentes de Wall Street, provoquant une chute de 9 % de ses actions. Cette déception contraste avec les bons résultats de Lyft, son concurrent, qui a vu ses actions augmenter de 8 %. Uber, qui avait dominé le marché américain des VTC et de la livraison en 2023, affiche un ralentissement de sa croissance avec des réservations au premier trimestre en dessous des prévisions. La société a également annoncé une perte nette de 654 millions de dollars, principalement due à des charges légales et des ajustements de valorisation.

Shopify face à un ralentissement de croissance

SHOPIFY a annoncé prévoir sa plus faible croissance trimestrielle de revenus en 2 ans, en raison d’une économie incertaine et d’une consommation modérée, entraînant une chute de ses actions de 20 %. La plateforme canadienne de e-commerce, cotée à Toronto, pourrait perdre jusqu’à 25 milliards de dollars canadiens en valeur de marché. Ce pronostic pessimiste contraste avec un 1er trimestre supérieur aux attentes, malgré les hausses de prix et l’intégration d’outils basés sur l’IA qui n’ont pas compensé le ralentissement de la consommation des PME, principalement affectées par l’inflation.

Airbnb surpasse les prévisions, mais tempère les attentes

AIRBNB a dévoilé des résultats supérieurs aux attentes pour le 1er trimestre avec un chiffre d’affaires de 2,14 milliards de dollars, en hausse de 18 % par rapport à l’année précédente, et un bénéfice net de 264 millions de dollars. Cependant, l’entreprise a émis des prévisions plus faibles que prévu pour le prochain trimestre, anticipant des revenus entre 2,68 et 2,74 milliards de dollars, contre les 2,74 milliards attendus par les analystes. Malgré une forte demande pour la saison estivale et des événements spéciaux, comme l’éclipse solaire en Amérique du Nord, qui ont stimulé l’engagement sur la plateforme, les actions ont chuté de plus de 6 % après la clôture.

Roblox décélère

ROBLOX a revu à la baisse ses prévisions annuelles de réservations, les ajustant entre 4 et 4,10 milliards de dollars contre 4,14 à 4,28 milliards précédemment, entraînant une chute de plus de 20 % de ses actions jeudi. Cette révision intervient dans un contexte économique incertain et une inflation élevée, impactant les dépenses des joueurs sur sa plateforme de jeux vidéo. L’entreprise a également été prudente avec sa prévision pour le 2e trimestre, notamment en raison du décalage des vacances de Pâques. Ce ralentissement dans l’industrie du jeu est en phase avec les tendances globales de baisse d’engagement et de croissance.

DUOLINGO annonce une augmentation de 55 % de ses utilisateurs actifs quotidiens, atteignant 31,4 millions et une hausse de 45 % de ses revenus, qui s’élèvent à 168 millions de dollars.

BUMBLE annonce une hausse de 10,2 % de ses revenus au premier trimestre, atteignant 267,8 millions de dollars. Le nombre total d’utilisateurs payants est passé à environ 4 millions, contre 3,5 millions l’année précédente.

INSTACART a annoncé une hausse de 8 % de ses revenus au premier trimestre, atteignant 820 millions de dollars, dépassant les estimations de 794,5 millions de dollars. La valeur brute des transactions a augmenté de 11 %, atteignant 8,32 milliards de dollars. Le directeur financier, Nick Giovanni, prend sa retraite et est remplacé par Emily Reuter.

ROBINHOOD annonce une hausse de 40 % de ses revenus au premier trimestre, atteignant 618 millions de dollars. Les revenus des transactions en cryptomonnaies ont augmenté de 232 % pour atteindre 126 millions de dollars. La société a enregistré un bénéfice net de 157 millions de dollars, contre une perte nette de 511 millions de dollars l’année précédente.

MAXIME BERGER est nommé directeur des ventes France chez Flex-O, start up spécialisée dans les espaces de travail flexibles et écoresponsables. Diplômé en Gestion d’entreprise de l’IAE, il a exercé auparavant chez La Poste, Cdiscount et IWG.

ANTHONY BERGÈS est nommé managing director de Inop’s, néo-ESN. Titulaire d’un master II en business administration and management de l’IAE Aix-Marseille (2004) et d’un magistère en média et formation économique de l’Aix-Marseille Université (2003), il a exercé auparavant chez FreelanceCom, comme directeur général adjoint et directeur marketing et communication.

HERVÉ GUIRIEC devient secrétaire-adjoint de La Poste à partir du 1er juin. Il présidera aussi le comité Cyber du groupe. Titulaire d’un magistère en banque-finance à l’Université 2 Panthéon-Assas, il exerce à La Poste depuis 1992.

LÉONARD CROS-LE LAGADEC est nommé conseiller attractivité, aéronautique, naval et ferroviaire au cabinet de Roland Lescure, ministre chargé de l’Industrie et de l’Énergie. Il occupait précédemment la fonction d’adjoint à la cheffe du bureau du Budget à Bercy, en charge des dossiers Énergie Climat.

