Paris-Saclay en crise / découvrez le FRENCHWEB 500 STARTUPS 2024 / GROUPE POSITIVE, 5 acquisitions clé en 2023

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🎂 Bon anniversaire! Aurelie MEZBOURIAN LIEDEL (ALAN), Pauline DENIS (BEAU GESTE), Jean Louis GASSEE, Francois ROSSIGNOL (LIVRES HEBDO), Fabrice GABLE (NO NAME), Alexandre FARRO (MEDEF GRAND EST), Stanislas LERIDON (DOTSCREEN)

🚀 L’IA dans le marketing est-il un investissement rentable ? Pour en savoir plus, retrouvez notre partenaire BREVO au One to One RETAIL ECOMMERCE 2024

→ Brevo Lounge – Forum 0 les 12, 13 et 14 mars à Monaco

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

🔥 qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

💥 Paris-Saclay en crise

L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY, classée 15e au niveau mondial selon le classement de Shanghaï 2023, traverse une période de turbulence. Elle est placée sous administration provisoire le 1er mars par l’ex-recteur Camille Galap. Créée en 2020, l’université est toujours régie par des statuts expérimentaux et se retrouve désormais dans l’impossibilité de nommer un président, en raison de blocages au sein de son conseil d’administration.

Avec 48 000 étudiants et plus de 20 000 personnels répartis sur les départements de l’Essonne et des Yvelines, Paris-Saclay représente un acteur clé de la recherche en France et de la deeptech. Alors que l’université cherche à consolider sa position sur la scène internationale, les tensions internes et les divergences sur le modèle de gestion montrent un chemin semé d’embûches pour atteindre une stabilité institutionnelle et académique.

👶 Lutte contre la pédocriminalité : l’association Point de Contact en danger

En dépit de son engagement affiché pour la protection des mineurs en ligne, l’État se montre réticent à fournir une aide financière de 41 000 euros à POINT DE CONTACT, association essentielle dans la détection et la suppression de contenus pédocriminels sur Internet, indique La Tribune.

Depuis 25 ans, cette structure, avec son équipe de 6 personnes, analyse et catégorise des milliers de contenus signalés, jouant un rôle crucial auprès de Pharos, la plateforme gouvernementale de signalement. Le refus de cette subvention, constituant un tiers de son budget, menace sa survie. Les plateformes membres (au nombre de 17 : OVH Cloud, Google, Meta, Snap, TikTok…), bien que contribuant aux deux autres tiers du budget, refusent d’augmenter leur cotisation, laissant l’association dans une impasse financière. Ce désengagement pose question.

Le dirigeant de l’association a indiqué avoir reçu l’appui du cabinet de la secrétaire d’État au numérique Marina Ferrari décrit comme le seul à s’être montré accessible, mais qui, selon ses dires, n’avait pas la capacité d’influencer la décision finale. Ce même président de l’association a indiqué fin février avoir pris rendez-vous avec le tribunal pour un dépôt de bilan.

📦 Colis perdus : quand le e-commerce transforme les pertes en profits

Le phénomène des colis perdus, popularisé par des magasins comme DESTOCK COLIS dans le Val-de-Marne, s’avère être une solution ingénieuse face aux défis du e-commerce. Cette initiative, qui consiste à vendre au kilo des colis dont le contenu reste mystérieux, permet de réduire les pertes liées aux articles non livrés ou non réclamés, en parfaite adéquation avec les principes de la loi anti-gaspillage.

Pour les entreprises de e-commerce, l’enjeu est de taille. Prenons l’exemple de Zalando, géant de la vente en ligne, qui a mis en place un processus rigoureux pour réintégrer les retours dans son stock, évitant ainsi la destruction et la perte de produits. Toutefois, malgré ces efforts, certains colis échappent encore au circuit traditionnel (dont des commandes d’acteurs en Chine) et se retrouvent dans ces ventes alternatives, offrant une seconde vie aux produits et une nouvelle source de revenus pour les acteurs du e-commerce.

Les consommateurs, quant à eux, sont attirés par la promesse de bonnes affaires et la dimension écologique de ces achats. En participant à ces ventes, ils contribuent non seulement à la réduction des déchets, mais ils bénéficient également de prix avantageux pour des articles qui, dans certains cas, peuvent s’avérer être de véritables trouvailles et être parfois revendus. Ainsi, le modèle des colis perdus représente une stratégie gagnant-gagnant pour le secteur du e-commerce et ses clients.

💳 L’avenir des paiements : Cap sur la dématérialisation

Le futur des paiements semble irrévocablement orienté vers la dématérialisation, une tendance accélérée par la diversification des acteurs et des technologies. La carte bancaire, bien que dominante en 2022 avec 53% des transactions en France, est progressivement éclipsée par des solutions innovantes comme le paiement mobile et les services « Buy now, pay later ». Les fintechs, telles que LYDIA en France, révolutionnent les échanges financiers en proposant des transactions instantanées via téléphone, éliminant le besoin de supports physiques.

Parallèlement, l’essor de l’open banking facilite l’émergence de nouveaux services, rendant les paiements plus fluides et sécurisés. Avec l’adoption de technologies comme la tokenisation, qui génère un identifiant unique par transaction, la sécurité et la commodité des paiements dématérialisés sont significativement améliorées. Cette transition vers le numérique est également soutenue par les géants technologiques comme Apple, qui intègrent des systèmes de paiement dans les appareils mobiles, consolidant ainsi la dématérialisation comme l’avenir des transactions financières.

🤖 L’IA : Vers une révolution de l’expérience automobile

L’IA dans L’INDUSTRIE AUTOMOBILE est sur le point de transformer radicalement l’expérience de conduite. Avec l’adoption de technologies avancées comme ChatGPT, les véhicules deviennent plus interactifs et personnalisés. Des constructeurs de renom tels que Mercedes-Benz, DS Automobiles, Peugeot, et Volkswagen intègrent ces innovations pour offrir une assistance vocale améliorée, rendant la communication avec le véhicule plus intuitive et engageante.

Au-delà de l’interaction, l’IA va profondément modifier la sécurité et l’efficacité grâce au développement de systèmes comme le régulateur adaptatif intelligent et une gestion optimisée de l’énergie. La conduite autonome, actuellement au niveau 2 en France, bénéficiera également de ces avancées, promettant de réduire le stress lié aux trajets quotidiens. Cette transformation ne se limite pas au confort des usagers, mais s’étend à l’ensemble de l’expérience automobile, marquant une évolution significative dans la manière dont nous interagissons avec nos véhicules.

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

ALTOVIZ est spécialisé dans la réalisation d’application de gestion, facturation et comptabilité en ligne à destination des indépendants, TPE et auto-entrepreneurs. Son objectif est de simplifier au maximum les tâches administratives des entrepreneurs avec des outils modernes et rapides à prendre en main.

ALTOVIZ a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

🏛️Initialement prévu en avril, le Parlement européen votera le 13 mars sur le règlement relatif à l’IA (IA ACT), basé sur un texte provisoire déjà utilisé en commission. La version finale sera adoptée le 22 avril, sans vote supplémentaire, marquant une étape clé dans la régulation européenne de l’IA.

🌐 La Commission européenne a officiellement envoyé à META une demande de renseignements dans le cadre du DSA, concernant les options d’abonnement sans publicité sur Facebook et Instagram. Cette demande s’étend à des sujets déjà abordés depuis octobre 2023, tels que le contenu terroriste et la protection des mineurs, en demandant des précisions sur la méthodologie de Meta pour l’évaluation et la modération des risques. Meta doit répondre avant les 15 et 22 mars 2024, sous peine de sanctions potentielles pour non-conformité ou informations trompeuses.

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

🔒💻 Potentielle fuite de données chez LDLC

L’inquiétude grandit autour de LDLC, spécialiste en matériel high-tech, suite à l’annonce d’un pirate, « Ombre légendaire », proposant à la vente 1,5 million de données clients. Active sur divers forums, cette figure de la cybercriminalité prétend avoir accès à un panel LDLC, soulevant des questions sur une éventuelle infiltration. Le service de veille Zataa a repéré, peu avant cette annonce, une offre de vente d’accès au panel LDLC pour 300 EUR, permettant théoriquement de récupérer les données clients. Cette situation met en lumière les risques liés à la sécurité des informations dans le secteur du e-commerce et la nécessité pour les entreprises de renforcer leurs mesures de protection des données.

📱🕺Alerte escroquerie pour les professionnels sur TikTok

Des réseaux de cybercriminels ciblent désormais les comptes influents sur TIKTOK, extorquant des rançons qui peuvent atteindre plusieurs milliers d’EUR. En utilisant des techniques d’ingénierie sociale sophistiquées, ces fraudeurs dupent les utilisateurs en leur faisant croire à une offre officielle de certification de compte, pour ensuite prendre le contrôle de leur profil via des sites frauduleux. Une fois le compte piraté, les escrocs exigent des rançons, exploitant la valeur commerciale et personnelle attachée à ces comptes. Des victimes, telles que le médecin anesthésiste Yazan Chaban (cité par Le Parisien), ont perdu jusqu’à 9 000 EUR dans ces arnaques.

Les experts en cybersécurité soulignent l’importance d’une vigilance accrue et rappellent que TikTok ne demande jamais les détails de compte de manière proactive. La plateforme a mis en place des procédures de récupération de compte, mais la menace persiste, soulignant la nécessité pour les utilisateurs de rester sceptiques face à des offres trop belles pour être vraies.

🏥 Comment contrer les cyberattaques dans les établissements de santé

Les HÔPITAUX deviennent des cibles privilégiées pour les cyberattaques, comme le révèle l’incident de l’hôpital d’Armentières où les données de 300 000 patients ont été dérobées et diffusées sur le darknet. Ces attaques, constituant 10 % des incidents recensés par l’ANSSI en 2023, exploitent les vulnérabilités des systèmes pour voler des données personnelles, utilisées ensuite pour des arnaques ciblées comme le « Spear Phishing ».

Face à cette menace, des hôpitaux bretons, ciblés à plusieurs reprises, renforcent leurs défenses : exercices de simulation pour réagir promptement, isolation des systèmes informatiques, et innovations comme le projet de marquage des données pour en tracer l’origine en cas de fuite. Ces mesures, cruciales pour la protection des données sensibles, visent à accroître la résilience des établissements de santé face aux cybermenaces

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

🛒 E-commerce transfrontalier : Quels pays friands de produits français ? En 2023, la dynamique du marché e-commerce transfrontalier a vu d’importantes évolutions, notamment dans la demande internationale pour les produits français. Selon une étude menée par ESW, spécialiste du e-commerce crossborder, sur 18 000 consommateurs dans 18 pays, la Suisse (28%), la Chine (22%), l’Espagne (17%), l’Italie (26%) et l’Inde (9%) émergent comme les principaux acheteurs de marques françaises. La France recule à la 5e place des destinations d’e-shopping mondiales, dépassée par l’Allemagne et le Royaume-Uni. Malgré un recul global, des opportunités significatives se profilent en 2024 pour les marques françaises, notamment dans des marchés émergents comme le Brésil et le Mexique, qui se montrent particulièrement intéressés par les vêtements, les cosmétiques et les produits de luxe de l’Hexagone. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

🧬 Collaboration transatlantique pour l’innovation en immuno-oncologie

La biotech nantaise OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, spécialisée en immuno-oncologie, reçoit un soutien financier de 44 millions d’EUR de la part d’Abbvie, géant pharmaceutique américain, pour le développement d’un anticorps innovant, OSE-230. Ce partenariat pourrait rapporter à Ose jusqu’à 613 millions d’EUR en fonction des résultats du médicament. Ose, qui compte plus 60 employés se distingue par son modèle économique basé sur les partenariats stratégiques plutôt que les levées de fonds, ayant déjà généré 121 millions d’EUR de revenus depuis 2016 grâce à des collaborations avec des noms prestigieux comme Servier et Boehringer Ingelheim. Parallèlement, Ose avance sur son vaccin thérapeutique Tedopi contre le cancer du poumon, avec des résultats attendus pour 2027.

🏭 Fabera propulse l’industrie 4.0 en mode Saas

FABERA, start up deeptech, a effectué sa première levée de fonds (montant non communiqué), soutenue par des entrepreneurs clés de l’industrie 4.0, menée par Laurent Fiard PDG de Visiativ avec l’entrepreneur Sébastien Vercruysse, Maxime Thonnerieux (ancien DG du CETIM-CTDEC) et Michel Lahyani (fondateur chez Futurework).

Fabera est un éditeur de logiciel sur abonnement de chiffrage et de gestion commerciale à destination de la sous-traitance industrielle (tôlerie, usinage, fabrication additive, injection). L’objectif est de déployer une IA pour révolutionner le chiffrage dans le secteur de la sous-traitance industrielle. Cette initiative promet de valoriser les données historiques de chiffrage des entreprises, réduisant ainsi le temps de chiffrage de 40% et augmentant l’efficacité des devis. L’équipe de Fabera, dirigée par Arthur Jacquemet, Antoine Brosset et Guillaume Piedigrossi, collabore avec INSAVALOR et le LIRIS de l’INSA Lyon et du CNRS pour créer ces solutions innovantes de rupture.

🔋 Limatech prépare son envol

La startup toulousaine deeptech LIMATECH, issue du CEA et spécialisée dans les batteries lithium pour l’aéronautique, a franchi une étape cruciale en livrant ses premiers exemplaires pour essais en vol, anticipant son expansion commerciale en 2025. En parallèle, elle ambitionne de lever 20 millions d’EUR pour accélérer son développement. Ces batteries innovantes, plus légères et performantes, visent à équiper tant l’aviation commerciale que certains segments de la défense. En attente de certification européenne, Limatech envisage également de s’attaquer au marché de l’aéronautique hybride avec de nouveaux modèles.

La jeune entreprise, soutenue par le plan France 2030, prépare une levée de fonds majeure pour financer l’industrialisation de ses produits dans sa future usine à Grenoble. Elle a aussi lancé une campagne de financement participatif sur son site avec 639 000 EUR d’intentions enregistrées par 240 personnes.

FRENCHWEB.FR ouvre sa FRENCHWEB.FR ouvre sa DATAROOM des entreprises tech françaises . Une base de données sur les entreprises françaises de la tech, c’est l’objectif de la DATAROOM de FRENCHWEB.FR avec aujourd’hui près de 2000 sociétés dont nous avons collecté, vérifié, structuré les informations corporates, financières, business, RH, les organigrammes, … pour être l’outil idéal afin de réaliser votre veille concurrentielle, identifier de nouveaux prospects, découvrir de potentiels partenaires, ou comparer vos pratiques salariales avec les autres acteurs du marché.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

La startup de robotique FIGURE AI a confirmé avoir levé 675 millions de dollars sur une valorisation évaluée à 2,6 milliards de dollars. Elle s’associe également à OpenAI pour « développer les modèles d’IA de prochaine génération pour les robots humanoïdes ».

VIBE.CO, une plateforme en libre-service permettant aux PME d’acheter des publicités vidéo sur des services de streaming, a levé 22,5 millions de dollars lors d’un tour de série A notamment auprès de Singular, portant son financement total à 30 millions de dollars.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

💼💰Tikehau Capital lance un fonds pour la souveraineté européenne

Tikehau Capital dévoile le TIKEHAU EUROPEAN SOVEREIGNTY FUND, ciblant l’autonomie industrielle, la compétitivité numérique, la santé, la défense et la transition écologique pour renforcer l’Europe. Investissant dans l’innovation et les alliances industrielles, notamment dans le secteur de l’hydrogène propre, le fonds vise notamment également à réduire la dépendance aux médicaments importés et à augmenter les dépenses de défense face aux enjeux géopolitiques. Pour le volet numérique, il s’agit de répondre à l’impératif de l’UE de renforcer la puissance digitale, notamment dans des domaines tels que les semi-conducteurs, le cloud et l’IA.

Éligible au PEA français, ce fonds sera accessible en Europe (France, l’Espagne, Luxembourg, Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas et Suisse) avec un ticket d’entrée de 100 euros pour les particuliers.

Lancement d’un fonds d’amorçage de 400M EUR par France 2030

Le Secrétariat général pour l’investissement, dans le cadre de France 2030, annonce la 3e génération du FOND NATIONAL D’AMORÇAGE (FNA) avec une dotation de 400 millions d’EUR. Ce fonds, qui porte l’investissement total à 1,5 milliard d’EUR, soutient les fonds d’amorçage pour développer des leaders technologiques. Parmi les succès déjà soutenus par le FNA, on compte des licornes telles que Mirakl, Shift Technology, Jellysmack, Alan, Exotec, et Pennylane, ainsi que des entreprises prometteuses comme Pasqal, Alice & Bob, et Sparing Vision. Cette initiative vise à stimuler les startups, en particulier dans les domaines prioritaires de France 2030 et l’écosystème entrepreneurial français, ayant déjà financé près de 800 startups, dont 63% dans le secteur deeptech.

RAISE, spécialiste de la finance engagée, annonce son expansion européenne avec l’ouverture de bureaux à Londres et Munich et le recrutement de Moritz Schumann en tant que Directeur de Participations à l’international. Cette stratégie vise à renforcer sa présence en Europe, notamment via RAISE Impact, son véhicule d’investissement dédié aux entreprises européennes en croissance engagées dans le développement durable et la solidarité. Avec 2 milliards d’euros sous gestion et une expérience de 10 ans, RAISE veut se positionner comme un acteur clé de l’investissement à impact en Europe.

Innovation et soutien financier : Concours i-Nov

Dans le cadre du plan France 2030, le Concours d’innovation I-NOV ouvre sa 13e vague de projets jusqu’au 2 avril 2024. Cet appel à projets vise à soutenir financièrement des initiatives innovantes monopartenaires de startups et PME. Avec un budget alloué entre 1 M EUR et 5 M EUR pour des projets de 12 à 36 mois, le concours se concentre sur des thématiques clés telles que le numérique, la santé, les transports durables et les énergies renouvelables. Les candidatures, soumises en ligne via Bpifrance, doivent répondre à des critères d’éligibilité stricts pour bénéficier d’un financement pouvant couvrir jusqu’à 45% des dépenses pour les petites entreprises.

🚀 Vous êtes un fonds d’investissement? Pour promouvoir votre activité auprès des startups de l’écosystème, inscrivez vous gratuitement dans notre DATAROOM

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Investissements Tech et industriels en France

Dans un contexte international fluctuant, la France se distingue par son attractivité pour les investisseurs étrangers, en particulier dans la Tech et l’industrie souligne BUSINESS FRANCE dans son bilan annuel. En 2023, le pays a enregistré 1 815 décisions d’investissement avec la création ou le maintien de 59 254 emplois sur 3 ans. Notablement, 112 de ces investissements, issus de 56 pays différents, se concentrent sur la décarbonation, la digitalisation et le renforcement des partenariats Tech, avec une forte dominante innovation.

Ces projets, en particulier ceux provenant des États-Unis, de l’Allemagne et du Royaume-Uni, jouent un rôle crucial dans la revitalisation des communes de moins de 20 000 habitants, où 49 % des initiatives et 73 % des projets industriels s’implantent.

Cybersécurité : des tendances de fond porteuses

L’évolution récente du marché de la CYBERSÉCURITÉ est marquée par des tendances de fond significatives, stimulées par la crise sanitaire et les politiques de relocalisation de production, notamment aux États-Unis et en Europe. Ces changements induisent une augmentation de l’automatisation et, par conséquent, une sensibilité accrue aux risques cyber. La cyber devient ainsi une thématique d’investissement de plus en plus pertinente, touchant un large éventail de secteurs. L’augmentation des cyberattaques et la reconnaissance accrue de l’insécurité cyber par des instances internationales soulignent l’importance croissante de ce secteur. Les performances des valeurs liées à la cybersécurité dépassent celles d’indices majeurs comme le Nasdaq, reflétant une croissance d’activité robuste.

De plus, la croissance prévue des bénéfices par action dans ce secteur est supérieure à la moyenne, malgré des valorisations élevées. L’intelligence artificielle, en tant que technologie complémentaire à la robotisation, est perçue comme un potentiel relais de croissance, touchant toutes les industries et nécessitant des investissements en cybersécurité pour limiter les risques associés. La régulation, bien qu’elle puisse représenter une contrainte, semble, dans le domaine de l’IA et de la cybersécurité, plus susceptible de générer des opportunités que des obstacles.

🤝 Groupe Positive : 5 acquisitions clés en 2023

En 2023, GROUPE POSITIVE a marqué le paysage du marketing digital avec 5 acquisitions majeures, dont UserCom, et a généré 44 millions d’EUR de chiffre d’affaires, se rapprochant de son objectif de devenir le leader européen du secteur d’ici 2026. Avec l’introduction de Sarbacane Suite et l’arrivée de nouveaux dirigeants tels que Christophe Éblé au poste de CTO, le groupe affirme sa dynamique de croissance. Fort de 300 collaborateurs et 30 000 clients, Groupe Positive prévoit une année 2024 axée sur l’innovation et l’intégration des expertises au sein de son écosystème, tout en restant ouvert à de nouvelles acquisitions.

📈 SUPERMICRO bénéficie de l’essor de l’intelligence artificielle et intègre l’indice S&P 500 suite à une croissance exceptionnelle de son action, qui a augmenté de plus de 20 fois au cours des deux dernières années et de plus de 200% en 2024. Cette performance a propulsé sa capitalisation boursière au-delà des 50 milliards de dollars.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

ATOS renforce son conseil d’administration avec 3 nouvelles nominations : DAVID LAYANI , fondateur de Onepoint, apporte sa vision de la Tech, tandis qu’ HELEN LEE BOUYGUES de LB Associés contribue par son expertise en transformation organisationnelle et finance. MANDY METTEN, responsable au sein de la direction des ressources humaines d’Atos, rejoint également le conseil. Layani pourrait déposer une offre de rachat d’Atos (hors activité cybersécurité). ARNAUD BERREBI est nommé directeur général adjoint en charge des opérations françaises et marocaines de Exakis Nelite, entité du groupe Magellan Partners, partenaire pure-player Microsoft indépendant en France. STEVEN LE MORZADEC est promu Directeur de la région Paris Hauts-de-France de la même entreprise. Il exerce dans l’entreprise depuis 2021.La start-up lilloise Japet Medical, connue pour ses exosquelettes innovants destinés à prévenir les douleurs dorsales en milieu de travail, voit le départ de DAMIEN BRATIC, l’un de ses co-fondateurs. PIERRE LELARD , ancien directeur général de Top Office et avec une solide expérience chez Ecoburotic France, prend la relève en tant que directeur général, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’évolution de l’entreprise fondée en 2016. SYLVIE COURANTON devient directrice du FabLab de Paris de l’ESN Inetum. Elle était jusqu’alors Alliance Manager Google France dans la même société. CONSTANCE GEST, diplômée de Paris IX-Dauphine et de l’EM Lyon, prend la direction des Relations Investisseurs & Communication Financière d’Orange le 1er avril, succédant à Patrice Lambert de Diesbach. Au sein d’Orange depuis 2005, elle a évolué à travers diverses fonctions financières, récemment en tant que Directrice Finance Durable, un poste qu’elle continuera d’occuper parallèlement. Le pôle Tech de l’agence de communication Edelman, accueille AUDREY GOUDET comme account director et ELÉA CYGAN en tant que senior account executive. Goudet, ex-consultante junior chez Edelman à directrice RP chez Sony Electronics France, pilote la gestion d’équipes et de stratégies pour des clients clés. Cygan, après une carrière débutée à New York dans la communication pour des chefs étoilés, revient à Paris pour se spécialiser dans le Tech B2B. NABILA GUENNOUNI, docteure en IA, rejoint SEI Groupe LKS pour apporter son expertise dans le secteur du retail et de la supply chain. Ayant commencé ses études au Maroc avec master en Big Data à l’Ensias de Rabat, elle a poursuivi un doctorat sous la direction d’un professeur de l’université de Pau, se concentrant sur les bâtiments intelligents. Chez SEI, Guennouni se consacrera au développement d’outils prévisionnels de vente intégrant l’IA, contribuant à l’optimisation des processus pour les clients. ARNAUD JOUX , diplômé de l’EDHEC et d’OMNES Éducation, avec un parcours débuté en 2012 chez GroupM puis chez Mindshare et Publicis Media, est nommé à la direction d’Annalect, agence data expertise chez Omnicom Media Group France. Succédant à Camille Giard, Joux se concentrera sur le déploiement de la plateforme Omni d’Omnicom, visant à renforcer la mesure de la performance dans un marché en mutation. Camille Burnier Zink dirige CMI Media dans sa phase de transformation, accueillant EMILIE LE BRETON , NATHALIE CHARLOT et OLIVIA BOHBOT dans des fonctions clés. Le Breton, avec une expérience chez DDB, Frichti et Konbini, dirigera le studio de CMI Media en se concentrant sur le contenu de marque et la diversification éditoriale. Charlot, auparavant à la tête du trading et de l’administration des ventes, supervisera désormais le revenu management et le trading. Bohbot, ayant travaillé pour Lagardère Publicité, Screenvision France et MediaFigaro, prend en charge la direction commerciale pour le digital, l’audio et la vidéo. LUKA LISSILLOUR est nommé conseiller presse adjoint et communication numérique au cabinet de Roland Lescure, ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’industrie et de l’énergie. PIERRE MAGELLAN est promu directeur général adjoint de Magellan Sécurité (groupe Magellan Partners). Il exerce dans le groupe depuis février 2010. MARLÈNE MASURE, précédemment directrice générale des opérations de TikTok pour la France, le Benelux et l’Europe du Sud depuis 2022, prend la direction de l’équipe des contenus pour l’EMEA chez TikTok. Basée à Paris, elle se concentrera sur la croissance de la communauté de créateurs et le développement de partenariats avec les médias et le secteur culturel, sous la responsabilité d’Adam Presser, directeur mondial des opérations de TikTok. SRIDHAR RAMASWAMY, ex-responsable de la publicité chez Google pendant 15 ans et fondateur de Neeva, prend la direction de Snowflake après le départ de Frank Slootman. Âgé de 57 ans, Ramaswamy est reconnu pour son expertise en analytics et apprentissage automatique, secteurs clés pour l’avenir de Snowflake, entreprise spécialisée dans le stockage de données. Ce changement intervient dans un contexte de résultats financiers défavorables, marqués par une baisse significative de la valeur des actions de l’entreprise. PIERRIC VILLOIN est promu vice-président senior, en charge des secteurs Energy & Utilities, Communications et Services chez CGI, entreprises de services-conseils en technologie de l’information et en management. Depuis 2008, il a évolué à différents postes à responsabilité dans la société.



OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR