Pourquoi les États-Unis doivent assouplir leur politique de visas pour les entrepreneurs

Focus sur les États-Unis avec Laurence Ruiz, co-fondatrice et associée d’Orbiss, un cabinet d’expertise comptable spécialisé dans la croissance des entreprises aux États-Unis, pour analyser concrètement les conditions actuelles du marché américain pour les entreprises françaises qui y sont installées dans le cadre de la prise de pouvoir de Joe Biden et la crise sanitaire.

« Pour la politique des visas, on en attend énormément de Joe Biden. La situation a été très compliquée ces quatre dernières années. Les visas H-1B et L1 ont été gelés depuis mars 2020 et le seront jusqu’en mars 2021. Le seul visa actuellement accessible pour les entrepreneurs français est le E2 qui a trois pré-requis : la société doit être détenue à plus de 50% par des français, un investissement entre 50 000 et 100 000 dollars sur le territoire américain et la signature d’un bail. Certains avocats rajoutent une quatrième condition : il faut au moins un américain au sein de l’équipe. Nous attendons beaucoup de Joe Biden pour pouvoir faciliter l’export des entreprises françaises aux Etats-Unis », explique à notre micro Laurence Ruiz.

L’actualité à retenir :

Monaco souhaite accompagner la relance économique du pays grâce au numérique, au travers d’un fonds dédié à accélérer la transformation de l’économie monégasque doté d’un montant de 20 millions d’euros. En 2019, la principauté a lancé le programme Extended Monaco avec pour objectif de faire du numérique le socle de toutes les politiques publiques en digitalisant notamment les services publics.

Nous avons reçu Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la Transition Numérique de la principauté de Monaco, pour réaliser un premier bilan chiffré de ce programme et les objectifs attendus pour 2021. Retrouvez l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Chronique WildCard, spéciale robotique

Dans le WildCard d’aujourd’hui, nous prenons des nouvelles de « Spot », le robot quadrupède de Boston Dynamics, qui avait déjà été aperçu à Tchernobyl pour participer à des mesures du niveau de radioactivité. Il vient de connaitre une mise à jour assez impressionnante qui a pour but de répondre aux besoins spécifiques de certaines entreprises.

Les événements à ne pas manquer :

