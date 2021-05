Reprise d’entreprise, création de startup…: quel avenir après une carrière de dirigeant?

«La transition professionnelle, pour un dirigeant, c’est quelque chose qui arrive au moins une fois dans sa trajectoire professionnelle», rappelle Marie-Liesse Morgaut, directrice générale du cabinet Nexmove, spécialisé dans le conseil en stratégie de carrière des dirigeants et de leurs équipes. Pourtant, cette transition peut s’avérer difficile. «La difficulté, c’est de changer de posture, de vie, d’emploi du temps, et pour la première fois de sa vie, de ne pas savoir quelle va être la prochaine étape», résume Marie-Liesse Morgaut.

Alors, quelles sont les étapes clés à suivre pour trouver vers quel projet professionnel se tourner après avoir été dirigeant d’entreprise? «Souvent cette personne s’est surinvestie dans le cadre de son activité professionnelle. Et puis dans les dernières étapes, quand cela se complique un petit peu, elle a tendance aussi à se surinvestir émotionnellement. Donc la première étape est de se poser», recommande la directrice générale de Nexmove. Il s’agit ensuite, seul ou accompagné, de «revisiter son parcours»: identifier ses réalisations les plus probantes, ses meilleurs souvenirs professionnels pour trouver ses zones d’excellences naturelles, voir ce que l’on veut faire évoluer: sa posture managériale, sa façon de gérer son temps ou encore sa relation aux autres par exemple.

«Cela permet d’avoir tous les éléments pour identifier son prochain projet professionnel. Certaines personnes sont très au clair sur la prochaine étape, d’autres sont plutôt très au clair sur ce qu’elles vont faire dans dix ans. L’idéal c’est d’avoir les deux visions».

Certains ex-dirigeants restent dans la continuité ou gardent le même type de poste mais dans un autre secteur d’activité, d’autres se tournent vers la reprise d’entreprise ou encore la création d’une startup.

Mais ce travail de réflexion peut aussi en amener certains à ne pas convoiter à nouveau un poste de président ou de directeur général. «Nous sensibilisons beaucoup les personnes que nous accompagnons par rapport à ce que l’on appelle l’approche statutaire», explique Marie-Liesse Morgaut.

« Notre but est de rendre la personne ‘vivante’. Et pour cela ce qui est important est l’impact qu’elle va avoir, sa capacité à faire bouger les choses, son entreprise, et que cette dernière ait aussi un impact positif sur le monde. Donc parfois le plus important est de savoir à quel endroit cette personne va avoir un plus grand impact. On retrouve par exemple des personnes qui occupaient le poste de directeur général et qui vont ensuite prendre des fonctions de direction commerciale internationale. Et qui trouvent qu’à cet endroit, elles ont une place plus importante pour apporter toutes les convictions qui sont les leurs, toute leur énergie».

Une fois le projet choisi, comment aborder sa campagne de recherche? Comment la formation peut aussi être un atout? Retrouvez l’interview complète de Marie-Liesse Morgaut dans l’émission.