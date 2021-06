Seconde main: 8 mois après son lancement, Beebs lève 3 millions d’euros

En 2020, 30% des Français ont acheté de la mode d’occasion, selon une enquête réalisée par Kantar. Cela représente 15,1 millions d’acheteurs pour le marché textile de la seconde main.

Beebs, de son côté, propose tous les types de produits: textiles, poussettes, paquets de couches non ouverts, jouets, etc., liés à l’univers de l’enfance. Son crédo: aider les parents à limiter leurs dépenses, qui pèsent lourd, à l’arrivée d’un enfant. Lancée il y a seulement 8 mois par Arsène Huot et Morgan Hilmi, l’application revendique déjà 250 000 membres et 40 000 articles vendus pour près de 25 000 commandes. Pour encore accélérer son développement, la startup annonce aujourd’hui une levée de 3 millions d’euros réalisée auprès d’Isai et de Citizen Capital.

Beebs ne fonctionne pour l’instant que via une application mobile. En plus de pouvoir acheter et revendre des produits pour enfants, l’entreprise a aussi mis en place un espace de discussion où les parents peuvent échanger entre eux. Pour animer la communauté, Beebs propose également des événements et concours.

La startup prélève sur les transactions une commission de 5%, à laquelle s’ajoutent 70 centimes, à l’acheteur. C’est similaire à ce que propose le mastodonte du marché Vinted.

Avec cette levée, Beebs souhaite développer ses offres de services. La startup prévoit ainsi d’augmenter le nombre de catégories de produits (250 aujourd’hui) et lancer son site Web qui viendra en complément de l’application mobile. A cela s’ajoute la volonté d’étoffer l’équipe qui compte actuellement neuf personnes avec une dizaine de postes ouverts (opérations, marketing et Tech). La jeune pousse souhaite aussi augmenter son budget marketing.

