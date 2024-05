Sortie de route pour FACEBOOK WORKPLACE / Pluie d’annonces chez GOOGLE / OPEN AI, départ de l’un des co fondateurs

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Sortie de route pour WORKPLACE.

META met fin à WORKPLACE le jumeau B2B de FACEBOOK “pour se concentrer sur l’IA et le metavers”. Un coup dur pour les entreprises clientes (NESTLE, DECATHLON, CLUB MED, DANONE, …) et les 7 millions d’utilisateurs payants sur lesquels FACEBOOK communiquait. Un chiffre qui s’est figé en 2021, concomitamment au départ de Julien CODORNIOU qui pilotait l’activité avant de rejoindre FELIX CAPITAL. L’arrêt du service est prévu pour août 2025, le temps pour les sociétés clientes de migrer vers d’autres solutions, META recommande WORKVIVO une solution développée par ZOOM, vous pouvez également opter pour des solutions françaises à l’instar de YOOBIC (https://yoobic.com/fr/)ou TALKSPIRIT. (https://www.talkspirit.com/)



OPEN AI, départ de l’un des co fondateurs

Ilya Sutskever a annoncé son départ d’OpenAI pour se consacrer à un projet « personnellement significatif ». Jakub Pachocki, actuellement Directeur de Recherche, prendra sa succession en tant que chef scientifique d’OpenAI. Par ailleurs, Jan Leike, qui codirigeait avec Ilya Sutskever l’équipe Superalignment chez OpenAI, visant à « diriger et contrôler » des IA plus puissantes, a également démissionné de l’entreprise.

Pluie d’annonce lors de GOOGLE I/O

Google prévoit de déployer sa fonctionnalité AI Overviews pour tous les utilisateurs aux États-Unis dès la semaine prochaine, et envisage une extension à d’autres pays plus tard cette année, avec pour objectif d’atteindre plus d’un milliard d’utilisateurs d’ici fin 2024. Annoncée lors de Google I/O par Liz Reid, la nouvelle responsable de la recherche, AI Overviews utilise la technologie de l’IA générative pour améliorer les résultats de recherche en fournissant des réponses concises et synthétisées à partir de diverses sources web.

Cette fonctionnalité, développée sous l’appellation Search Generative Experience et alimentée par le modèle Gemini, est conçue pour ajouter de la valeur aux requêtes complexes où les résultats de recherche conventionnels peuvent être insuffisants.

Hema Budaraju, directrice senior des produits pour l’expérience de recherche générative chez Google, a souligné que les AI Overviews atteignent un taux de clics supérieur à celui des résultats de recherche traditionnels. Malgré les préoccupations concernant la transparence et l’impact potentiel sur le trafic web des éditeurs, Google intégrera les données des AI Overviews dans ses rapports globaux de la Search Console sans les distinguer des impressions et clics de recherche traditionnels.

MUSIC AI SANDBOX

Google a également présenté son nouvel outil de création musicale nommé Music AI Sandbox, qui permet de générer des boucles musicales à partir de commandes IA. Présenté brièvement dans une vidéo de Google I/O, cet outil accepte des entrées textuelles et fournit de courts extraits audio ou « stems », illustrés par une représentation graphique des ondes sonores créées.

Le producteur Wyclef Jean, habitué à créer des boucles par la technique du « crate digging » – fouillant littéralement dans des caisses de disques en magasin – a décrit cet outil de Google comme une « caisse infinie, sans fin ». De son côté, Marc Rebillet, connu pour sa chanson virale Morning Alarm, créée en peignoir, a utilisé l’outil en intégrant des éléments comme « viola » et « clapping rythmique » dans ses commandes. Il a exprimé que l’utilisation de cet outil enrichissait sa musique et la rendait, ironiquement, « plus humaine ».

Bien que la musique AI existe depuis plusieurs années, Sandbox est l’outil de musique AI le plus avancé que Google ait dévoilé à ce jour. La société a également introduit le nouvel outil AI Gemini 1.5 lors de l’événement I/O.

ASK PHOTO

Autre fonctionnalité dans Google Photos nommée Ask Photos, qui permet aux utilisateurs de rechercher des images spécifiques dans leur galerie en utilisant des commandes textuelles adressées à l’IA Gemini. Cette fonctionnalité sera initialement déployée pour les abonnés Google One aux États-Unis. Ask Photos propose un onglet dédié dans l’application Google Photos, où les utilisateurs peuvent saisir des requêtes telles que la recherche de la meilleure photo de chaque parc national visité, en se basant sur des informations GPS et un jugement de l’IA sur la qualité des photos. La fonctionnalité permet également de générer des légendes pour des photos sélectionnées, facilitant le partage sur les réseaux sociaux.

VEO le concurrent de SORA

Google a lancé deux nouvelles solutions de création média alimentées par l’IA, nommées Veo et Imagen 3. Veo est conçu comme une réponse de Google à Sora d’OpenAI. Il peut produire des vidéos de qualité 1080p d’une durée supérieure à une minute et comprend des concepts cinématographiques tels que le timelapse. De son côté, Imagen 3 est un générateur de texte en image qui, selon Google, gère mieux le texte que sa version précédente, Imagen 2. Ce modèle est décrit par l’entreprise comme le plus abouti en matière de qualité de texte en image, offrant un « niveau de détail incroyable » pour des images « photoréalistes et vivantes », avec moins d’artefacts, se positionnant ainsi en concurrent de DALLE-3 d’OpenAI.

GMAIL et ses réponses toutes faites

Google s’apprête également à lancer une nouvelle fonctionnalité pour Gmail, intégrant l’intelligence artificielle Gemini, qui permettra aux utilisateurs de rechercher et de résumer l’ensemble de leurs emails dans une barre latérale. Cette innovation, nommée « Gemini Pro in Workspace Labs », vise à simplifier la gestion des emails en fournissant un résumé des correspondances et en permettant une navigation directe vers des emails spécifiques à partir d’une liste.

Un détecteur d’appels téléphoniques frauduleux

Google a annoncé une nouvelle fonctionnalité de détection de fraudes alimentée par l’IA pour les téléphones Android, utilisant l’intelligence artificielle Gemini Nano directement sur l’appareil. Cette fonction permettra d’identifier les appels frauduleux en détectant les motifs de conversation typiques des escrocs, et affichera des avertissements en temps réel pour aider les utilisateurs à éviter ces pièges.

SYNTHID une solution de marquage et de détection de contenus générés par IA

Google a annoncé l’expansion de sa technologie de marquage et de détection de contenu généré par IA, SynthID, pour inclure désormais les vidéos numériquement générées et les textes générés par IA. Cette annonce a été faite par Demis Hassabis, PDG de DeepMind, lors de la conférence Google I/O. SynthID, initialement lancé en août dernier comme un outil pour marquer des images d’IA de manière indétectable visuellement pour les humains, mais reconnaissable par le système, évolue pour répondre aux défis posés par la mauvaise utilisation croissante de l’IA. Cela inclut la diffusion de désinformation politique et la création de contenu sexuel non consensuel. Cette technologie de watermarking s’ajoute à d’autres normes telles que le C2PA, qui intègre des métadonnées cryptographiques.

Pour les développeurs, Firebase Genkit

Google a enrichi sa plateforme Firebase avec Firebase Genkit, un nouveau framework open source sous licence Apache 2.0. Firebase Genkit, permet aux développeurs de construire facilement des applications alimentées par l’IA en JavaScript/TypeScript, avec un support annoncé pour Go. Genkit facilite l’intégration de l’IA dans les applications existantes et nouvelles, avec des cas d’usage comme la génération de contenu, la traduction de texte et la création d’images. Compatible avec les modèles Gemini de Google et d’autres modèles ouverts via Ollama, Genkit supporte également les bases de données vectorielles comme Chrome, Pinecone et pgvector de PostgreSQL. Ce framework est extensible grâce à son architecture de plugins, permettant aux développeurs de tester les fonctionnalités localement et de déployer sur des plateformes sans serveur telles que Cloud Functions pour Firebase et Google Cloud Run.

TRILLIUM, pour doper son AI

Google a annoncé le lancement de Trillium, sa sixième génération de Tensor Processing Units (TPU), lors de sa conférence annuelle Google I/O. Trillium représente une avancée majeure en termes de performances et d’efficacité énergétique, offrant une augmentation de 4,7 fois de la performance de calcul par puce par rapport à la TPU v5e. Cette nouvelle TPU est également dotée d’une mémoire à bande passante élevée (HBM) et d’une bande passante Interchip Interconnect (ICI) doublées, permettant de gérer des modèles plus grands et de réduire les latences.

Trillium prend également en charge les technologies de multi-découpage et les Unités de Traitement de l’Intelligence Titanium (IPUs), permettant de connecter des dizaines de milliers de puces dans un supercalculateur à l’échelle d’un bâtiment. Cette infrastructure sera utilisée pour entraîner et servir la prochaine génération de modèles d’IA de Google, y compris les modèles de base tels que Gemini, Imagen, et Gemma, qui ont été présentés lors de l’événement.

Google souligne également son engagement envers l’open-source en supportant des bibliothèques telles que JAX, PyTorch/XLA, et Keras 3, ainsi que sa collaboration avec Hugging Face pour optimiser l’entraînement et le service des modèles sur TPUs via la nouvelle bibliothèque Optimum-TPU. Ce développement est une partie intégrante de l’AI Hypercomputer de Google Cloud, une architecture supercomputing conçue spécifiquement pour les charges de travail AI de pointe.

+ EN BREF

Les députés ont approuvé en commission la fusion de France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’Ina, programmée pour le 1er janvier 2026. Cet amendement gouvernemental, soutenu par la ministre de la Culture Rachida Dati mais critiqué par la gauche et les syndicats, a été voté par 30 voix contre 18 lors de la première lecture d’une proposition de loi provenant du Sénat. Les États-Unis prévoient d’augmenter considérablement les tarifs douaniers sur les importations en provenance de Chine, touchant des produits d’une valeur de 18 milliards de dollars, incluant des puces, des véhicules électriques et des batteries. Les tarifs sur les puces doubleront à partir de 2025.



Salesforce Customer 360 mobilise l'ensemble de vos équipes autour de vos clients.

Aujourd’hui, plus de 150000 entreprises, des TPE aux grands groupes, renforcent durablement leur relation client avec Salesforce. Découvrir ici >

Salesforce a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ LA MINUTE CYBER

Connaissez vous les Passkeys? Les PASSKEYS, une technologie d'authentification avancée, sont en passe de remplacer les mots de passe traditionnels. Utilisant la cryptographie à clé publique, les passkeys offrent une sécurité accrue en étant stockés directement sur l'appareil de l'utilisateur, ce qui les rend inaccessibles aux pirates et les protège contre le phishing. Plus de 8 milliards de comptes sont déjà équipés de cette technologie, et l'on s'attend à ce que ce chiffre atteigne 20 milliards d'ici fin 2024. Simple d'utilisation, le passkey permet une connexion sécurisée aux services en ligne via des méthodes biométriques telles que les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Cette possibilité, soutenue par la FIDO Alliance et des géants de la tech tels que Google et Microsoft, veut s'affranchir des mots de passe. + NUMBERS

Depuis 2021, El Salvador a extrait 473,5 bitcoins, d’une valeur approximative de 29 millions de dollars, grâce à une centrale géothermique alimentée par un volcan. Ceci porte la valeur totale de son portefeuille de bitcoins à environ 354 millions de dollars.

+ LEVEES DE FONDS

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

DIPEEO, une start-up française dont le logiciel permet aux entreprises de rationaliser et d’automatiser leur processus de conformité RGPD, a annoncé avoir levé 1,8 million d’euros lors d’un tour de table mené par Hi Inov-Dentressangle, avec la participation de BNP Développement et Soul Invest. Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique entre Hi Inov et Ankaa Ventures, visant à soutenir les startups européennes en phase d’amorçage. Fondée en 2021, Dipeeo offre une plateforme SaaS qui automatise et simplifie la mise en conformité RGPD pour les entreprises, en externalisant la fonction de DPO (Délégué à la protection des données) et en fournissant un accompagnement personnalisé par des juristes spécialisés. Cette levée de fonds servira à accélérer son expansion sur les marchés français et européens. En 2023, Dipeeo est devenue le deuxième DPO de France avec un chiffre d’affaires de plus d’un million d’euros et près de 350 clients dans divers secteurs.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

POLYMARKET une plateforme de paris électoraux, a levé 70 millions de dollars au cours de deux tours de financement, le plus récent étant dirigé par Founders Fund.

+ FRENCHWEB VC

Le rapport Q1 2024 de Carta sur l’état des marchés privés dépeint un paysage du capital-risque pour les startups en phase d’amorcage fortement marqué par une baisse dans le nombre et le volume des tours de financement seed et series A, les plus faibles depuis 2018. En particulier, le fait que 42% des tours seed soient des bridges financiers, témoigne des difficultés pour ces entreprises à sécuriser des financements. A noter également que les valorisation pre money diminuent de 10% pour les series A. La dilution quant à elle, reste stable à 20% lors de ces tours.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

ALIBABA, le géant chinois du commerce électronique, a enregistré une augmentation de 8% de son chiffre d’affaires annuel, atteignant 941,2 milliards de yuans (130,4 milliards de dollars) pour l’exercice clos le 31 mars, avec un bénéfice net en hausse de 9% à 71,3 milliards de yuans. Cette performance intervient dans un contexte de vaste réorganisation des activités de l’entreprise et d’un assouplissement des restrictions réglementaires dans le secteur technologique chinois. En plus de ses activités principales de e-commerce et de logistique, Alibaba est également impliqué dans les médias, le cloud computing, les divertissements et l’intelligence artificielle. L’année dernière, l’entreprise avait annoncé une restructuration majeure prévoyant la division en six entités distinctes, bien qu’elle ait renoncé à scinder son activité cloud en novembre dernier. Durant l’exercice 2024, Alibaba a racheté pour 12,5 milliards de dollars d’actions et son conseil d’administration a approuvé un dividende de 4,0 milliards de dollars. Cette annonce survient alors que le secteur technologique chinois commence à se remettre d’une période de régulation stricte entamée en 2020 par Pékin, motivée par les craintes d’une concentration excessive de pouvoir et de capitaux.

SEA a annoncé une augmentation de 23 % de son chiffre d’affaires au premier trimestre, atteignant un record de 3,73 milliards de dollars, malgré une perte nette de 23 millions de dollars. Sa filiale Shopee a également enregistré une forte croissance, avec des revenus en hausse de 31 % par rapport à l’année précédente, s’établissant à 2,95 milliards de dollars. Pour 2024, Sea prévoit d’atteindre la rentabilité.

TENCENT a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires au premier trimestre de 6% en glissement annuel, atteignant environ 22 milliards de dollars. Le bénéfice net a également augmenté de 62% par rapport à l’année précédente, s’élevant à environ 5,8 milliards de dollars. Cette performance est principalement due à de nouvelles stratégies de monétisation de WeChat.

FOXCONN a annoncé une baisse de 9% de son chiffre d’affaires au premier trimestre par rapport à l’année précédente, s’établissant à environ 40,9 milliards de dollars. Cependant, son bénéfice net a connu une hausse significative de 72% sur la même période, atteignant environ 679 millions de dollars. Les produits électroniques grand public ont représenté 48% de son chiffre d’affaires, tandis que le secteur du cloud en constituait 28%.

+ MOUVEMENTS

CAROLINE DURET est nommé Directrice Exécutive Adjointe de la régie Prisma Media Solutions sous la direction de Philipp SCHMIDT. Elle a précédement officié chez RADIUM ONE, et WEBEDIA.

FREDERIC BOULARD est promu Senior Communications Manager EMEA South de GOOGLE CLOUD, il faut bien que jeunesse se passe.

AYMERIC PENVEN prend la direction du HEC PARIS DEEPTECH CENTER, après avoir notamment dirigé le HEC CHALLENGE + et le CREATIVE DESTRUCTION LAB à STATION F.

