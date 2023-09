TECH: les informations qu’il ne fallait pas manquer cet été CLARANET, OVH CLOUD, SNOWFLAKE, …

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

CLARANET, spécialiste des services Cloud et de l’infogérance, poursuit son expansion sur le marché brésilien en rachetant ADTsys, une entreprise renommée dans le domaine du Cloud et de la Data. Cette acquisition s’ajoute à celles de CredibiiliT en 2016, CorpFlex en 2020 et Mandic en 2021. Fort d’une expérience de 12 ans et d’une base client de 100 entreprises, ADTsys devient un élément clé du développement de Claranet en Amérique Latine. Désormais, Claranet au Brésil représente plus de 300 employés et sert plus de 3500 clients.

OVHcloud a entamé des pourparlers exclusifs pour acquérir 100% de la firme allemande GRIDSCALE, spécialisée dans le edge computing. Cette démarche stratégique permettra à OVHcloud d’étendre sa présence géographique et de s’introduire sur le marché en plein essor de l’Edge Computing.

GRIDSCALE, reconnue pour ses offres IaaS et PaaS multi-tenant, est établie en Allemagne, Autriche, Suisse et aux Pays-Bas.

L’acquisition de GRIDSCALE offre l’opportunité à OVHcloud de dynamiser sa stratégie de croissance sur le marché du Edge Computing, optimal pour les besoins en faible latence et la conformité réglementaire dans des domaines tels que la santé ou la finance, et d’étendre les services cloud « on-premises » en intégrant les produits d’OVHcloud aux infrastructures des clients.

La startup NEON, spécialisée dans les bases de données PostgreSQL sans serveur (Serverless), a réussi à lever 46 millions de dollars lors de sa série B, dirigée par Menlo Ventures. Cette levée de fonds porte le financement total de l’entreprise à 104 millions de dollars, suite au lancement de son service en 2022.

La startup NILE, spécialisée dans les réseaux en tant que service (Network-as-a-service), fondée par d’anciens cadres de Cisco, a réussi à lever 175 millions de dollars lors de sa série C, menée par March Capital et Sanabil.

COREWEAVE, une entreprise spécialisée dans l’offre de GPU Nvidia dans le cloud, a levé 2,3 milliards de dollars en dette, garantie par des puces Nvidia. En plus de cette dette, CoreWeave a levé 421 millions de dollars en capitaux propres jusqu’à présent en 2023.

SNOWFLAKE annonce une augmentation de 36 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 674 millions de dollars, comparé à une estimation de 662 millions de dollars. Les pertes nettes augmentent de 2 % , atteignant 227 millions de dollars. Pour le troisième trimestre, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires produit compris entre 670 et 675 millions de dollars, légèrement en deçà des attentes des analystes marché.

NVIDIA annonce une augmentation de 101 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant 13,51 milliards de dollars, très au dessus des chiffres attendus par les analystes (11,22 milliards de dollars) . Les revenus du secteur des centres de données connaissent une croissance spectaculaire de 171 % , atteignant 10,32 milliards de dollars. De plus, Nvidia lance un programme de rachat d’actions de 25 milliards de dollars.

CISCO a rapporté pour le quatrième trimestre une augmentation de ses revenus de 16% par rapport à l’année précédente, atteignant 15,2 milliards de dollars. Le bénéfice net a également progressé, avec une hausse de 41% sur un an, s’établissant à 4 milliards de dollars. Pour l’exercice fiscal 2024, Cisco prévoit des revenus compris entre 57 milliards et 58,2 milliards de dollars.

TENCENT a dévoilé une augmentation de ses revenus pour le deuxième trimestre de 11% par rapport à l’année précédente, s’élevant à environ 20,6 milliards de dollars. Néanmoins, le bénéfice opérationnel a connu une forte hausse de 37% sur un an, atteignant près de 6,9 milliards de dollars. Cette performance est principalement attribuée aux avantages découlant des mesures de réduction des coûts mises en place en 2022.

INTEL a mis fin à son offre d’achat de 5,4 milliards de dollars pour la société israélienne Tower Semiconductor. Annoncée en février 2022, cette tentative d’acquisition n’a pas réussi à obtenir l’approbation réglementaire chinoise dans les délais impartis.

FOXCONN a annoncé un chiffre d’affaires pour le deuxième trimestre en baisse de 14% par rapport à l’année précédente, s’élevant à environ 40,9 milliards de dollars. Le bénéfice net a diminué de 1% sur un an pour atteindre environ 1 milliard de dollars, surpassant les estimations des analystes qui étaient d’environ 801 millions de dollars. L’entreprise reste prudente pour ses perspectives au second semestre 2023.

SOFTBANK est en discussions pour acquérir les 25% de parts de Vision Fund 1 dans Arm, avant l’introduction en bourse de ce concepteur de puces sur le Nasdaq en septembre. SoftBank détient déjà les 75% restants.”

CHINDATAGROUP, opérateur de centres de données chinois, a annoncé son intention de devenir une entreprise privée grâce à un accord d’une valeur de 3,16 milliards de dollars avec l’investisseur Bain Capital. Cette décision met fin à plusieurs mois d’incertitude concernant l’avenir de l’opérateur.

La société chinoise Hua Hong Semiconductor a levé 2,96 milliards de dollars lors de son introduction en bourse (IPO) à Shanghai, marquant ainsi la plus grande IPO de la région Asie-Pacifique pour l’année 2023. Il est à noter que l’entreprise est déjà cotée à la bourse de Hong Kong.

CLOUDFLARE la société de sécurité et de performance Internet, a annoncé un chiffre d’affaires du deuxième trimestre de 308,5 millions de dollars, en hausse de 32 % par rapport à l’année précédente.

SPACEX collabore avec CLOUDFARE pour étendre le réseau terrestre de mini data center de STARLINK, ce qui pourrait contribuer à offrir des vitesses plus rapides pour le service d’accès internet par satellite.