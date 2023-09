Le mercato de l’été dans la TECH: TALAN, ORANGE BUSINESS, GOOGLE FRANCE, HUAWEI

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Avant de vous faire découvrir notre nouvelle grille des programmes la semaine prochaine, nous vous proposons un récapitulatif de l’actualité de l’été à commencer par découvrir les nominations ou départs intervenus pendant cette période estivale dans le secteur des FINTECH.

Si vous souhaitez nous informer de votre nomination ou de l’arrivée de nouveaux talents au sein de votre entreprise n’hésitez pas à nous adresser un mail à redaction@frenchweb.fr

Etienne Loth – SOPRA STERIA GROUP

Nommé Directeur Marché Sécurité Intérieure de Sopra Steria Group depuis juin 2023. Il occupait précédemment le poste de Directeur d’agence intégration sécurité pour les ministères de l’intérieur et justice au sein de Sopra Steria Group entre 2020 et 2023.

Philippe Deconinck – TALAN

EPITA (1992), nommé Group Chief Data Officer de Groupe Talan depuis juillet 2023. Il a précédemment servi en tant qu’International Chief Process and Innovation Officer (2021-2023) puis Directeur des systèmes d’information (2017-2021) chez Groupe Talan. Avant cela, il était Directeur général de Talan Solutions (2016-2017).

Fabrice LAYER – HUAWEI

Directeur des affaires publiques depuis 2021 de HUAWEI FRANCE, Fabrice Layer officie désormais comme directeur des relations gouvernementales de SHEIN. Il a enseigné à l’EFAP et à l’Université Catholique de Lille. Précédement il était directeur de cabinet de Frédéric Lefebvre, Ancien Ministre, Fabrice Brun, député de l’ardèche, membre de la commission des finances, et Marc Le Fur, vice Président de l’Assemblée Nationale.

Brendan L’héréec – MATRIX 42

Titulaire d’un master II génie physiologique et informatique de l’Université de Poitiers (2012) et d’un IUT génie biologique de l’Université de Bretagne occidentale (2009). Il est le Country Manager France de Matrix42 France depuis juillet 2023. Auparavant, il a été Account Manager France chez Matrix42 (2020-2023) et Responsable commercial practice ITSM chez Experis France (2018-2020).

Jean Patrice Grit – IVANTI

Nommé Strategic Partners Manager MSP, Cloud Business Development chez Ivanti France depuis juillet 2023. Avant cette nomination, il était Senior Sales Partner Manager au sein de la même entreprise en 2022-2023.

Alexia Gentilleau – TDF

Nommée Directrice de la communication de TDF depuis mai 2023. Elle a servi en tant que Responsable du service communication de 2017 à 2023 et Responsable de la communication interne de 2014 à 2017 chez TDF.

Thomas Giroud MCA INGENIERIE

Actuellement Group Chief Executive Officer de MCA Ingénierie. Avant cette position, il a été Directeur des opérations France chez Ausy entre 2021 et 2023.

Pauline Hermant – ORANGE BUSINESS

Elle est Directrice du département Etudes et Travaux chez Orange Business depuis juin 2023. Précédemment, elle était Directrice adjointe du Département Production Réseau chez Orange en 2022-2023.

Guillaume Grard – ORANGE BUSINESS

Diplômé d’un Executive MBA de HEC Paris (2014) et d’un diplôme d’ingénieur de l’IMT Atlantique (2001). Nommé Vice-President Orange Consulting chez Orange Business depuis juillet 2023. Avant cela, il a été Directeur stratégie et transformation IT chez Orange Consulting de 2021 à 2023.

Alexandre Cambazard – GOOGLE FRANCE

Il est le Partner Development Manager chez Google France depuis juillet 2023. Auparavant, il occupait le poste de Data Partner Manager chez Google France en 2023.