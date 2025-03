DEFENSE TECH: le nouveau far west des startups? / AQUARIUS un media qui tombe à pic / Connaissez-vous CO2 AI, 29eme startups du WE INNOVATE 500 ?

Bpifrance intensifie son engagement en faveur des entreprises françaises de la défense

Bpifrance renforce son arsenal de soutien aux entreprises stratégiques du secteur de la défense, en lien avec la Direction générale de l’Armement et l’État. Depuis 2021, plus d’un milliard d’euros sont mobilisés chaque année pour accompagner l’innovation, l’export et l’industrialisation des acteurs de la BITD, avec une attention particulière portée à l’économie de guerre et à la souveraineté technologique. Le fonds Definvest, porté à 100 millions d’euros, a investi dans 27 entreprises, tandis que le Fonds Innovation Défense, désormais doté de 245 millions d’euros, poursuit sa montée en puissance avec des participations dans des pépites deeptech. Bpifrance étend également ses outils à destination des PME et ETI du secteur, avec des financements dédiés, des diagnostics cyber, un accélérateur sectoriel et la création du fonds grand public « Bpifrance Défense », visant à relier l’épargne des particuliers aux besoins de l’industrie de défense nationale.

Le fonds Definvest entre au capital de Magellium Artal pour soutenir un champion de la cartographie et de l’imagerie satellitaire

Le fonds Definvest du ministère des Armées, géré par Bpifrance, prend une participation minoritaire au capital de Magellium Artal, aux côtés d’IDIA Capital Investissement et du fonds majoritaire Eiréné de Weinberg Capital Partners. Issu du rapprochement entre Magellium et Artal en 2016, le groupe s’est imposé comme un acteur stratégique dans le traitement d’images satellitaires, la cartographie numérique et l’ingénierie de la donnée image, au service de secteurs sensibles comme la défense, le spatial et la sécurité. Fort de 280 collaborateurs, dont 250 experts techniques, Magellium Artal ambitionne de devenir le leader indépendant européen de son domaine en combinant croissance organique et acquisitions ciblées.

NOUVEAU 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. Abonnez-vous à notre channel WhatsApp et gardez une longueur d’avance !

Défense Tech : AQUARIUS un nouveau média pour connecter startup, science et armée

Face à la montée des menaces hybrides, Aquarius se lance comme le premier média européen dédié à l’innovation civile appliquée à la défense et à la sécurité des citoyens. Fondé par quatre journalistes reconnus — Marion Moreau, Aude Leroy, Pascal Samama et Francis Pisani — le projet entend faire émerger un écosystème defense tech en valorisant les technologies duales issues du civil. Le média s’accompagne du Club Aquarius, un réseau réunissant entrepreneurs, chercheurs, militaires et investisseurs pour identifier et dimensionner les solutions clés. La newsletter est déjà en ligne, les premiers événements auront lieu dans les capitales européennes.

La BCE plaide pour un euro numérique face aux risques géopolitiques et à la domination des stablecoins

Face à la montée en puissance des stablecoins adossés au dollar et à la dépendance persistante aux acteurs américains des paiements, la Banque centrale européenne intensifie son appel en faveur d’un euro numérique. Selon Philip Lane, chef économiste de la BCE, la création d’une monnaie digitale européenne est désormais essentielle pour préserver la souveraineté monétaire du continent. Intervenant lors d’une conférence à Cork, en Irlande, il a insisté sur le fait que l’euro numérique ne se limite pas à une adaptation technologique, mais constitue un rempart stratégique dans un contexte de fragmentation géopolitique croissante.

Tencent ralentit ses achats de GPU et augmente

Tencent a annoncé un net ralentissement de ses investissements en GPU, attribué aux gains de productivité obtenus avec son modèle DeepSeek. Selon James Mitchell, Chief Strategy Officer, l’entreprise n’a plus besoin d’accroître son parc à la cadence initialement prévue, les performances des GPU existants étant désormais mieux exploitées. En 2024, le groupe a tout de même triplé ses dépenses d’investissement, atteignant 10,6 milliards d’euros, avant d’annoncer un plafonnement à 13 % de ses revenus pour 2025. Ce recentrage, bien que mesuré face aux 80 à 100 milliards annoncés par Microsoft ou Amazon, place Tencent en tête des investissements IA en Chine. Le groupe mise sur l’efficience plutôt que l’hyper-équipement, tout en poursuivant l’intégration de services IA dans Weixin et WeChat, moteurs de sa croissance à haute marge.

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

+ ZERO TRUST ZONE

Les innovations en cybersécurité en 2025: contre-mesures et stratégies

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

France: Pangea Aerospace lève 23 millions d’euros pour ses moteurs de fusée réutilisables

La startup franco-espagnole Pangea Aerospace a levé 23 millions d’euros pour développer ses moteurs de fusée réutilisables fonctionnant aux carburants durables. Elle prévoit d’accélérer ses tests, d’augmenter ses effectifs et d’ouvrir un atelier à Barcelone. Parmi ses contrats, un accord de 50 M€ avec Tehiru pour fournir cinq moteurs réutilisables sur 50 vols.

Suède: Evroc lève 50,6 millions d’euros pour bâtir un cloud souverain européen

N’en déplaise les politiques français pour qui la bataille du cloud est définitivement perdue, la startup suédoise Evroc a levé 50,6 millions d’euros en série A auprès de BLISCE, EQT VENTURES, NORRSKEN VC et GIANT VENTURES pour construire une infrastructure cloud hyperscale souveraine en Europe. Fondée en 2023, l’entreprise prévoit huit data centers d’ici 2028, avec un focus sur les workloads IA. Elle dispose déjà de sites à Stockholm et Paris, et en ouvrira deux autres à Francfort cette année. Dans un contexte géopolitique tendu, Evroc entend offrir une alternative européenne aux géants américains du cloud. Une levée plus importante est prévue en 2025 pour financer son plan de développement.

Flexvelop lève 44 millions d’euros pour redéfinir le financement d’équipements professionnels

La fintech allemande Flexvelop, basée à Hambourg, a levé 44 millions d’euros pour soutenir son expansion, dont 4 millions en capital auprès d’INNOVENTUREFONDS et SEVENTURE PARTNERS, et 40 millions en lignes de crédit institutionnelles. Fondée en 2018, la société propose un modèle flexible de financement d’équipements professionnels, inspiré des abonnements, destiné aux PME. Son approche, baptisée « Flexen », permet d’accéder à du matériel sans engagement à long terme, via une expérience 100 % digitale. Flexvelop entend renforcer sa rentabilité, accroître sa présence sur le marché et affirme son évolution vers une entreprise établie avec une nouvelle identité de marque.

Belgique: WARREN lève 3 millions d’euros en pre-seed pour démocratiser le conseil financier en entreprise

La startup belge WARREN, fondée en 2024 à Sint-Martens-Lierde, a levé 3 millions d’euros en pre-seed auprès de MOTIVE VENTURES (lead), ENTOURAGE, SYNDICATE ONE, PITCHDRIVE, 1105 et plusieurs business angels. WARREN développe une plateforme combinant IA, coaching financier personnalisé et accès à des conseillers experts, avec pour objectif de réduire le stress financier des salariés et renforcer leur sécurité à long terme.

Mexique: Plata lève 160 millions de dollars en série A et atteint 1,5 milliard de valorisation

La néobanque mexicaine PLATA a levé 160 millions de dollars en série A, valorisant l’entreprise à 1,5 milliard de dollars moins de deux ans après son lancement. Le tour, soumis à l’approbation des autorités, a été mené par KORA, avec la participation de MOORE STRATEGIC VENTURES et d’investisseurs américains et européens. Forte d’une licence bancaire obtenue en décembre 2024 et de plus d’un million d’utilisateurs de cartes de crédit, Plata affirme sa position sur le marché financier mexicain.

+ M&A

Equiniti annonce l’acquisition de Notified pour créer une plateforme intégrée IR & RP

EQ (Equiniti) a signé un accord pour acquérir NOTIFIED, spécialiste des solutions de relations investisseurs et relations publiques. Cette opération donnera naissance à une plateforme unifiée combinant gestion des registres d’actionnaires, communication financière, veille médiatique et diffusion réglementée. L’acquisition, qui devrait être finalisée au deuxième trimestre 2025, s’inscrit dans la stratégie de croissance internationale d’EQ, déjà renforcée par l’intégration d’AST et l’acquisition d’ISSUER DIRECT.

+ AGENDA

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: