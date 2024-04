Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

ALPHABET projeterait une acquisition d’HUBSPOT?

C’est en tout cas ce qu’aurait confié des personnes proches du dossier à REUTERS. Un projet d’acquisition de l’acteur majeur des solutions d’Inbound marketing, qui pourrait s’élever à 40 milliards de dollars si l’on intègre la prime nécessaire pour convaincre les actionnaires d’HUBSPOT de céder leurs titres. HUBSPOT est coté sur le NASDAQ et serait valorisé plus de 32 milliards. Si l’opération nous parait incertaine en raison des limites posées par les réglementations antitrust en vigueur, ALPHABET pourrait financer une telle acquisition au moyen de ses réserves de cash évaluées à 110 milliards de dollars. ALPHABET n’a jamais fait d’acquisition de cette taille. A titre d’exemple Google avait fait l’acquisition de YOUTUBE EN 2006 pour 1,65 milliard de dollars, ou encore Double Click acquis en 2007 pour 3,1 milliards de dollars.

Google se dirige vers un modèle d’abonnement pour les recherches IA

Selon le Financial Times, GOOGLE envisage d’introduire un modèle d’abonnement pour l’utilisation de fonctionnalités de recherche améliorées par l’IA, marquant ainsi un tournant historique dans son modèle économique. Cette initiative fait suite aux coûts élevés engendrés par le développement et le maintien de ces services d’IA. Les utilisateurs intéressés par cette nouvelle fonction de recherche, actuellement en phase de test bêta, devront s’abonner aux services premium de Google, déjà nécessaires pour l’usage d’assistants IA dans d’autres outils comme Gmail.

Les experts soulignent que la majorité des dépenses en IA concerne l’utilisation des modèles plutôt que leur entraînement, avec une projection selon laquelle les coûts de fonctionnement pourraient rapidement dépasser les investissements en matériel. D’autres acteurs du secteur proposent des modèles d’abonnement similaires, comme Perplexity avec son offre « pro » à 20 Dollars par mois, tandis que certains continuent d’offrir leurs services IA sans frais, compensant les coûts par d’autres moyens.

Lancement difficile pour l’application Shine de Marissa Mayer

La dernière entreprise de Marissa Mayer, ancienne employée phare de Google et ex-CEO de Yahoo, a connu un démarrage compliqué avec le lancement de SHINE, une appli de partage de photos. Annoncée le 27 mars, Shine permet aux utilisateurs de partager automatiquement des photos lors d’événements communs, mais a été critiquée pour son design minimaliste et ses fonctionnalités jugées obsolètes. Malgré les attentes élevées, l’application n’a attiré qu’environ 1 000 téléchargements le 1er jour, loin des 12 000 espérés par Mayer. Cette période a également été marquée par la démission du co-fondateur Enrique Muñoz Torres.

La conception de Shine, influencée par les expériences personnelles de Mayer et confrontée à des défis techniques, a suscité des doutes internes dès le début. En réponse aux critiques, Sunshine, la startup derrière Shine, a promis une mise à jour de l’interface utilisateur.

IA et service public : peut mieux faire

La délégation à la prospective du Sénat vient de publier son premier rapport sur l’IA ET L’AVENIR DU SERVICE PUBLIC portant sur le sujet des impôts, des prestations sociales et de la lutte contre la fraude. L’adoption de l’IA dans le service public pourrait marquer une transformation profonde, alliant efficacité et humanité, soulignent les corapporteurs Didier Rambaud et Sylvie Vermeillet. L’étude souligne le potentiel de l’IA, en particulier l’IA générative, pour rendre le service public plus accessible, proche, et individualisé. Cependant, l’expérimentation actuelle de la GenAI reste limitée et ne touche pas « le cÅ“ur du système », c’est-à -dire les données individuelles des usagers.

L’utilisation de l’IA contre la fraude est particulièrement mise en avant, révélant des projets pionniers dans la détection de piscines non déclarées ou de stupéfiants par courrier, avec des résultats initiaux encourageants. Pour avancer, l’étude recommande d’identifier clairement les usages potentiels de l’IA, de clarifier les objectifs en matière de numérisation du service public, et de fournir les moyens nécessaires, notamment en termes de méthodes, compétences, technologies, accès aux données, et infrastructures de calcul.

La nouvelle frontière de la publicité : Les métriques d’attention

Dans le domaine de la publicité en ligne, une innovation suscite l’intérêt des grandes entreprises telles qu’Amazon et The Trade Desk : les métriques d’attention. Développées par des acteurs comme ADELAIDE, ces mesures novatrices combinent les données de suivi du regard et l’agencement des pages web pour évaluer la qualité réelle des emplacements publicitaires.

Contrairement aux indicateurs traditionnels basés sur la visibilité ou le nombre d’impressions, les métriques d’attention cherchent à comprendre si les publicités captent réellement l’attention des utilisateurs. Adelaide, en intégrant ces mesures, offre ainsi aux annonceurs un outil précieux pour optimiser leurs campagnes publicitaires en ligne, en se concentrant non seulement sur le nombre de vues, mais sur l’engagement qualitatif des consommateurs.

Des ouvrages à la sauce GenAI dans Google Books

Une enquête de 404Media révèle que GOOGLE BOOKS indexe des ouvrages générés par l’IA de faible qualité, susceptibles d’influencer les résultats de Google Ngram Viewer, un outil crucial pour les chercheurs en linguistique historique. La méthode de recherche pour identifier ces livres exploitait des expressions typiques des réponses générées par ChatGPT, révélant des dizaines d’ouvrages peu pertinents. Parmi eux, des guides sur la bourse ou le marketing sur Twitter, présentant des informations obsolètes ou superficielles.

Google, tout en reconnaissant l’importance de maintenir la qualité du Ngram Viewer, n’a pas encore filtré ces contenus IA ni précisé de politique claire pour y remédier. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l’intégrité des ressources éducatives en ligne et la nécessité d’une transparence accrue dans les processus de filtrage du contenu généré par IA.

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

+ EN BREF

Le PDG de YouTube déclare que l’entraînement de Sora par OpenAI à l’aide de vidéos YouTube violerait les conditions de service de YouTube. De son coté Google déclare respecter les contrats des créateurs de YouTube pour former Gemini. Vimeo nomme Philip Moyer, ancien vice-président de l’ingénierie IA appliquée et du développement commercial chez Google Cloud, en tant que PDG et membre du conseil d’administration, en remplacement du PDG intérimaire Adam Gross.



+ LA MINUTE CYBER

Cyber assurance automobile L'assureur HSB, filiale de Munich re, introduit une protection contre les cyberattaques dans ses polices d'assurance automobile, reconnaissant les véhicules comme de potentielles cibles de piratage, à l'instar des ordinateurs. Cette couverture, dénommée HSB Cyber pour Auto, est désormais accessible via une extension pour les assurés des compagnies d'assurance partenaires d'HSB. Elle vise à protéger les informations privées stockées dans les voitures de plus en plus connectées. Les dommages liés à l'installation de malwares et les efforts de récupération du système en cas de prise de contrôle malveillante sont couverts, de même que les collisions impliquant des extorsions cybernétiques. Malgré la rareté des cas de compromission de véhicule avec exigence de rançon, l'augmentation de la connectivité des véhicules soulève de nouveaux risques. La synchronisation avec les smartphones, par exemple, peut offrir aux hackers des points d'entrée pour voler des données personnelles ou prendre le contrôle du véhicule. Les incidents de sécurité liés à l'automobile ayant un impact significatif ont doublé de 2022 à 2023, signalant un besoin croissant de protections cybernétiques dans le domaine automobile. Chatbots IA : Un terrain de jeu pour hackers Une récente étude issue du défi DEF CON démontre que les chatbots IA peuvent être manipulés via des tactiques de social engineering pour outrepasser leurs sécurités. Sur 2,702 interactions, 15,5 % ont réussi à violer les règles des modèles d'IA ou à divulguer des informations sensibles. Les approches les plus fructueuses impliquaient des stratégies spécifiques, telles que demander au modèle de suivre un script précis. Ces résultats mettent en lumière le défi de distinguer entre l'utilisation malveillante et acceptable des chatbots, conçus pour être interactifs et répondre aux indices sociaux. Cette vulnérabilité accentue les problèmes de sécurité dans l'IA générative, soulignant la nécessité d'une vigilance accrue pour prévenir les abus.

Le travail hybride en pleine forme L'étude Baromètre Phygital Workplace de Julhiet Sterwen en collaboration avec l'IFOP révèle l'ancrage profond du TRAVAIL HYBRIDE dans les pratiques professionnelles de 2024. Selon cette étude, 84% des salariés en mode hybride y voient un impact positif pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, une hausse notable par rapport à 73% en 2023. Du côté des managers, 53% considèrent désormais l'hybridation comme un critère clé d'embauche, tandis que 92% se sentent à l'aise avec ce modèle. Seuls 4% perçoivent le travail à distance comme un frein à la productivité. Par ailleurs, 77% des employés estiment que leurs managers gèrent bien ce nouveau cadre de travail, bien que 29% d'entre eux souhaitent des formations adaptées pour mieux naviguer dans cette réalité hybride. L'étude souligne également un déplacement vers un management basé sur l'écoute, l'accompagnement et la confiance, marquant un tournant dans la perception du rôle du manager.

LEVEES DE FONDS A L'ETRANGER

ELLIPSIS LABS, qui gère la plateforme d’échange de cryptomonnaies décentralisée Phoenix, a levé 20 millions de dollars lors d’une série A menée par Paradigm.

La startup spécialisée dans les puces IA, SIMA.AI a levé 70 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Maverick Capital pour développer des puces destinées aux caméras, aux voitures et à d’autres appareils grand public. Ce tour de table porte son financement total à 270 millions de dollars.

+ FRENCHWEB MARKET

OVHCloud s'envole en Bourse après 2 annonces phares

OVHCloud s’envole en Bourse après 2 annonces phares

Le géant du cloud français, OVHCLOUD, a vu son action bondir de 5,47% à 11,18 EUR à la Bourse de Paris, tiré par l’annonce de l’ouverture de 3 nouveaux data centers à Paris et d’un partenariat stratégique avec l’entreprise américaine OneNeck. Cette collaboration, centrée initialement sur le marché américain, verra OneNeck intégrer l’infrastructure d’OVH à son offre, avec un accent particulier sur les services de cloud privé et de récupération de données post-catastrophes.

COINBASE annonce avoir obtenu une licence de courtier restreint au Canada, répondant ainsi aux exigences strictes du pays en matière de cryptomonnaies, alors que la société est en pleine période de répression par la SEC.

+ MOUVEMENTS

Charlotte ABDELNOUR est promue CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER chez OCTO Bertrand DEZARD rejoint MANGOPAY comme HEAD OF SALES. Adrien INNOCENTE est promu PRINCIPAL CUSTOMER SUCCESS MANAGER chez LINKED IN Thomas KHOLER est le nouveau CEO de VIACCES ORCA, il oeuvrait précédement chez TOTEM en tant que COO



