SPENDESK s’offre OKKO / Pour LINEDATA ce sera DREAMQUARK / France 2030: Appel à projets IA Générative

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

🎂 Bon anniversaire à Sonia RAMEAU (ARTISTICS) Benoit THIEULIN (CBRAIN), Daniel BO (QUALIQUANTI), Reda BERREHILI (KLUB), Martin Ohannessian (Le Petit Ballon), Willy BRAUN (GALION EXE), Stéphane LABROUCHE (MEDIADS)

+ BREAKING NEWS Avec notre partenaire Brevo, communiquer via email, SMS, chat, et plus encore.

Connaissez vous Connaissez vous la DATAROOM de FRENCHWEB.FR notre base de données de startups et sociétés innovantes françaises: informations clés, fonds levées, chiffres d'affaires, organigramme, axes de développement. Accédez aux informations que nous avons collecté concernant plus de 1000 sociétés

Paris Blockchain Week 2024 au cœur de l’innovation

La 5e édition de la Paris Blockchain Week, événement phare de la blockchain et du Web3 en Europe, se déroule jusqu’au 11 avril au Carrousel du Louvre, à Paris. Frenchweb.fr y sera présent. Avec plus de 10 000 participants attendus (dont des C-Level et investisseurs), cette édition promet d’être un carrefour d’innovation et d’échange international. Des personnalités telles que Richard Teng, nouveau PDG de Binance, Jeremy Allaire de Circle et David Marcus de Lightspark s’y exprimeront, témoignant du dynamisme et de la diversité des sujets abordés tels que l’open finance, l’IA et la question de la régulation.

Cet événement, qui a rassemblé en 2023 plus de 8 500 participants de plus de 75 pays, s’accompagne d’un hackathon, d’une journée investisseurs et fondateurs, et d’une cérémonie de remise de prix de start ups.

Vers une souveraineté numérique européenne : un tournant décisif

Les 10 et 15 avril prochains, la France et l’Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA) se prononceront sur des mesures cruciales pour la souveraineté du cloud en Europe. Ces décisions interviennent dans un contexte marqué par le débat sur la protection contre l’espionnage et le risque de segmentation du marché du cloud européen.

Le projet de loi français SREN et le cadre de certification EUCS de l’ENISA visent à renforcer la sécurité du cloud, suscitant des réactions partagées entre protectionnisme économique et nécessité de défense contre l’espionnage. La transparence sur le stockage et le traitement des données figure parmi les compromis envisagés, dans l’attente de réglementations plus détaillées par décret en France.

La course au quantique : Un enjeu stratégique pour les Armées

La technologie quantique, à l’avant-garde de l’innovation, se positionne comme un vecteur de transformation des tactiques militaires mondiales. En anticipant des avancées majeures, des pays comme la France se lancent dans des projets ambitieux tels que le développement de 2 ordinateurs quantiques, avec un investissement de 500 millions d’EUR sur 10 ans.

Ce secteur en pleine expansion, dont le marché devrait atteindre 184,6 millions de dollars en 2024, s’apprête à révolutionner les domaines du renseignement, de la cryptographie, et du commandement militaire grâce à des capacités de calcul inédites. Les applications quantiques promettent une connaissance accrue des situations de combat et une efficacité sans précédent dans le déchiffrement de communications sécurisées, positionnant la maîtrise de cette technologie comme un enjeu stratégique crucial pour les forces armées.

Diagnostic des troubles bipolaires : Test montpelliérain

La start up ALCEDIAG, basée à Grabels près de Montpellier, lance le 1er test sanguin au monde, le myEDIT-B, capable de différencier les troubles bipolaires de la dépression, deux pathologies psychiatriques souvent confondues. Disponible depuis le 1er avril, sur prescription médicale et au coût de 899 EUR, ce test innovant, non remboursé par la Sécurité sociale, utilise une technologie de séquençage de l’ARN et un algorithme d’IA pour offrir une sensibilité et une spécificité supérieures à 80 %.

Cette avancée, fruit de plus de 10 ans de recherche, pourrait réduire significativement le délai moyen de diagnostic en France, actuellement de 8 à 10 ans, permettant ainsi une prise en charge plus précoce et adaptée des patients.

L’IA générative en santé : cap majeur pour la médecine

L’IA générative, capable de produire du contenu à partir de données, marque un tournant majeur dans le secteur de la santé. Selon Market Us, le marché de l’IA générative dans la santé devrait atteindre 17,2 milliards de dollars en 2032. Aux États-Unis, 75 % des entreprises de soins de santé envisagent son déploiement. En France, des startups comme Nabla, Owkin, et Iktos, montrent l’intérêt croissant pour cette technologie.

Des applications variées, de la réduction du temps administratif des médecins à l’amélioration des processus de facturation et la découverte de médicaments, illustrent le potentiel de l’IA générative. Toutefois, le défi reste de prouver la valeur ajoutée de ces outils innovants dans un contexte de vigilance réglementaire et éthique accrue.

France 2030: Appel à projets IA Générative

Le gouvernement lance l’appel à projets Accélération des usages de l’IA générative dans l’économie sous l’égide de France 2030. Cette initiative, dotée d’une enveloppe de 1,5 milliard d’EUR d’ici à 2025, vise à promouvoir le développement et l’adoption de l’IA générative dans divers secteurs économiques. Ce projet fait suite à la stratégie nationale pour l’IA lancée en 2018, visant à consolider la souveraineté technologique de la France. L’IA générative, reconnue pour son potentiel d’optimisation de la productivité des entreprises, est au cœur de cet effort.

Les consortiums formés dans ce cadre faciliteront la création d’outils réplicables et le partage de connaissances en IA, avec des solutions d’IA générative centrée sur un cas d’usage propre à un secteur (vertical) ou à une fonction d’entreprise (horizontal). Cet appel à projets ouvert jusqu’au 2 juillet 2024 complète l’initiative de 2023 sur les « Communs numériques de l’IA générative ».

FRENCHWEB 500 SCALE 2024:

Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

DECOUVREZ LE FRENCHWEB 500 SCALE 2024

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

+ A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

+ LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB

+ TOOLBOX: les meilleurs outils et services pour votre croissance

LETSIGNIT : Créez, gérez et déployez des signatures mail professionnelles uniformisées pour tous vos collaborateurs, en un minimum d’effort.

Programmez des campagnes de communication dans tous les emails qu’échangent vos employés. Engagez vos audiences – externes comme internes – sur votre 1er canal de communication.

En savoir plus : Découvrez les conclusions révélatrices d’une enquête menée auprès de 100 responsables Marcom de groupes de plus de 500 employés, sur l’impact de la signature mail sur leur image de marque – Cliquez ici.

LETSIGNIT a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

+ EN BREF

TIKTOK étend son service TikTok Lite en FRANCE et en ESPAGNE pour accroitre son empreinte. TIK TOK LITE offre des incitations financières pour le visionnage de vidéos, à l’Espagne et à la France, dans un contexte de difficultés d’expansion en Europe. MICROSOFT a annoncé la création de Microsoft AI London, un nouveau centre dédié à sa division d’intelligence artificielle destinée aux consommateurs, sous la direction de Jordan Hoffmann, ancien ingénieur chez Inflection AI et DeepMind.



+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Vulnérabilité majeure chez Gmail, Outlook et iCloud Mail Une récente étude de SQUAREX met en lumière des failles de sécurité critiques dans les services de messagerie électronique les plus utilisés au monde, tels que Gmail, Outlook, Apple iCloud Mail, Yahoo et AOL. Malgré leur popularité et la confiance qu’ils inspirent, ces fournisseurs n’ont pas réussi à filtrer efficacement 100 échantillons de documents malveillants, révélant ainsi des millions d’utilisateurs à des risques potentiels. Les tests ont montré que, si certains malwares non modifiés ont été détectés, des versions altérées ou dotées de macros dangereuses ont échappé aux mécanismes de sécurité. Cette découverte souligne la nécessité pour les utilisateurs de ne pas se reposer uniquement sur les filtres de sécurité des messageries et d’envisager l’adoption de solutions de sécurité supplémentaires pour protéger leurs données. Airbus pousse ses pions sur la cybersécurité Dans une démarche stratégique pour renforcer son portefeuille dans le domaine de la cybersécurité, AIRBUS DEFENCE AND SPACE (ADS) a annoncé l’acquisition d’INFODAS, une entreprise allemande spécialisée en solutions de sécurité informatique. Cette opération, dont les détails financiers restent non divulgués, est prévue pour être finalisée avant fin 2024, après validation par les autorités compétentes. Infodas, entreprise basée à Cologne depuis 1974 et employant 250 personnes, génère un chiffre d’affaires annuel moyen de 50 millions d’EUR. Elle est reconnue pour ses solutions dédiées aux secteurs publics, notamment dans la défense et les infrastructures critiques. Par cette acquisition, Airbus renforce sa présence en Allemagne et son expertise interne, comptant déjà sur 600 experts en cybersécurité et sur les compétences de StormShield, un éditeur français de logiciels de sécurité informatique. Avec cette nouvelle intégration, Airbus élargit son offre pour contrer les cybermenaces à l’échelle de l’entreprise et auprès de ses clients commerciaux. Une attractivité nuancée pour les emplois cyber L’Observatoire des métiers de la cybersécurité, initié par l’ANSSI, a recueilli en 2023 les perceptions de 2252 professionnels sur leur secteur. Parmi eux, 50 % ne sont pas issus d’une formation initiale en cybersécurité, révélant une importante reconversion professionnelle vers ce domaine. Les rôles de RSSI et consultants en cybersécurité représentent respectivement 24 % et 15 % des répondants, majoritairement masculins (84 %). Une grande majorité, à 95 %, reconnaît l’importance vitale et le potentiel d’emploi du secteur. Cependant, seulement 50 % considèrent qu’il propose une réelle diversité de métiers. Sur le plan social, les avis divergent : 88 % jugent les salaires attractifs, mais seulement 63 % estiment le secteur valorisé socialement. Les professionnels suggèrent une amélioration de la communication et des conditions de travail pour rendre la cybersécurité plus séduisante aux yeux des nouveaux talents. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

L’IA générative en RH Selon une étude de VALOIR, seulement 16 % des entreprises disposent d’une politique d’utilisation de l’IA générative, et encore moins en ont une concernant son utilisation éthique. Face à une demande croissante, 88 % des professionnels de l’informatique affirment ne pas pouvoir répondre aux sollicitations liées à l’IA. Pourtant, près de 25 % des entreprises ont déjà adopté l’IA générative pour le recrutement, domaine en tête de l’adoption de cette technologie. De plus, 30 % prévoient de l’adopter dans les 24 prochains mois. Les principaux obstacles à l’adoption de l’IA par les RH sont le manque d’expertise en IA (26 %), la peur de la non-conformité et des risques (23 %), ainsi que le manque de ressources ou de financement (21 %). Cette étude souligne les opportunités, mais aussi les risques associés à l’IA en RH, tels que la confiance, les biais, et les fausses informations, tout en mettant en avant l’importance des interventions humaines pour les atténuer. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

12 millions d’euros en amorcage pour la fintech DEBLOCK. Neobank installée à Londres, DEBLOCK propose un compte bancaire qui accepte les dépots et le retrait de cryptomonnaies. La startup vient de finaliser un tour de SEED auprès de Motier Ventures, Headline, 20VC, et HOXTON VENTURES. Fichorga : nouveau chapitre de croissance avec 10 millions d’euros levés FICHORGA, pionnier des solutions logicielles pour le notariat, annonce une levée de fonds de 10 millions d’EUR avec la Banque des Territoires et ADNEXUS du Groupe ADSN. Ce renforcement de capital vise à amener l’entreprise dans une ère d’innovation accrue, de sécurité renforcée et de consolidation de sa souveraineté numérique. Les investissements se concentreront sur la R&D, en particulier dans l’IA et la valorisation des données, la sécurisation des informations, le recrutement de personnel, et l’amélioration des infrastructures opérationnelles. Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

GROW THERAPY, startup spécialisée dans la mise en relation patients-thérapeutes et la fourniture de dossiers de santé électroniques pour soutenir les praticiens dans la gestion de leurs propres cabinets, a levé 88 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C dirigé par Sequoia.

ACQUISITION:

SPENDESK acteur de la gestion des dépenses d’entreprise, annonce l’acquisition d’Okko, une startup issue du startup studio HEXA, qui propose une solution de gestion des achats à destination des TPE, PME, et dont le démarrage était plus que timide. Cette opération permet à SPENDESK d’intégrer pleinement la technologie et les compétences d’Okko (8 personnes).

Linedata élargit son horizon IA avec l’acquisition de DreamQuark

LINEDATA, fournisseur majeur de solutions technologiques pour le secteur financier, a annoncé l’acquisition de DREAMQUARK, start up française spécialisée dans l’IA appliquée aux services financiers. Cette opération stratégique renforce la position de Linedata dans les domaines de la gestion d’actifs, de l’épargne et de l’assurance, grâce à l’expertise reconnue de DreamQuark et à ses collaborations prestigieuses. Avec cette fusion, Linedata ambitionne de transformer les opérations de front et de back office en intégrant les avancées technologiques d’IA de DreamQuark dans ses solutions existantes et à venir, promettant ainsi des innovations significatives pour ses clients.

Soan rejoint le groupe Plus Que Pro

La fintech bordelaise SOAN, spécialisée dans la dématérialisation de la gestion financière pour les TPE et PME, a été acquise par Plus Que Pro, acteur majeur proposant une gamme de logiciels sur abonnement à un public similaire. Créée en 2018 et valorisée à plus de 8 millions d’EUR, Soan se distingue par son interface de paiement direct, sans intermédiaires bancaires. Cette opération marque la dixième acquisition en 10 ans pour Plus Que Pro, entreprise alsacienne comptant plus de 300 employés, qui enrichit ainsi son offre de services avec les solutions de facturation et de paiement de Soan. Ce rachat intervient dans un contexte où le secteur connaît une importante consolidation, illustrée par d’autres mouvements stratégiques récents dans le domaine de la fintech.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

AXA INVESTMENTS MANAGER, met la main sur W CAPITAL PARTNERS, une société de private equity basée à New York spécialisée dans les transactions secondaires. W Capital Partners sera intégrée à AXA IM Prime, qui gère environ 38 milliards de dollars d’actifs. Cette transaction intervient alors que l’intérêt pour le marché secondaire en tant que domaine d’investissement et outil de liquidité pour les GP. AXA Investment Managers, s’est engagé à investir 200 millions de dollars dans la société. W CAPITAL PARTNERS a investi dans des sociétés comme SENTINELONE, FRESHDIRECT, READWRITE LABS…

Cybersécurité en Israël : Records d’exits malgré un financement en berne

En 2023, les accords de sortie dans le secteur de la cybersécurité israélienne ont enregistré une hausse impressionnante de 65 %, atteignant 7,1 milliards de dollars, soit plus de la moitié des transactions d’exit dans le secteur Tech. Selon un rapport de Cybertech Global et d’Israel Venture Capital (IVC), cela contraste avec un ralentissement général du financement dans la Tech, qui a vu le montant global des exits (fusions et acquisitions, introductions en bourse et rachats) reculer à 11 milliards de dollars contre 13,5 milliards en 2022.

Les start ups israéliennes de la High Tech, dont un grand nombre issues du secteur militaire, ont levé 6,9 milliards de dollars en 2023, marquant une baisse par rapport aux 15,7 milliards de l’année précédente, dans un contexte de ralentissement mondial et de tensions géopolitiques. Malgré cela, le secteur de la cybersécurité continue de briller, avec des fonds levés totalisant 620 millions de dollars au 1er trimestre 2024, représentant 38 % du financement total du secteur Tech.

Canada : Cap sur l’IA avec 2,4 milliards d’investissement

Le gouvernement canadien, par la voix de son Premier ministre JUSTIN TRUDEAU, engage 2,4 milliards de dollars pour dynamiser son pays dans le secteur de l’IA. L’investissement comprend 2 milliards de dollars canadiens destinés au développement technologique et à la création d’un Fonds d’accès à une puissance de calcul pour l’IA. 100 millions sont alloués au soutien des PME et 50 millions à la formation professionnelle dans les secteurs impactés par l’IA.

Un Institut canadien de la sécurité de l’IA voit le jour avec un budget de 50 millions, tandis que 5,1 millions sont dédiés à l’application de la Loi sur l’IA et les données. Cette initiative s’ajoute aux efforts du Canada qui comptait déjà plus de 140 000 professionnels de l’IA en 2022-2023, marquant une augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Spartoo, une stratégie payante dans un secteur de la mode en crise

En dépit d’un contexte économique difficile marqué par une forte inflation et une baisse de la consommation des ménages, SPARTOO, l’entreprise grenobloise spécialisée dans la vente en ligne d’articles de mode, dirigée par Boris Saragaglia, a su démontrer sa capacité de résilience. En 2023, malgré un recul de 4,5 % de son chiffre d’affaires, tombé à 200 millions d’EUR, la société a enregistré un EBITDA positif de 2 millions d’EUR. Ce résultat a été rendu possible grâce à une gestion rigoureuse des coûts, notamment par la réduction des frais marketing et des coûts d’acquisition client, ainsi qu’une gestion optimisée des stocks. La fermeture d’un entrepôt et le ralentissement temporaire de l’expansion de ses boutiques physiques s’inscrivent dans cette stratégie de consolidation.

Parallèlement, Spartoo a continué à se développer par le biais d’acquisitions ciblées, telles que la prise de participation dans la marque SAAJ en 2022, contribuant à une croissance notable des marques du groupe. En regardant vers l’avenir, l’entreprise se montre prudente, privilégiant l’autofinancement et la gestion équilibrée de ses stocks tout en gardant un œil ouvert sur de nouvelles opportunités d’acquisition.

Micromobilité : virage serré pour le secteur

Le paysage de la micromobilité, marqué par les trottinettes, vélos, et scooters partagés, traverse une période critique, reflétant une réticence croissante des investisseurs face à des start ups peinant à devenir rentables. BIRD, un acteur majeur, lutte pour sa survie aux États-Unis après s’être placé sous la protection de la loi sur les faillites en décembre dernier, illustrant un déclin significatif de sa valorisation de plus de 2 milliards de dollars en 2021 à seulement 70 millions. D’autres, comme SUPERPEDESTRIAN et le français CITYSCOOT, ont soit fermé leurs portes soit été rachetés à des prix dérisoires.

Cette crise n’est pas isolée, mais représente un phénomène global affectant même les géants comme LIME, qui n’a pas encore démontré de profits nets malgré une présence dans près de 30 pays. Ce retournement de situation est dû à un environnement financier devenu plus exigeant, mettant en lumière la nécessité pour ces entreprises de prouver une rentabilité à court terme dans un marché autrefois inondé de capitaux.

TSMC aux USA : Aide massive gouvernementale

Dans une initiative historique soutenue par le gouvernement américain, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) bénéficiera d’un soutien financier de 6,6 milliards de dollars sous forme de subvention, et d’un prêt à faible coût jusqu’à 5 milliards de dollars pour étendre sa production de semi-conducteurs avancés à Phoenix, Arizona. En réponse, TSMC a prévu d’augmenter son investissement aux États-Unis de 25 à 65 milliards de dollars, en incluant la construction d’une 3e usine d’ici 2030.

Cette expansion s’inscrit dans le cadre de la loi « 2022 Chips and Science Act » de l’administration Biden, visant à revitaliser l’industrie des semi-conducteurs aux États-Unis. TSMC Arizona, qui promet de produire la puce de 2 nanomètres la plus avancée au monde, s’engage également à soutenir les chaînes d’emballage avancées localement, marquant ainsi un tournant majeur dans le renforcement de la souveraineté technologique américaine.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

ELISE DELSOL est nommée directrice partenaires de Snowflake France, où elle a pour mission de dynamiser l’action des partenaires dans l’IA générative. Ayant rejoint l’entreprise en 2019, elle a évolué précédemment chez Tableau Software et Microsoft. Elle est diplômée en gestion d’entreprises de l’EM Lyon. Hub One, opérateur de technologies digitales, promeut FARID KHANOUCH au poste de directeur commercial. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des télécommunications, notamment chez Alcatel, Nokia, et en tant que Directeur général de SIAE Microelettronica, Khanouch apportera son expertise pour développer la stratégie commerciale de l’entreprise. Diplômé de l’Université de Lille et de Paris Dauphine, il a rejoint Hub One en 2018. SYLVIE LERAYER rejoint Combodo en tant que directrice business, avec pour mission de stimuler la croissance et d’élargir les parts de marché de l’éditeur de logiciels, tant en France qu’à l’international. Elle a exercé dans de grands groupes ainsi que dans le développement de start-up et de PME, notamment en communication, marketing, et développement commercial en Europe. CHRISTOPHE SCHWANENGEL rejoint FPT Software comme directeur général France, visant à faire croître l’entreprise et sa clientèle multisectorielle. Il possède plus de 20 ans d’expérience, notamment chez HCL et CSC. Tenacy, spécialisé en cybersécurité et conformité, a recruté PAUL VAILLANT comme directeur produit. Formé à l’école d’ingénieur Centrale Nantes avec des études complémentaires à Audencia et à l’Université de Californie de Berkeley, il a précédemment travaillé chez Wavestone et Wing. Vaillant se concentre sur le développement de solutions innovantes pour le pilotage de la cybersécurité.



OFFRES D’EMPLOI avec EMPLOI.FRENCHWEB.FR