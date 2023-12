WANDERCRAFT ça marche! / FIGMA, 1 milliard en dédommagement? / FARFETCH la chute

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

WANDERCRAFT ça marche!

Wandercraft, célèbre pour avoir développé le premier exosquelette de marche auto-stabilisant au monde, marque un grand pas en avant dans le domaine de la robotique et de l’aide aux personnes à mobilité réduite avec le lancement de son exosquelette personnel. Ce dernier a été présenté au siège new yorkais de la société. Une fois validé par les autorités de régulation de santé, l’Exosquelette Personnel de Wandercraft pourrait devenir le premier exosquelette auto-stabilisant sur le marché pour un usage quotidien personnel.

ADOBE & FIGMA, c’est fini

Comme nous l’annoncions hier, après des discussions approfondies avec les autorités réglementaires et une évaluation conjointe de la situation, ADOBE et Figma ont conclu qu’il n’y avait aucun moyen clair d’obtenir les approbations nécessaires pour leur fusion. En conséquence, ils ont convenu qu’il était dans leur intérêt mutuel d’abandonner leur projet. Reste à savoir si Adobe règlera à Figma des frais de résiliation de 1 milliard de dollars tel que prévu. Ce montant avait été contractuellement convenu pour être payable si la transaction ne parvenait pas à obtenir l’autorisation réglementaire ou si elle ne se concluait pas dans les 18 mois suivant l’annonce de l’acquisition.

FIGMA prévoit de terminer l’année 2023 avec plus de 600 millions de dollars en revenus annuels récurrents (ARR), représentant une augmentation de plus de 40 % par rapport à l’année précédente. La startup envisage de céder des actions détenues par ses salariés dans le cadre d’une offre secondaire au cours des prochains mois.

Bouée de sauvetage pour FARFETCH

Spécialisée dans la mode de luxe, FARFETCH emprunte 500 millions de dollars à Coupang. Dans le cadre de cet accord, Coupang achètera les actifs de Farfetch et retirera l’entreprise de la cotation en bourse. Au cours des cinq dernières années, l’action de Farfetch (FTCH) a chuté de plus de 90%.

L’aéronautique française a le vent en poupe

Roland Lescure (ministre de l’Industrie) et Clément Beaune (ministre des Transports) viennent de signer le Contrat stratégique de FILIÈRE AÉRONAUTIQUE 2024-2027, marquant une étape importante pour la dynamique de ce secteur en France. Ce dossier comprend le lancement de 2 appels à projets (AAP) majeurs dans le cadre de France 2030, visant à renforcer la compétitivité et l’innovation du secteur.

Le premier AAP, doté de 65 millions d’euros, se concentre sur la production en France d’aéronefs bas-carbone, tandis que le second, avec une enveloppe allant jusqu’à 200 millions d’euros, vise à développer une filière de production française de carburants aéronautiques durables.

Ces initiatives s’inscrivent dans la continuité du fonds Tikehau Aéro Partenaires 2, succédant au fonds Ace Aéro Partenaires, pour engager les acteurs de la filière dans une aviation plus durable et innovante.

Threads en Europe : les premiers chiffres

Selon Apptopia, depuis son lancement en Europe, jeudi dernier, THREADS (par Meta) est l’application la plus téléchargée sur le continent (sur Android et iOS). Elle prend la première place des apps en France, Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, Suède, Suisse, Belgique, Autriche, Irlande, Grèce, Portugal, Roumanie, République tchèque, Bulgarie et Chypre.

Data AI indique qu’au cours des 3 premiers jours de Threads en Europe, l’application a été téléchargée 2,6 millions de fois dans l’Union européenne ; 65 % des téléchargements effectués sur GooglePlay et 35 % sur iOS. Pour le Top 5 : Italie totalise 1,06 million de téléchargements ; 550 000 pour l’Allemagne ; 440 000 pour la France ; 350 000 pour l’Espagne et 45 000 pour la Pologne.

INPI cherche entrepreneurs

L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) vient de lancer l’application mobile gratuite START INPI destinée à aider les entrepreneurs dans leurs démarches administratives et juridiques. L’appli offre une assistance complète pour les formalités d’entreprise sur le Guichet unique, couvrant la création, la odification, et la cessation d’activité. Elle propose aussi des ressources éducatives comme des tutoriels et des vidéos pour faciliter la compréhension et l’intégration des outils de propriété intellectuelle, tels que les marques et les brevets, adaptés à chaque stade du développement de l’activité entrepreneuriale.

Disponible sur iOS et Android, Start INPI vise à accompagner les entrepreneurs avant, pendant et après la réalisation de leurs formalités, tout en les tenant informés des évolutions de la législation.

700 millions de dollars de plus.

Google a accepté de payer 700 millions de dollars et d’apporter des modifications à sa boutique d’applications pour régler un procès antitrust de 2021 intenté par 36 États américains et le District de Columbia. Cette entente, annoncée deux mois avant le début d’un procès prévu pour être long, concerne les allégations relatives au contrôle de Google sur sa boutique d’applications Android et ses politiques exigeant des développeurs d’applications utilisant le Google Play Store de payer une commission de 30 % sur les ventes de biens ou services numériques.

Le procès, initialement intenté en juillet 2021, contestait la domination et les pratiques de Google dans le domaine des boutiques d’applications. Les termes exacts du règlement n’ont pas encore été entièrement divulgués et sont soumis à l’approbation des procureurs généraux des États et du conseil d’administration d’Alphabet, la société mère de Google. Un accord de règlement détaillé devrait être soumis prochainement.

EN BREF Un tribunal américain a approuvé une ordonnance exigeant que BINANCE, la plateforme d’échange de crypto-monnaies, paie 2,7 milliards de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Changpeng Zhao, l’ancien PDG de Binance, devra payer personnellement 150 millions de dollars au régulateur. Cette sanction fait suite à une affaire portée par la CFTC concernant des allégations de blanchiment d’argent. Le groupe NAT reprend la startup ALGAR à la barre du tribunal de Lille conservant 9 emplois sur 12. La startup opère pour le compte de ses clients les obtention d’autorisation d’urbanisme nécessaires pour leurs travaux. Malgré une restructuration éprouvante conditionnée à une offre de rachat qui ne se concluera pas, les fondateurs d’ALGAR ont du jeter l’éponge et ce en dépit de nombreux efforts consentis pour sortir la société d’une situation compliquée. La startup avait levé 400 000 euros auprès de FINOVAM GESTION L’entreprise spécialisée en analyse de données, ALTERYX a conclu un accord pour être acquise par les firmes de capital-investissement Clearlake Capital Group et Insight Partners. Le montant de l’opération s’élève à 4,4 milliards de dollars, dette incluse. Cette transaction valorise Alteryx à environ 3,46 milliards de dollars. LA MINUTE CYBER Achat dans la formation cyber EXCLUSIVE NETWORKS, acteur majeur européen de la cybersécurité, a officialisé l’achat de CONSIGAS, fournisseur mondial de services de cybersécurité spécialisé dans la formation et le conseil. Fondée en 2013 et basée en Europe, Consigas a enregistré un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’EUR en 2022 et est reconnu pour ses services professionnels certifiés et sa collaboration en tant que partenaire de formation de Palo Alto Networks. Avec cette acquisition, Lars Meyer, CEO de Consigas, prendra les rênes de l’activité Palo Alto Education Services au sein d’Exclusive Networks. Cette opération vise à renforcer les capacités d’Exclusive Networks Global Services en intégrant les compétences et les outils numériques de Consigas, élargissant ainsi leur offre de formation qui a déjà bénéficié à plus de 6 000 professionnels durant le premier semestre 2023. Cyber en entreprise : confiance limitée et défis humains Selon une étude de Forrester pour TENABLE, seulement 57 % des entreprises françaises font confiance à leurs pratiques de cybersécurité. Les équipes de sécurité, plus axées sur la résolution d’incidents que sur la prévention, font face à divers défis : gestion insuffisante des identités, mauvaises configurations, vulnérabilités non corrigées, et coordination défaillante entre les équipes de sécurité et le service commercial. Tenable souligne que les équipes sont souvent submergées par le volume des cyberattaques et la complexité des infrastructures. De plus, 62 % des responsables IT indiquent que l’effort de prévention est entravé par l’urgence de gérer les incidents. Quant au rapport Data Breach Investigations 2023 de VERIZON, celui-ci révèle que 74 % des violations d’identité impliquent un élément humain, soulignant l’importance de sensibiliser le personnel aux risques. Une communication efficace entre la direction et les équipes IT est également cruciale, avec 56 % des participants échangeant mensuellement sur les systèmes critiques, tandis que 14 % le font seulement une fois par an. NUMBERS Ceux du regard des Français sur les effets de l’IA et du numérique IPSOS publie les premiers éléments chiffrés de son étude annuelle Global Advisor Predictions 2024 auprès de panels représentatifs des populations dans plus de 35 pays, dont la France. Ces données offrent un aperçu de la perception et de l’adaptation de la France face aux évolutions technologiques mondiales. Pour l’hexagone, sur la question de l’utilisation de l’IA générative pouvant possiblement générer des pertes d’emplois massives, 64 % des Français déclarent que ceci est probable et 31 % ne croient pas que l’IA sera synonyme de création d’emplois. Par ailleurs, 51 % de nos compatriotes pensent que les médecins vont avoir recours régulièrement à l’IA pour décider de traitements pour leurs patients. À la question : est-il possible que mes données personnelles soient divulguées sur Internet ? 51 % répondent par l’affirmative. Par ailleurs, 21 % des Français pensent que les robots ne ressembleront pas, ne penseront et ne parleront pas comme des humains. Enfin, signe de notre temps, 47 % pensent moins être présents sur les réseaux sociaux dans l’avenir. A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

TOOLBOX la startup à suivre NAVAN

NAVAN est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

À lire : Navan Dépenses met un coup d’accélérateur au rapprochement chez Lyft

NAVAN a été sélectionnée pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

La proptech FLEXLIVING qui propose une solution de logement flexible pour les travailleurs en mobilité, annonce une levée de fonds de 1,6 million d’euros auprès notamment de Clément Alteresco (Morning) et Henri de Lorgeril (AVIZIO). La startup gère 350 chambres et compte doubler son stock de logement en 2024.

DAMIEN BASSELIER devient CTO du comparateur d’assurances Meilleurtaux et rejoint ainsi le comité exécutif du comparateur d’assurances. Il poursuivra la mise en œuvre des projets technologiques du groupe avec un accent porté sur l’intelligence artificielle. Diplômé de l’INSA, il a exercé comme CIO du groupe Smartbox et au même poste chez Europcar Mobility Group.

SIADA EL RAMLY rejoint eBay en tant que directrice des Affaires Institutionnelles Europe ; ceci après 10 ans en tant que directrice générale de Dot Europe, lobby bruxellois des plateformes.

FRANÇOIS HOEHLINGER rejoindra dès le 1er janvier 2024, la start up Tolv (ex-Phoenix Mobility) spécialisée dans les plateformes d’électrification pour véhicules professionnelles, comme associé et directeur marketing et commercial. Il succédera à Antoine Desferet. Hoehlinger est Deputy Chief Executive Officer de Troopy, entreprise engagée dans la mobilité électrique et partagée.

PATRICK JEAN, avec 20 ans d’expérience dans des rôles de direction chez OutSystems, Citrix, et Apttus, rejoint Abbyy en tant que Chief Product & Technology Officer. Il se concentrera sur l’innovation en Intelligent Document Processing et Process Intelligence, cœur d’activité d’Abbyy pour développer des processus avec l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus.

La fédération professionnelle Adan, organisation de 200 entreprises membres, regroupement d’acteurs de l’industrie Web 3 en France et en Europe annoncent l’élection de MARK KEPENEGHIAN (président de Kriptown) et LAURENT OVION (directeur Innovation chez DLPK) comme vice-présidents. Spécialiste de la blockchain, Faustine Fleuret est présidente et déléguée générale de l’Adan.

Obiz, plateforme digitale de marketing relationnel responsable, annonce l’arrivée de nouveaux administrateurs à son CA : EMMANUELLE LE BRAS (pour Garibaldi Participations) et HERVÉ BIGAL, administrateur indépendant, fondateur et directeur général de l’agence de communication digitale Influactive.

Astek, groupe indépendant spécialisé en ingénierie, en conseil en technologie et en système d’information, a nommé MATTHIEU LOURME au poste de Directeur Carrières et RSE. Fondateur d’Elemat en 2019 et avec une expérience significative chez Expertconnect et Alten, il apportera son expertise en développement commercial et en gestion de projets pour piloter la stratégie RSE de l’entreprise. Diplômé de l’ISA Lille, il est également spécialisé en analyse des risques environnementaux.

CORINNE MREJEN, directrice générale Les Echos – Le Parisien Partenaires & Chief Impact Officer, a été élue présidente du Syndicat des Régies Internet (SRI), succédant à Sylvia Tassan Toffola de TF1 Publicité. OLIVIER ROZENTAL, directeur des Activités digitales et de la Transformation chez Altice Media Ads & Connect, prend la vice-présidence, succédant à Fabien Scolan du groupe Leboncoin.

Après le décès soudain du l’âge de 79 ans de son président, Bernard Bourigeaud, Worldline, groupe spécialiste des paiements électroniques, a confié l’intérim de la direction à GEORGES PAUGET, administrateur référent indépendant.

NURIA SOLER rejoint Jamespot (éditeur de solution de réseau social d’entreprise) comme responsable marketing et communication. Forte de plus de 12 ans d’expérience, incluant des rôles à New York, à la Commission européenne et dans des startups, Soler a pour mission de promouvoir l’image de marque, la visibilité et les offres de l’entreprise auprès des professionnels.

