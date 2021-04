[Webinar] Data hub: Comment déployer une plateforme technologique au service de la valorisation de vos données

Un data hub peut se concevoir au niveau d’une organisation ou au niveau d’un secteur entier en centralisant les données de plusieurs entreprises. Un data hub peut recouvrir plusieurs formes : espaces ouverts d’open data, espaces projets étanches et sécurisés d’accès à la donnée, entrepôt de données brutes, offre de services et d’outils pour valoriser ces données et ainsi de suite. Certains sont dédiés à la recherche, d’autres à l’observation statistique d’une filière économique, d’autres permettent à des data scientists de développer des cas d’usage avancés au service d’un besoin métier.

En fonction de la sensibilité des données, de la complexité des usages, de l’écosystème de partenaires, Kynapse a conçu et opéré plusieurs data hubs (Santé, Media, Tourisme, Energie, Banque). Ce webinar sera l’occasion de vous partager quelques enseignements clé et des convictions forgées au fil de ces projets complexes et ambitieux.

Nous guiderons également votre réflexion au travers des grands thématiques suivantes :