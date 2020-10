Ce webinar mettra en avant un cas concret d’un annonceur chez qui la production de reporting est chronophage pour différentes raisons comme : 1-L’accès aux données est complexe Elle nécessite l’accès à de multiples sources de données.

Sur de multiples outils.

Incluant des modes de réception différents et non formatés. 2-La production de reporting est source d’erreur Elle nécessite de nombreux croisements de données manuelles

Sur des comparaisons de périodes n’ayant pas les mêmes références 3-La mise en regard des différents KPIs n’est pas optimale L’aide à la décision pourrait être améliorée avec une meilleure mise en avant des Kpis clés entre les différentes sources de données.

Nous aborderons le processus de déploiement d’une solution de dataviz

Et ses bénéfices d’usage constatés. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Online Form – [Webinar] Datavisualisation: mesure moi si tu peux – Salesforce Datorama

Ce webinar sera présenté par: Eric Pinson, Directeur Business Intelligence chez dentsu Laurent Nanchino, Senior Director Strategic Account chez Salesforce Datorama

