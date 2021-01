[Webinar] Gestion des compétences en entreprise: premier chantier de la fonction RH

La transformation des métiers est en marche et la fonction RH a la double responsabilité d’accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences et d’assurer sa propre évolution. Le premier chantier consiste donc à acquérir un nouveau socle de connaissances, basique à tous les secteurs d’activité : apprendre des notions en matière d’intelligence artificielle et développer une expertise dans l’analyse des données. Parallèlement, la fonction RH doit s’atteler à un autre chantier : celui du renforcement de ses savoirs pour répondre aux enjeux de diversité et d’inclusion, d’engagement des collaborateurs ou encore d’attraction et de rétention des talents. Car pour relever ces défis, il lui faudra aller au-delà des processus formatés et atteindre un haut niveau de compréhension des individus tout comme adopter de nouvelles postures. A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar a été présenté par: Rémi Malenfant, Director HR Innovation & Customer Experience chez PeopleDoc by UKG Kenza El Khomri, Directrice des Services Western Europe chez PeopleDoc by UKG

