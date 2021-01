[Webinar] Pourquoi une solution GED devient essentielle en 2021 ?

Un point positif que l’on gardera de 2020 : la crise sanitaire nous a fait comprendre la nécessité d’accélérer la transformation digitale de nos organisations afin d’assurer la continuité de nos opérations.

2021, nous l’espérons tous, sera une année meilleure et charnière pour nous repositionner sur le chemin de la croissance économique. Pivot d’un système d’information efficient, la Gestion Documentaire procure de nombreux avantages afin de soutenir les entreprises dans la transition numérique. Découvrez comment la GED peut devenir un levier d’efficacité ? Vous pourrez évaluer le réel potentiel, illustré par des cas concrets, ainsi que toutes les raisons dans une solution de Gestion Electronique de Documents en 2021. Au programme de ce webinar : Comment l’utiliser pour améliorer votre rentabilité

Les bonnes pratiques pour doper la productivité avec vos collaborateurs

Comment centraliser la bonne information avec vos applications métiers

Les habitudes à prendre pour sécuriser vos échanges confidentiels

Des astuces pour simplifier votre mise en conformité RGPD

Ce qu’il faut savoir pour anticiper les obligations de 2023

La bonne méthode pour s’affranchir de la piste d’Audit Fiable pour vos factures A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar a été présenté par: Christophe Laurence, Directeur des Opérations chez OpenBee

