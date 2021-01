Comment innover aujourd’hui grâce à l’image et aux visuels ?

On entame la journée avec l’annonce de la levée de fonds de 17 millions d’euros de l’assurtech Lovys. La start-up a clôturé cette série A auprès de Heartcore, NewAlpha et Raise mais aussi de ses investisseurs historiques Maif Avenir et Portugal Ventures.

Créé en 2017 par l’entrepreneur portugais Joao Cardoso, Lovys souhaite se faire une place dans le marché très concurrentiel des néo assurances comptant des acteurs comme Luko ou Leocare. Luko revendique notamment d’avoir d’ores et déjà atteint fin 2020 les 100 000 clients. Un objectif prévu pour fin 2021 pour Lovys qui en compte aujourd’hui 20 000.

Grâce à cette levée de fonds, la start-up souhaite s’implanter dans deux nouveaux pays européens. L’occasion d’échanger avec le fondateur de Lovys, Joao Cardoso, pour comprendre comment la crise actuelle bénéficie aux néo assurances. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

La photographie au service des TPE/PME

Nous poursuivons l’émission avec le regard de Jean-Luc Raymond de FranceNum avec une chronique spéciale « Images ». Il s’est intéressé à comment les entreprise peuvent utiliser les images et le virtuel pour se relancer en ces temps difficile de crise.

Quelles sont les grandes tendances visuelles créatives de 2021 ? L’éditeur Adobe a passé au crible les images et les messages qui performent en ligne pour dresser le portrait robot de ces tendances créatives pour cette année. Résultat, 4 tendances ressortent de cette étude : les images dites de la communauté bienveillante, le recours à des couleurs vivifiantes, un rappel de la zone de confort des internautes mais aussi une nécessaire bouffée d’air frais.

Mais également, comment photographier vos produits et donc réaliser de beaux visuels d’objets pour son site e-commerce? Ou encore, comment innove-t-on aujourd’hui avec l’image et les visuels ?

