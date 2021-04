Comment faire de l’écoconception numérique un avantage compétitif

L’écoconception numérique est la pratique qui consiste à intégrer la réduction des impacts environnementaux dès la phase de conception des produits et services numériques. S’il s’agit de réduire le coût et l’empreinte écologique des systèmes d’informations, penser son business en suivant cette démarche peut aussi conférer un réel avantage compétitif.

Dans le cas d’un site web par exemple, «l’idée est qu’il soit encore plus performant», explique Frédéric Bordage, expert indépendant en numérique responsable et fondateur de GreenIT.fr (collectif d’experts du numérique responsable et de la sobriété numérique).

«Quand on ‘éco-conçoit’, nous cherchons en même temps à avoir un produit ou un service numérique qui sera plus différencié, plus performant, avec une meilleure expérience utilisateur. Nous allons intégrer des volets comme l’éthique, l’accessibilité numérique ou encore réduire la dette technique de façon à être plus performants d’un point de vue économique, que cela soit en réduisant des coûts ou en augmentant la valeur ajoutée produite».

Retrouvez comment y parvenir ainsi que des exemples dans l’interview diffusée dans l’émission.