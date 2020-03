[Livre Blanc] Entreprise plateforme : retour à la stratégie

Comment transformer votre stratégie d’entreprise à l’ère des plateformes et écosystèmes ?

A travers le nouvel ouvrage Sopra Steria Next, « Entreprise plateforme : retour à la stratégie », découvrez comment donner de la cohérence et du sens global à vos initiatives transformantes.

Ce guide pratique, destiné aux CEO, dirigeants & directions métier (Chief Transformation Officer, Chief Experience Officer, Chief Information Officer. Chief Marketing Officer), propose des solutions concrètes et des orientations stratégiques aux grandes entreprises pour saisir les opportunités des nouveaux écosystèmes digitaux.

Découvrez la vision de nos experts à travers 3 grands primes :

La stratégie « plateforme » et l’émergence de nouveaux rôles clés au service de la mission de votre entreprise.

La nouvelle façon de penser le rôle de votre Direction des Systèmes d’Information à travers des réflexions autour de la gouvernance IT, de la stratégie de sourcing et d’une nouvelle dynamique d’innovation.

Les initiatives lancées par les grandes entreprises et leurs DSI : l’organisation agile, la maîtrise de l’expérience client, la place des collaborateurs ainsi que les opportunités offertes par les nouvelles technologies, notamment le Cloud, l’IoT ou l’Intelligence Artificielle.

Retrouvez également dans cet ouvrage, la vision de grands dirigeants européens : Accor, AG2R La Mondiale, Air France-KLM, Crédit du Nord, EDF, Fnac Darty, Malakoff Médéric Humanis, Ministère des Armées, PSA, SNCF – Oui.SNCF, Société Générale.



