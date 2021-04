Comment le numérique aide les chocolatiers à se préparer à un second Pâques sous confinement?

Face à la crise sanitaire, la vente de chocolat en France a reculé de 27% en chiffre d’affaires pour Pâques 2020, selon les données de l’institut Nielsen. Qu’en sera-t-il cette année? Les chocolatiers- qui peuvent rester ouverts se sont en tout cas préparés pour maximiser cette période, notamment grâce à des outils numériques.

A noter que la vente de chocolat à distance représente déjà plus de 20% du volume total des ventes dans l’Hexagone. Alors, de quelles initiatives venues du secteur, tous les commerçant peuvent-ils s’inspirer? Jean-Luc Raymond, de France Num, cite notamment l’exemple d’Ewann et Titouan qui dans le Morbihan ont décidé pour Pâques de livrer des chocolats en tandem au profit de l’association des Paralysés de France. Un mode économique et écologique de livraison. Les commandes se font via texto, téléphone ou en passant par la page Facebook.

Dans sa chronique du jour, Jean-Luc Raymond revient aussi, plus généralement, sur la façon dont les artisans chocolatiers peuvent faire du numérique un levier de croissance pour leurs activités tout au long de l’année et pas seulement à Pâques. Pour cela, ces derniers peuvent par exemple avoir recours à l’impression 3D alimentaire pour innover ou encore passer par des caisses qui permettent avec le logiciel de gestion adéquat de recueillir des données sur les produits les plus vendus selon les jours et les horaires. Retrouvez plus de détails dans l’émission.