Comment utiliser le livestream comme levier de croissance pour les retailers

L’actualité à retenir

On entame la semaine avec une nouvelle étude publiée par Xerfi sur le marché français de la smart City. Premier constat : le secteur gagne en maturité avec un développement des projets plus mesuré. D’après l’étude publiée par Xerfi, les investissements cumulés des 40 premières agglomérations françaises atteindront ainsi 1,1 milliard d’euros entre 2020 et 2023 contre 4,4 milliards entre 2008 et fin mars 2020.

Notre journaliste Innocentia Agbe a pu échanger avec Flavien Vottero, chargé d’études spécialisé dans les nouvelles technologies et le service aux entreprises pour Xerfi, afin d’aborder en profondeur ce marché de la smart City. Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’interview sur Frenchweb.fr.

Retrouvez le Retrouvez le GOOD MORNING FrenchWeb tous les matins dès 7h avec Joseph Postec pour découvrir les actualités à ne pas manquer analysées par la rédaction et les experts de la communauté FrenchWeb.

Bilan de la conférence retail NRF

On poursuit l’émission avec le regard de Laurence Faguer, fondatrice de Customer Insight et experte des sujets Retail, qui décrypte les innovations mises en avant durant la conférence retail NRF qui a eu lieu cette semaine.

De nouveaux comportements consommateurs sont apparus avec la crise du coronavirus et resteront, une fois la période passée. « Le consommateur a une plus grande exigence de qualité, il questionne les valeurs de la marque avant de se décider à acheter. L’expérience d’achat en magasin doit, à présent, être rapide, sure et très simple », met en avant Laurence Faguer.

Pour favoriser une expérience client en physique efficace, le recours à des innovations technologiques est indispensable pour les commerçants. « Le contactless, l’utilisation de la computer vision et le livestream se sont démocratisés parmi les retailers. »

Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: Si vous souhaitez participer à l’émission Good Morning FrenchWeb, n’hésitez pas à nous contacter: redaction@decode.media

Les événements à ne pas manquer :

Retrouvez de nombreux évènements dans l’agenda FrenchWeb.

Ils recrutent:

Retrouvez sur le jobboard de FrenchWeb plus de 3000 offres d’emploi.