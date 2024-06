ADOBE, machine arrière / Ask A VC : comment modéliser un compte de résultat? / Les nouvelles frontières du SEO / SEA / SEM

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

ADOBE, machine arrière

Face à la bronca de ses utilisateurs au sujet de la mise à jour des conditions d’utilisation de ses différentes solutions, Adobe dans un article sur son blog indiqué:

Adobe n’entraîne pas les modèles d’IA Firefly Gen sur le contenu des clients. Les modèles d’IA générative Firefly sont entraînés sur un ensemble de données de contenu sous licence, tel qu’Adobe Stock, et de contenu du domaine public où les droits d’auteur ont expiré.

Adobe ne revendiquera jamais la propriété du travail d’un client. Adobe héberge du contenu pour permettre aux clients d’utiliser nos applications et services. Les clients possèdent leur contenu et Adobe ne revendique aucune propriété sur le travail des clients.

Les conditions générales d’utilisation devraient être mises à jour très prochainement pour refléter cette clarification.

One Biosciences : L’IA au service des traitements contre le cancer

ONE BIOSCIENCES collabore avec l’Institut Curie, l’AP-HP et Gustave-Roussy pour analyser les cellules cancéreuses grâce à l’IA. En ciblant spécifiquement les cellules cancéreuses, cette biotech cherche à comprendre pourquoi certaines tumeurs résistent aux traitements. La plateforme d’analyse « en cellule unique » de la start-up trie les cellules saines des cellules malades pour identifier les mécanismes de résistance. Avec des candidats-médicaments attendus pour 2026, One Biosciences espère lever 25 millions d’EUR d’ici la fin de l’année pour avancer dans le développement de nouveaux traitements.

Quandela : Les cas d’usage du quantique en ligne de mire

Lors du Forum Teratec 2024, Valerian Giesz, COO de QUANDELA, a présenté les avancées de cette start up issue du CNRS. Devenue une référence en photonique quantique, Quandela mise sur les propriétés uniques des photons pour développer des qubits. Avec une usine à Massy et plusieurs machines déjà opérationnelles, l’entreprise souhaite accélérer l’exploration des usages du quantique et préparer une communauté de développeurs et d’industriels. Giesz se dit confiant dans l’atteinte rapide d’une phase d’utilité quantique avec leurs futurs processeurs.

Presse française et IA : Les journaux exigent des négociations

Deux organisations de la presse française, l’AIPG et le SEPM, ont demandé à des entreprises d’IA comme OpenAI d’entamer des négociations pour une utilisation payante des contenus des 800 titres qu’elles représentent. Dans un communiqué, elles soulignent l’importance du respect de la propriété intellectuelle et de la mise en place d’un cadre contractuel. Elles ont contacté environ 25 acteurs de l’IA générative, dont Google et Microsoft, pour discuter de cette question. Cette initiative vise à garantir un accès autorisé et rémunéré aux contenus de presse, face à l’essor des outils d’IA qui utilisent ces données pour générer des textes et images. Certains médias, comme Le Monde, ont déjà conclu des accords, tandis que d’autres poursuivent OpenAI pour violation des droits d’auteur.

Visée export pour Omaj

La plateforme de vêtements de seconde main OMAJ va se lancer à l’international et vise une levée en série A en 2025. La start up lance ces jours-ci une levée de fonds en crowdequity chez Crowdcube avec un objectif de 500 000 EUR levés.

Seize ans après l’ICANN32, Paris a accueilli l’ICANN pour un sommet opérationnel avec les opérateurs de registres et bureaux d’enregistrement, axé sur la gestion des abus et les évolutions réglementaires, seuls 200 participants étaient au rendez vous.

Des chercheurs ont découvert des extensions malveillantes dans Microsoft Visual Studio Code, comptabilisant des millions d’installations.

L’assurance Cyber en Europe : une croissance prometteuse Bien que le marché américain de l’assurance cyber soit le leader mondial avec 9 milliards de dollars en 2023, l’Europe, menée par la France, se distingue par son dynamisme et son potentiel de croissance. Le marché européen, bien que plus modeste avec 550 millions de dollars, connaît une expansion rapide, notamment en France où il croît de 1,5 fois chaque année. Les entreprises européennes voient désormais l’assurance cyber comme une valeur ajoutée. En France, les primes d’assurance cyber ont atteint 328 millions d’euros en 2023, reflétant une maturité croissante dans la gestion des risques numériques. Parmi les startups françaises judicieusement positionnées sur ce marché de la cyberassurance, DATTAK, spécialisé dans les produits d’assurance cyber aux PME ; jeune pousse qui a effectué une levée de fonds de 11 millions d’EUR en série A en août 2023. Fraude aux billets des JO 2024 : 338 sites détectés Depuis mars 2023, les gendarmes français ont identifié 338 sites de revente frauduleuse de billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024, révèle Le Figaro ce dimanche. Parmi eux, 51 ont été fermés et 140 mis en demeure. Ces sites, souvent hébergés à l’étranger, cherchent non seulement à soutirer de l’argent, mais aussi à récolter les données personnelles des acheteurs. Le capitaine Étienne Lestrelin (Gendarmerie nationale) rappelle que seul le site officiel de Paris 2024 est autorisé à vendre des billets. La vigilance est de mise, car les bonnes affaires sur Internet sont rares et souvent trompeuses. Un label « Hacker-Sécurisé » pour les appareils intelligents Aux États-Unis, le programme CYBER TRUST MARK de la FCC vise à protéger les appareils domestiques intelligents. Bien qu’aucune date officielle de lancement ne soit annoncée, Amazon, Best Buy et Google y ont déjà adhéré. Ce label volontaire, qui exclut les smartphones et ordinateurs personnels, affichera un logo avec un QR code permettant aux consommateurs d’accéder à des informations de sécurité actualisées. En 2024, 70 millions de foyers américains utilisent des appareils connectés, chiffre en hausse de 10 % par rapport à l’année précédente. Le programme espère améliorer la sécurité et la transparence des données pour ces utilisateurs. NIS 2 : La Commission numérique émet ses recommandations Le Sénat examine la transposition de la directive NIS 2 (Network and Information Security), après la publication d’un avis par la Commission supérieure du numérique et des postes (CSNP). La CSNP soutient cette initiative, mais insiste sur un calendrier réaliste et l’accompagnement des collectivités. Cette directive affectera au moins 2 481 collectivités et augmentera le nombre d’entités régulées de 500 à 15 000. La mise en conformité est estimée à 100 000-200 000 euros, un coût jugé difficile à financer par les collectivités. La CSNP propose également une campagne de communication et un dispositif d’accompagnement territorial coordonné pour renforcer la cybersécurité. Le New York Times a confirmé que son code source interne et certaines de ses données ont été divulgués sur le forum 4chan après avoir été dérobés à l’aide d’un jeton GitHub exposé en janvier 2024. Les détails de l’incident restent limités, mais cette faille de sécurité aurait permis l’accès à des informations sensibles.

Sécurité bancaire : Les Français renforcent leur vigilance

Selon une étude de l’IFOP pour la Fédération bancaire française (FBF) auprès de 4008 personnes, 68 % des Français font confiance à leur banque pour la sécurisation de leurs données personnelles, contre 46 % pour les opérateurs de téléphonie et 34 % pour les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). En matière de vigilance, 54 % des Français se déclarent plus vigilants concernant leurs données bancaires personnelles, un chiffre en hausse progressive depuis 2018, mais qui n’a pas encore retrouvé le niveau pré-Covid de 59 %. Par ailleurs, 63 % des personnes interrogées estiment que leur banque est la mieux placée pour protéger leurs données.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR Midipile Mobility sur un marché porteur La start-up charentaise MIDIPILE MOBILITY a bouclé un tour de table de 2 millions d’EUR pour homologuer son quadriporteur léger, un véhicule entre le vélo-cargo et la voiture électrique, alimenté par des panneaux solaires et le pédalage. Les fonds proviennent de Team for the Planet, Arts et Métiers Business Angels, la chaudronnerie Lespinasse, ainsi que de subventions de l’Ademe, de la Région et de Bpifrance. Ce financement permettra l’homologation des véhicules d’ici 2026, le déploiement d’une ligne de production pilote et l’expansion commerciale de l’entreprise. Turnk booste le no code L’entreprise de services numériques bordelaise TURNK, spécialisée dans le conseil et l’intégration de solutions Saas Low/No code, lève 1,5 million d’EUR pour booster son développement commercial. Cette levée de fonds est soutenue par les fonds régionaux Irdi Capital Investissement et GSO Innovation. Fondée sur des fonds propres, TurnK réalise un chiffre d’affaires de 2 millions d’EUR et vise à accélérer la transformation digitale des entreprises avec des solutions innovantes. L’entreprise bénéficie également du soutien de business angels influents comme Francis Nappez, cofondateur de BlaBlaCar. Pimpup lève des fonds fruités La start-up montpelliéraine PIMUP, spécialisée dans les paniers de fruits et légumes invendus, a levé 700 000 EUR pour étendre son activité en France, en commençant par Marseille en 2024. Fondée par Manon Pagnucco et Anaïs Lacombe, Pimpup compte déjà plus de 2 000 abonnés et collabore avec environ 150 producteurs. L’entreprise prévoit également d’introduire de nouveaux produits d’épicerie salée et sucrée. Les fonds levés incluent des contributions de business angels comme Denis Fayolle, cofondateur de La Fourchette, qui accompagnera Pimpup dans son développement.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

ANTERIOR, une startup proposant une IA pour accélérer l’approbation des assurances santé pour les procédures médicales, a levé 20 millions de dollars lors d’un tour de table de série A, atteignant une valorisation post-money de 95 millions de dollars. Ce tour a été mené par NEA, avec la participation des investisseurs existants dont Sequoia.

La naissance d’une « fabrique de licornes » helvétique

Swisscom et UBS, avec le soutien de Rolex et Sicpa, ont lancé la DEEP TECH NATION SWITZERLAND FOUNDATION pour promouvoir la croissance des start-up innovantes en Suisse. L’objectif est de lever 50 milliards de francs suisses en 10 ans, visant à créer un environnement propice aux entreprises valorisées à plus d’un milliard de francs, les « licornes ». Actuellement, moins de 3 milliards de francs sont investis annuellement dans les start-up suisses, comparées à 5 milliards en Suède et 10 milliards en Israël. Ce projet ambitionne également de créer jusqu’à 100 000 nouveaux emplois et de renforcer le rôle de la Suisse dans les technologies de pointe, particulièrement dans les domaines de l’alimentation, du climat, de l’énergie, de la santé et de l’éducation.

Alba Infra Partners : nouveau cap pour l’investissement infrastructure

La nouvelle société ALBA INFRA PARTNERS, issue d’un spin-off de l’équipe d’investissement en infrastructure de 3i, est installée à Paris et Londres. Composée de 12 membres, l’équipe cible des projets nécessitant entre 25 et 75 millions d’EUR de financement, avec deux fonds de 500 millions d’EIR chacun, presque entièrement déployés. Alba se concentre sur les énergies renouvelables, la transition énergétique, la mobilité verte et les infrastructures sociales. Stéphane Grandguillaume, CEO, indique que ce segment, malgré une forte demande, est actuellement sous-servi par le capital-investissement. La société vise un TRI (taux de rentabilité interne) de 12 à 13 %.

La dynamique des business angels de la verticale Défense

Les DÉFENSE ANGELS, 1er réseau sectoriel de France Angels, soutenant les startups françaises innovantes en technologies de défense et sécurité, compte 85 business angels et a financé 10 start-ups financées en co-investissements en 2023. Parmi les financements notables de Défense ngels, on compte EOS Technologie, Opus Aerospace, Snowpack, Aerix Systems, Bloom, Beyond Aero, Athanor Engineering et Inspeere. Le Général Eric Autellet, ancien Major Général des Armées, préside désormais le nouveau Conseil d’administration de Defense Angels.

Un fonds quantitatif chinois devenu pionnier en IA

HIGH-FLYER CAPITAL MANAGEMENT, un fonds spéculatif quantitatif chinois, est devenu un acteur clé de l’IA en Chine. Fondé en 2015, ce gestionnaire d’actifs de 60 milliards de RMB (8 milliards de dollars) utilise l’IA pour identifier les variables influençant les cours des actions. Leur modèle IA, DeepSeek-V2, rivalise avec les modèles occidentaux, coûtant environ 2 RMB par million de mots générés, entraînant une guerre des prix avec des géants comme ByteDance et Alibaba. En 2024, DeepSeek-V2 a rapidement attiré des milliers de développeurs chinois, soulignant la compétitivité croissante de la course à l’IA en Chine.

Apple et l’IA Générative : Une révolution silencieuse

Selon une note d’analyse de EY FABERNOVEL, à l’approche de la WWDC d’APPLE, l’attention se tourne vers l’IA générative, secteur où la marque à la pomme semble discrète, mais active. Contrairement à ses concurrents comme Microsoft, Apple préfère développer en coulisse pour proposer des produits et services aboutis dès leur sortie. Les fonctionnalités comme Siri, FaceID et les montres connectées montrent l’intégration subtile de l’IA. Le concept émergent de « Awareness AI » pourrait transformer l’expérience utilisateur en anticipant leurs besoins. Apple, avec son contrôle sur la fabrication de ses puces et son accent sur la sécurité des données, semble bien placé pour cette révolution, bien que des défis économiques et réglementaires persistent.

Amazon a acquis les principaux actifs du service de streaming vidéo indien MX Player auprès de Times Internet . Cette acquisition valorise MX Player à moins de 100 millions de dollars, bien en deçà de sa valorisation de 500 millions de dollars en 2019.

Robinhood prévoit d’acquérir la plateforme d’échange de cryptomonnaies européenne Bitstamp pour 200 millions de dollars. Une acquisition qui ne manque pas de faire réagir le microcosme crypto, qui voit partir le dernier fleuron européen dans le domaine.

Life360, propriétaire de la marque de dispositifs de suivi Bluetooth Tile, a maintenu son prix d’offre de 27 $ par action lors de ses débuts sur le Nasdaq. L’entreprise a levé 155,3 millions de dollars lors de cette IPO.

Waystar, éditeur de logiciels de paiements pour le secteur de la santé, a levé 968 millions de dollars après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 21,50 $ par action. Waystar est valorisé environ 3,6 milliards de dollars.

ALBAN DE NERVAUX deviendra directeur général de l’Arcom le 1er juillet 2024, succédant à Guillaume Blanchot. Ancien élève de l’ENA, il a débuté au Conseil d’État, puis a conseillé le ministre de la Culture en 2012. En 2016, il a dirigé les affaires juridiques et internationales au ministère de la Culture, participant à des négociations européennes majeures. Depuis octobre 2023, il est conseiller juridique de l’Arcom.

Les ex-ministres du numérique CEDRIC O et MOUNIR MAHJOUBI sont nommés chevaliers de l’Ordre national du mérite, au Journal officiel du 8 juin.

VANESSA KAPLAN est nommée déléguée générale du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), après avoir assuré l’intérim depuis janvier 2024. Membre du SNJV depuis 2019, elle a notamment organisé les cérémonies des Pégases et géré les partenariats et relations adhérents. En 2012, elle a fondé le studio de jeux vidéo Kiupe.

KARIM LAMOURI devient directeur général de Effor Cyberlab, centre de formation continue à Reims spécialisé cybersécurité. Lamouri est président de Hackers Without Borders.

CHRISTOPHE MENARD est nommé Chief Commercial Officer chez SiPearl. Ancien directeur commercial chez Dell Technologies et HPE, il gérera le marketing et les ventes pour accélérer la croissance de SiPearl. Ménard apporte une expérience notable dans la direction commerciale. SiPearl est une société spécialisée dans la conception d’un microprocesseur européen à haute performance et faible consommation énergétique, destiné au supercalcul et à l’inférence en IA.

VIRGINIE SAILHAN devient directrice du campus Enova à Labège (Haute-Garonne), succédant à Cécile Bénard de Vedelly. Depuis 11 ans chez Digital Campus, une des 7 écoles du groupe Galileo, elle se concentrera sur le développement des offres et la pédagogie axée sur les projets concrets et l’intervention de professionnels, en partenariat avec La Mêlée, un facilitateur numérique en Occitanie.

