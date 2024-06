VOODOO s’offre BEREAL / TCHEK cède une partie de ses activités / 10 ans de Start In Saclay

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

BeReal acquis par Voodoo pour un prix pouvant atteindre 500 millions d’euros.

Lancée en 2020 par Alexis Barreyat et Kévin Perreau, BeReal avait connu un pic de popularité en 2022, avant de voir son nombre d’utilisateurs actifs mensuels chuter de 15 millions en octobre 2022 à 6 millions en mars 2023.

Vous cherchez à lever des fonds? identifiez les investisseurs compatibles avec votre projet, et faites connaitre votre startup auprès de l'écosysteme VC, Family office, et Business Angels.

Malgré des tentatives pour rester pertinent avec de nouvelles fonctionnalités, BeReal peinait à retrouver son succès initial. Voodoo affirme que l’application compte désormais plus de 40 millions d’utilisateurs mensuels (ce qui nous semble très optimiste) et prévoit de nouvelles innovations pour relancer sa croissance.

VOODOO a annoncé l’acquisition de l’application de partage de photos BEREAL pour 500 millions d’EUR.

Le prix de cession serait conditionné en majeure partie à l’atteinte d’objectifs à venir. Le montant en numéraire permet aux actionnaires de récupérer leurs investissements avec des gains inégaux. Si les premiers devraient encaisser une jolie plus value (KIMA VENTURES, ACCEL, ANDREESEN HOROWITZ, BANANA CAPITAL, ADJACENT), elle serait bien moindre pour DST et COATU, ce dernier étant entré au second tour, auquel ils ont abondé la grande partie des 60 millions de dollars, sur les 90 millions de dollars levé par BEREAL depuis sa création.

Le cofondateur Alexis Barreyat cède sa place à Aymeric Roffé.

Lire notre article publié mardi 11 juin: VOODOO met 500 millions sur la table pour s’offrir BE REAL

TCHEK cède une partie de son activité pour garder le focus sur le développement de modèles d’IA.

Tchek, spécialiste des solutions d’inspection de véhicules basées sur l’intelligence artificielle, a signé un accord de licence à long terme avec Instavalo, une coentreprise de la Hüsges-Gruppe et MCON. Cet accord accorde à Instavalo des droits non exclusifs pour développer, produire et distribuer la technologie des scanners de véhicules et de soubassements. Instavalo prendra également en charge la gestion des clients existants de Tchek dans ce domaine. Une cession qui permettra aux équipes de TCHEK de se concentrer uniquement sur ses activités de développement de modèles d’intelligence artificielle.

Les Députés spécialisés Tech qui se représentent

Certains députés experts du numérique (cloud, données personnelles, e-commerce, deeptech, cyber et défense) ont annoncé leur candidature pour un nouveau mandat aux législatives du 30 juin. Parmi eux, Éric Bothorel, Paul Midy, Stéphane Vojetta, Thomas Gassilloud et Mireille Clapot de Renaissance, ainsi que Philippe Latombe et Maud Gatel du MoDem. Marina Ferrari, actuelle ministre déléguée au Numérique, se présente également ainsi Jean-Noël Barrot, son prédécesseur. Anne Le Hénanff d’Horizons et Aurélien Lopez-Liguori du Rassemblement National ont confirmé leur candidature. À gauche, les candidatures ne sont pas encore confirmées. Les candidatures doivent être déposées avant le 16 juin.

10 ans de Start In Saclay

L’association START IN SACLAY a soufflé ses 10 bougies ce mercredi soir à Paris devant une centaine d’invités. Frenchweb.fr était présent. L’association étudiante des entrepreneurs de Paris-Saclay est un OVNI dans le paysage des organisations de jeunes créateurs d’entreprises startuppeurs par la richesse de ses activités et la diversité de profils représentés. Lancée en 2014 avec la volonté de faire rencontrer les étudiants de 20 établissements de Saclay et de cursus fort différents (ingénierie, commercial, marketing, économie, médical…) pour des projets de création de jeunes pousses, l’association organise plus de 20 événements par an dont le Saclay 20 (concours de startups avec plus de 70 participants en 2024) et la pitch night. Avec 9000 abonnés à sa lettre d’info, Start In Saclay se donne de nouvelles ambitions avec un board et des focus impact, deeptech et bootstrap pour l’année universitaire à venir. La volonté est aussi d’être moteur dans la création d’une fédération française des associations étudiantes entrepreneuriales, regroupant celles opérant avec des partenaires financiers neutres. A la présidence de Start In Saclay, Youssef El Arjoun (HEC Paris, Diversidrive) prend la suite de Florent Domenech (UVSQ, Nono).

CNIL : nouvelles fiches pour encadrer l’IA

Le 10 juin, la CNIL a publié une nouvelle série de fiches pratiques sur les systèmes d’IA, faisant suite aux 7 premières diffusées en avril. Ces fiches abordent des thèmes clés tels que le moissonnage de données, les modèles open source et la gestion des droits des individus. L’objectif est de fournir une sécurité juridique aux acteurs de l’IA en anticipant l’interaction entre le IA Act et le RGPD. La CNIL invite le public à commenter ces recommandations jusqu’au 1er septembre, pour enrichir les propositions finales prévues pour la fin de l’année.

Apple innove avec l’enregistrement et la transcription d’Appels sur iPhone

APPLE a annoncé lors de sa récente conférence des développeurs l’ajout d’une fonctionnalité attendue : l’enregistrement et la transcription d’appels directement sur l’iPhone. Cette nouveauté, prévue avec la sortie d’iOS 18, promet de faciliter notamment la vie des journalistes en leur permettant d’enregistrer et de transcrire leurs interviews sans avoir recours à des applications tierces souvent coûteuses. Le service sera gratuit et disponible dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais et l’espagnol. Cependant, la fonctionnalité sera limitée aux modèles d’iPhone les plus récents et pourrait ne pas être disponible dès le lancement de la version bêta. En outre, l’annonce de l’enregistrement aux 2 parties sera automatique pour se conformer aux législations locales.

Le cryptojacking fait des émules

A Cyber Sécu Expo organisé ce mercredi aux Salons Hoche à Paris, un des mots clés redondants sur plusieurs stands comme tendance d’attaque en augmentation régulière d’année en année était le cryptojacking qui consiste à cacher un logiciel malveillant sur un ordinateur ou un smartphone pour l’utiliser dans le processus de minage de certaines cryptomonnaies. Avec la remontée des cours du Bitcoin et de l’Ethereum depuis l’an dernier, cette technique connaît un vif regain d’intérêt chez les attaquants.

L’IA au service de la découverte de talents sportifs au Sénégal

Au point Presse d’Intel à Paris ce mardi sur le partenariat de l’entreprise US avec le Comité International Olympique, a été évoqué une nouvelle application d’identification de talents sportifs, alimentée par une technologie IA de la firme, testée au printemps au Sénégal. Cette solution utilise tout appareil équipé d’une caméra pour détecter les futurs champions sportifs. Les résultats sont prometteurs : plus de 40 jeunes athlètes potentiels (parmi 1000 enfants) pour les JO ont été identifiés. Intel a visité plusieurs villages, utilisant l’IA pour évaluer les capacités athlétiques des enfants en filmant leurs performances. Si la détection de talents permet d’orienter les parents vers les sports où leurs enfants pourraient exceller, la dimension éthique d’un tel projet interroge.

À la recherche de la secret sauce événementielle

L’événementiel B2B Tech engage sa mue depuis la période post-Covid à la recherche de la formule idéale « rencontres d’affaires » à forte valeur ajoutée. Dernière initiative en date, un nouvel événement professionnel baptisé FIRST se déroulera dans une destination encore inconnue. Ce rendez-vous, prévu du 21 au 24 novembre, se donne l’ambition de renouveler les événements pros. Avec 190 participants issus de 5 secteurs clés, FIRST vise à favoriser la rencontre et le business par l’apprentissage avec des formations et ateliers (IA, data, branding, blockchain…). Fondé par Anis Raouane (ex-Big Boss), FIRST se distingue par un processus de sélection où 90 décideurs choisis sélectionneront eux-mêmes 70 prestataires. La destination, révélée à la dernière minute, ajoute une touche de mystère à l’expérience.

Elon Musk a retiré sa plainte déposée en février devant un tribunal californien contre OpenAI, Sam Altman et Greg Brockman, pour rupture de contrat et manquement aux obligations fiduciaires.

General Motors (GM) a annoncé un nouvel investissement de 850 millions de dollars dans Cruise, sa filiale spécialisée dans les véhicules autonomes. Cet investissement vise à couvrir les coûts opérationnels de la startup alors qu’elle reprend progressivement les tests de ses véhicules autonomes dans certaines villes américaines.

Intel a annoncé qu’elle retardera temporairement la construction de son usine de 25 milliards de dollars en Israël.

Apple s’allie avec OpenAI et lance Apple Intelligence, son nouveau système d’IA générative

Les véhicules connectés face aux cyberattaques Le cabinet BCA Expertise et ORANGE publient un livre blanc sur les cyberattaques ciblant les véhicules connectés. D’ici 2025, 85 % des véhicules neufs seront connectés, exposant le secteur automobile à des risques accrus. Ce livre blanc détaille les défis en cybersécurité et propose plusieurs solutions pour protéger ces véhicules. Parmi celles-ci, l’authentification des utilisateurs, le chiffrement des données, et l’adoption de normes comme l’UN-R155 sont essentielles. En 2023, le marché des véhicules connectés valait 30 milliards de dollars et devrait atteindre 142 milliards en 2026. L’ouvrage recommande également des mises à jour régulières des logiciels embarqués et la formation des techniciens à la cybersécurité pour garantir la sécurité et la fiabilité des véhicules connectés. Un hacker éthique candidat aux législatives BAPTISTE ROBERT, hacker éthique et fondateur de la startup PredictaLab, se lance dans la course aux législatives dans la 3e circonscription de Haute-Garonne. Connu pour ses interventions en cybersécurité, il souhaite défendre « l’urgence numérique » avec une candidature centriste. Diplômé de l’Enseeiht, Robert a acquis une notoriété en 2018 en révélant des failles du système Aadhaar en Inde. Son expertise lui a valu une place dans la délégation française à la Maison-Blanche. Face à une offre politique qu’il juge inadéquate, il se présente sans étiquette pour répondre aux défis numériques et climatiques. 3 individus arrêtés pour cyberattaques contre des hôpitaux français Depuis 2021, des centaines d’hôpitaux et de commerces français ont été victimes de cyberattaques avec demandes de rançon. L’hôpital de Tarbes et des entreprises de Haute-Garonne ont notamment été ciblés. 3 hommes roumains, soupçonnés d’avoir extorqué des centaines de milliers d’euros, ont été arrêtés. L’enquête, initiée en 2022 par la Division de la criminalité organisée de Toulouse, a révélé une vaste campagne de rançongiciels à travers l’Europe. Peu de victimes françaises ont payé, mais les suspects ont collecté d’importantes sommes à l’étranger. Ils seront extradés vers la France.

L’adoption de l’IA dans la publicité

D’après une nouvelle projection de GroupM, plus de 90 % des recettes publicitaires seront activées par l’IA d’ici 2029, soit trois ans plus tôt que prévu. Actuellement, 69,5 % des revenus publicitaires sont déjà basés sur l’IA. En 2015, cette proportion était inférieure à 10 %. L’intégration de l’IA dans la publicité audio connaît une croissance spectaculaire, avec une prévision de plus de 75 % des revenus d’ici fin 2025, contre seulement 25 % dans les prévisions de 2022. Ces chiffres montrent une adoption rapide des outils d’IA, comme ChatGPT et Gemini, pour offrir des expériences personnalisées aux consommateurs.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Relay, startup spécialisée dans la fabrication de talkies-walkies intelligents, a récemment levé 35 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Ce tour de table a été mené par G2Find. Les appareils de Relay se distinguent par leur capacité à fournir des données de localisation en temps réel, à effectuer des traductions en direct.

Cognigy, une startup spécialisée dans l’automatisation du service client, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C.

Jolt Capital ouvre un siège à Montréal

JOLT CAPITAL, spécialisée dans les investissements de croissance en deeptech, annonce l’ouverture de son siège nord-américain à Montréal. Cette expansion vise à attirer de nouveaux investisseurs pour le fonds Jolt Capital V et à soutenir la croissance des entreprises de son portefeuille en Amérique du Nord. Clément Bourgogne est nommé directeur des relations investisseurs pour le Canada, tandis qu’Eoghan Hickey devient Managing Director Canada. Jean Schmitt, Managing Partner, souligne l’importance stratégique de l’Amérique du Nord pour l’expansion des entreprises deeptech, citant les avantages du Canada et de Montréal pour leur écosystème tech diversifié et leur proximité avec les États-Unis.

I-Tracing s’associe à Oakley Capital pour devenir un leader européen

I-TRACING, expert français des services de cybersécurité, a annoncé un partenariat stratégique avec Oakley Capital, aux côtés d’Eurazeo et Sagard. Cette alliance vise à créer un champion européen en cybersécurité, en s’appuyant sur la croissance rapide d’I-TRACING et son expertise. Avec plus de 700 experts et une présence internationale, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires de 150 millions d’EUR en 2024. Ce partenariat permettra à l’entreprise d’accélérer son expansion, de réaliser des acquisitions et d’étendre sa présence géographique. L’opération, valorisant I-TRACING à plus de 500 millions d’EUR, attend les autorisations réglementaires.

Hostinger : Croissance exponentielle en 2023

En 2023, juste publié, le chiffre d’affaires consolidé de l’hébergeur HOSTINGER a augmenté de 57 %, atteignant 110,2 millions d’EUR. Cette performance a été portée par une croissance de la clientèle, une expansion de la gamme de produits intégrant l’IA, une gestion efficace des investissements marketing et une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Hostinger a enregistré son premier exercice rentable en termes d’EBITDA, atteignant 2,4 millions d’euros tout en maintenant un flux de trésorerie positif. La société, fondée en Lituanie, a terminé l’année avec 2,42 millions de clients, desservant plus de 150 pays. Les innovations, notamment un constructeur de sites web basé sur l’IA, ont renforcé sa base de clients. Hostinger a également ouvert un nouveau centre de données à Paris pour étendre sa portée géographique. Depuis 2004, Hostinger emploie près de 900 personnes et gère 11 datacenters répartis sur plusieurs continents.

WeWork sort de la faillite et nomme un nouveau PDG

WEWORK, spécialiste des espaces de coworking autrefois valorisé à 47 milliards de dollars, a évité la faillite ce mardi. L’entreprise a renégocié 190 baux et s’est départie de 170 sites non rentables, réduisant ainsi ses dépenses annuelles de plus de 800 millions de dollars. John Santora, vétéran de l’immobilier commercial chez Cushman & Wakefield, remplace David Tolley au poste de PDG. Sous la direction de Tolley, WeWork a restructuré ses finances et sécurisé 400 millions de dollars en capitaux supplémentaires. L’entreprise dispose désormais de 41 millions de m2 d’espaces dans 600 emplacements pour 37 pays.

Atos : Une dilution massive en vue pour les actionnaires

En difficulté financière, ATOS a choisi l’offre de reprise de David Layani et Onepoint, écartant celle de Daniel Kretinsky. Cette décision a fait chuter l’action de 15,11 % à la Bourse de Paris, atteignant 0,97 EUR, soit une baisse de 86 % en 2024. Le plan de sauvetage prévoit la conversion de 2,9 milliards d’EUR de dette en fonds propres, l’apport de 1,5 milliard en nouvelle dette et une augmentation de capital de 250 millions. Cette restructuration entraînera une dilution de 99,9 % des actionnaires actuels, le nombre d’actions passant de 112 millions à 84 milliards.

Oracle sourit grâce à des accords avec Google et OpenAI

Malgré des résultats financiers inférieurs aux attentes de Wall Street, les actions d’ORACLE ont bondi de 11 % après l’annonce de nouveaux contrats cloud avec Google et OpenAI. Pour le 4e trimestre se terminant le 31 mai, Oracle a rapporté un bénéfice par action ajusté de 1,63 $ contre 1,65 $ attendu, et un chiffre d’affaires de 14,29 milliards de dollars, contre 14,55 milliards prévus. Le segment des services cloud et support de licences a généré 10,23 milliards de dollars, en hausse de 9 %. Oracle prévoit un bénéfice par action de 1,31 à 1,35 $ et une croissance des revenus de 5 à 7 % pour le 1er trimestre fiscal.

JULIE BOIREL est nommée responsable des relations investisseurs chez Ring Capital. Diplômée en gestion de portefeuille de l’université Paris-Est Créteil, elle a débuté sa carrière chez Franklin Templeton Investments en 2015, avant de travailler chez Métropole Gestion et UBS.

La société de conseil SII a nommé THIBAUD CLÉMENT à la direction de l’agence francilienne dédiée à l’Engineering et la Cybersécurité. Âgé de 38 ans, Clément a rejoint SII il y a 14 ans après un diplôme d’ingénieur à l’ESEO et une 1re expérience commerciale. Il a successivement dirigé le secteur Aérospatial et Défense et lancé une entité cybersécurité. Il reportera à Cédric Perier, Directeur régional Centre & Île de France.

Jean-Marc Gonon cède la direction de Wisper 5éditeur de logiciel de virtualisation de poste de travail à ÉRIC SELE, chargé de développer l’entreprise à l’international. Sèle, avec une solide expérience dans les télécoms et les infrastructures IT, a dirigé RXL Consult pendant 9 ans. Il a également présidé Genymobil et occupé des postes clés chez Ciena.





