Est-il judicieux de lancer votre entreprise sur Clubhouse?

Même si Clubhouse fait face à des questions en ce qui concerne l’utilisation des données privées de ses utilisateurs, l’application confirme son succès avec ses 10 millions d’utilisateurs actifs par semaine. Disponible pour l’instant encore que sur invitation et via un système d’exploitation iOS, le réseau qui vient de fêter son premier anniversaire n’en ai qu’au début de son potentiel.

Cependant, certaines marques ont déjà su s’en saisir. Alors, peut-il être judicieux d’y lancer aussi votre entreprise?

«Ce qui est intéressant est que la plupart des réseaux sociaux, quand ils sont nés, le premier reproche qu’on leur a fait est qu’ils n’adressaient que les jeunes. Et souvent, quand on regarde le livret de famille des réseaux sociaux, effectivement, ils commencent par une cible jeune qui s’élargit et devient mainstream au fur et à mesure. Là, sur Clubhouse ce n’est pas du tout le cas», note Manuel Diaz, président d’Emakina. «Nous sommes sur une cible B to B, active. Il y a plein de gens de la Tech car Clubhouse est né dans la Valley. Mais ils ont été rejoints par de nombreux autres acteurs».

Une spécificité qui se remarque donc dans le type d’entreprises déjà présentes et la façon dont elles investissent l’application. «Nous sommes vraiment au démarrage du phénomène, mais pour l’instant il s’agit beaucoup de professionnels du B to B, d’entreprises qui apportent du service, plutôt que des produits, sauf si c’est lié à une expertise, par exemple l’œnologie pour le vin, ou le bien-être pour l’alimentation bio. Il ne faut pas faire de hard selling», décrit Franck Perrier, directeur général d’Idaos et de Digitalacademy.

La prise en main de Clubhouse par l’entreprise pose aussi la question de savoir qui sera sa «voix». «C’est une question qui a déjà été posée avec le début des réseaux sociaux. Sur Twitter, on se demandait par exemple qui allait tweeter? Les entreprises se sont organisées et ont donné du leadership autour de Twitter. Et on a vu que ce réseau social a beaucoup versé du côté ‘customer care’ et SAV clients. Clubhouse pousse le cran un peu plus loin car il faut se demander ‘qui va être l’incarnation de l’entreprise?’ Quelle voix au sens organique du terme, on va poser sur telle ou telle entreprise. Et étant donné que c’est du live, il faut que ce soit quelqu’un qui est capable de faire face aux aléas, aux questions inattendues… », conseille Manuel Diaz.

Quelles sont les bonnes pratiques? Que faut-il éviter? Retrouvez toutes les réponses dans l’interview au cours de l’émission, ainsi que des exemples d’entreprises- comme la FoodTech Feed ou la société de boisson alcoolisée Martell, propriété de Pernord Ricard- qui ont su se saisir de Clubhouse avec succès.