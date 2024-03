Qui sont les startups récompensée à One To One Ecommerce 2024? / Partenariat entre OPEN AI et LE MONDE / LAGO, GAMESTREAM, KOLET lèvent des fonds.

Qui sont les 2 startups récompensée à One To One Ecommerce 2024?

Prix de la communauté: GETINSIDE

On estime que 25 milliards de colis seront envoyés en Europe en 2025. C’est dans ce contexte que Getinside s’est créé pour monétiser les colis des e-commerçants.

Lancée en 2022, la startup française veut utiliser le colis comme nouveau canal d’acquisition. Concrètement, Getinside référence l’audience des retailers en proposant aux annonceurs d’insérer dans les colis de la publicité ciblée pour les consommateurs. La startup collabore avec près d’une cinquantaine de clients comme Jimmy Fairly, Le Petit Ballon, Mieux que des Fleurs ou encore i-run.fr.

La startup a déjà réalisé un tour de table de Le tour de table de 1,6 millions d’euros auprès de Founders Future, avec la participation de business angels dont Frédéric Montagnon, Gilles Moncaubeig, Julien Romanetto de Teads, Franck Da Silva, de Pinterest, Daniel Broche, de Boulanger et Séverine Grégoire (Ex. Mon Docteur, MonShowRoom).

Le prix du Comité a été remis à USAVE

Usave est une application mobile qui permet de trouver les invendus non-alimentaires de ses marques préférées dans ses commerces de proximité. Créé par Lukas Liénard et Rafael Lopes USAVE a pour objectifs de faire face au 4,3 milliards d’euros d’invendus neufs. USAVE a réussi à convaincre Auchan, Leclerc, Carrefour encore Cora pour sa phase de tests.

Créée en 2022, la startup est incubée à Euratechnologies. Elle est actuellement à la recherche d’un financement.

Enfin FRENCHWEB.FR ne pouvait manquer de faire également son choix, qui s’est porté cette année sur KAMINO RETAIL:

🎯: Kamino Retail vise à répondre aux nouvelles attentes des retailers en matière de retail media, en proposant une plateforme plus flexible et plus complète. Elle entend prendre en charge non seulement la monétisation retail media mais aussi les animations commerciales et les opérations de trade marketing on-site.

Une offre bien pensée 📊: La plateforme de Kamino Retail se compose de deux éléments principaux : une plateforme d’adserving multi-formats et un SSP permettant la connexion des retailers à la demande programmatique via des deals privés.

Fondée par des experts du domaine 👩‍💼👨‍💼: L’équipe fondatrice, composée de Elie Aboucaya, Marianne Schneider, Emmanuel Valette et Samir Daoud, cumule une solide expérience du secteur, ayant précédement fondée Storetail, pionnier du display retail media racheté par Criteo en 2018.

Une 1ère levée de fonds réussie 💰: Kamino Retail a réalisé une levée de pré-amorçage de 1,25 million d’euros, avec la participation de 50 Partners et Better Angle, ainsi que plusieurs investisseurs individuels expérimentés.

Deux premiers matchs gagnés 📈: la startup a mis CRITEO KO lors de l’appel d’offre organisé par VALIUZ ADZ pour AUCHAN.FR qu’elle opère depuis janvier et FNAC DARTY.

Un défis concurrentiel 🥊: Kamino Retail doit faire face à une concurrence féroce, notamment de la part de poids lourds bien établis tels que Criteo, ou encore les nouvelles alliances comme celle entre Carrefour et Publicis.

Prochaines étapes 📅: Un second tour de table est déjà envisagé pour le second semestre 2024, à découvrir bien entendu sur FRENCHWEB.FR

IA: partenariats entre OpenAI, le français Le Monde et l’espagnol Prisa Media

La start-up américaine OpenAI, à l’origine de l’outil phare de l’intelligence artificielle (IA) générative ChatGPT, a annoncé mercredi des « partenariats » avec le quotidien français Le Monde et le groupe espagnol Prisa Media (El País, As).

« Nos partenariats permettront aux utilisateurs de ChatGPT d’accéder aux contenus de haute qualité du Monde et de Prisa Media à propos des événements récents, et ces contenus contribueront également à l’entraînement de nos modèles », précise OpenAI – déjà partenaire du groupe de médias allemand Axel Springer (éditeur du tabloïd Bild) et l’agence de presse américaine AP.

Les équipes du Monde pourront, elles, « s’appuyer sur les technologies d’OpenAI pour développer des projets ou des fonctionnalités utilisant l’IA », précisent Louis Dreyfus, président du directoire du Monde, et Jérôme Fenoglio, directeur du quotidien, sur son site internet.

D’après eux, il s’agit d’un « premier dispositif de protection de notre travail et de nos droits » face à la « révolution de l’IA ». « Nous devions (…) veiller à ce que (l)es droits d’éditeurs de presse s’appliquent pour l’utilisation des contenus du Monde (…) par les services développés par OpenAI », développent-ils, espérant « marquer un précédent pour notre secteur ».

Les dirigeants du Monde justifient également ce partenariat par la nécessité de lutter contre les risques afférents à l’IA en matière d’information, à commencer par la diffusion de fake news, et « l’avantage de consolider notre modèle économique en apportant une source significative de revenus supplémentaires ».

« Il s’agit d’un pas décisif vers le futur de l’information, où la technologie et l’expertise humaine fusionnent pour enrichir l’expérience du lecteur », commente pour sa part Carlos Nuñez, directeur et PDG de Prisa Media dans le communiqué d’OpenAI.

Le Monde utilisait déjà des outils d’IA comme le programme DeepL, permettant de traduire des articles du français vers l’anglais, repris ensuite par des traducteurs professionnels et des journalistes. Le journal a également un accord avec Microsoft pour tester le passage de ses articles en version audio.

A l’instar des principaux titres de presse français, le quotidien est engagé pour l’application des droits voisins du droit d’auteur par les géants d’Internet, Google, Facebook ou encore X.

Étendu aux plateformes numériques en 2019 par une directive européenne, il permet aux journaux, magazines ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont réutilisés par ces plateformes.

IA: le comité interministériel préconise à l’Elysée 5 milliards d’euros d’investissements par an

La France doit investir 5 milliards d’euros par an sur cinq ans dans l’intelligence artificielle si elle veut faire jeu égal avec les Etats-Unis et la Chine, un « défi majeur », selon le rapport du comité IA remis mercredi au président Macron.

« C’est un effort réaliste », cette somme représentant 0,3% des dépenses publiques, a plaidé l’économiste Philippe Aghion, co-président du « Comité de l’intelligence artificielle générative », à l’issue d’une rencontre à l’Elysée, au cours de laquelle 25 propositions ont été présentées.

« Malgré des efforts louables, la France investit actuellement trois fois moins en IA que les Etats-Unis en proportion du PIB », a-t-il rappelé. « Le risque, c’est de nous retrouver dépourvus d’entreprises spécialisées dans l’IA et de voir nos entreprises (…) perdre en compétitivité », alors que l’objectif du gouvernement est de faire de la France un acteur majeur du secteur.

Ce qui devrait permettre de tirer la croissance vers le haut: le rapport estime qu’elle pourrait doubler grâce à l’IA dans les prochaines années.

« Mistral, LightOn, Shift Technology, Alan, Bioptimus, Google: ils sont de plus en plus nombreux à choisir la France pour innover en matière d’intelligence artificielle. Fierté », a écrit Emmanuel Macron sur X après la remise du rapport, accompagnant son message d’une capture d’écran du robot conversationnel de la start-up française Mistral AI décrivant le pays comme « leader » en matière d’IA.

« sursaut indispensable »

Lancé en septembre par Elisabeth Borne, ce comité réunit une quinzaine d’experts, parmi lesquels Cédric O, ancien secrétaire d’État au Numérique désormais consultant, Yann LeCun, directeur du laboratoire d’IA de Meta, Joëlle Barral, directrice scientifique chez Google, ou encore Arthur Mensch, cofondateur de Mistral AI.

Leur rapport, rendu après six moix de travaux, 600 auditions et une consultation publique auprès de 7.000 citoyens, appelle aussi à la création d’un fonds de 10 milliards d’euros (7 milliards de capitaux privés et 3 de fonds publics) pour accompagner la transformation des entreprises.

Et veut tordre le cou à l’idée que l’IA mènerait à une destruction massive d’emplois.

« Les entreprises qui adoptent l’IA augmentent davantage l’emploi que les entreprises similaires qui ne l’ont pas adopté », a affirmé Philippe Aghion, reconnaissant toutefois qu’il existe des disparités selon les métiers.

Au-delà de l’enjeu économique, le rapport insiste sur la nécessité de sensibiliser le grand public et de former « sans délai, massivement et en continu » aux métiers de l’IA. Il propose, par exemple, de développer les formations dans le supérieur ou d’encourager les enseignants à l’utiliser.

« Sans cela, nos autres recommandations ne pourront pas donner leur plein effet », a constaté Anne Bouverot, présidente du conseil d’administration de l’École normale supérieure (ENS), également à la tête du comité.

Les experts souhaitent faire de la France et l’Europe « un pôle majeur de la puissance de calcul » en facilitant l’installation de centres de calcul privés, indispensable au bon fonctionnement de l’IA.

« Un sursaut est indispensable », ont-ils alerté, mettant en avant la dépendance de l’Europe vis-à-vis du reste du monde.

Sommet IA

Parmi les autres axes majeurs: assurer le rayonnement culturel du pays en entraînant des modèles sur des données françaises, trouver un équilibre entre innovation et protection des données personnelles, ou encore développer des modèles moins consommateurs en énergie.

La France est particulièrement engagée dans la course à l’IA en Europe. Encore récemment, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a insisté sur sa volonté de voir émerger « un modèle (…) qui soit propre à la France » et créateur d’emplois.

A VivaTech, grand salon européen qui s’est tenu à Paris en juin, Emmanuel Macron avait annoncé un plan de 500 millions d’euros pour développer l’IA française.

Le premier plan IA de 2018, qui était doté de 1,5 milliard d’euros, ne concernait pas les IA génératives, comme ChatGPT ou Midjourney, qui n’existaient pas alors pour le grand public.

Le prochain sommet international sur l’IA, que la France doit accueillir d’ici un an, aura vocation, selon les experts du comité, à poser les bases d’une « gouvernance internationale », autour d’une coalition mondiale d’acteurs privés et publics.

SGE une épée de damoclès sur la tête des médias?

🚀 Lancement de SGE: Google s’apprête à déployer son moteur de recherche alimenté par l’IA, Search Generative Experience (SGE)

🔍 Impact sur le Trafic: Les experts prévoient une baisse de trafic pour les media allant de 20% à 60%, affectant directement les revenus publicitaires.

💸 Pertes Financières: Les pertes de revenus publicitaires pourraient atteindre jusqu’à 2 milliards de dollars annuellement pour le secteur des médis.

📉 Diminution du Trafic: Selon Marc McCollum de Raptive, SGE pourrait entraîner une baisse de 25% du trafic de recherche sur son réseau de 5 000 éditeurs.

🔄 Stratégies d’Adaptation: Les éditeurs revoient leurs stratégies SEO et diversifient leurs sources de trafic pour atténuer l’impact du SGE.

🗣️ Réponse de Google: Un porte-parole de Google indique que les tests de SGE continuent et que GOOGLE a l’intention de continuer à générer du trafic vers les éditeurs.

🧠 Mettre l’IA au coeur des medias: Certains éditeurs envisagent des accords de licence ou la création de leurs propres chatbots IA pour attirer du trafic.

💡 Repositionnement des contenus: Autre option, Money.com, par exemple, réorganise son contenu en format questions-réponses pour le rendre comestible par SGE.

📈 Ciblage stratégique: de niche mais pourquoi pas, les medias peuvent ajustent leur contenu pour répondre à des requêtes spécifiques non encore couvertes par SGE, afin de capter le trafic résiduel.

🤔 Impact pour GOOGLE: qui a intérêt à maintenir le niveau de clic pour pérenniser son chiffre d’affaires publicitaires, un point rassurant pour les medias.

JARGONATOR:

SGE, pour Search Generative Experience, est la prochaine génération de moteurs de recherche, propulsée par l’intelligence artificielle (IA). Développée par Google, ce nouveau mode d’interaction vise à transformer l’expérience de recherche sur Internet en fournissant des réponses plus contextuelles, précises et génératives aux requêtes des utilisateurs.

Au lieu de simplement lister les liens vers des sites web, SGE essaie de comprendre l’intention derrière les requêtes pour générer des réponses directes et synthétisées basées sur les informations disponibles sur le web.

+ PORTRAIT

+ EN BREF

La première ministre italienne, Giorgia MELONI annonce la création d'un fonds doté d'un milliard d'euros pour financer des projets d'intelligence artificielle. La société Kite, spécialisée dans le build up d'entreprises de e-commerce et cofondée par Blackstone en 2022 a cessé ses activités en 2024 après avoir investis 200 millions de dollars,

France Travail (anciennement Pôle Emploi) a révélé être victime d'une cyberattaque, potentiellement compromettant les données personnelles de 43 millions de personnes, incluant actuels et anciens inscrits sur une période de 20 ans, ainsi que ceux ayant un espace candidat sur leur site. Les informations divulguées incluent nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, entre autres, mais les mots de passe et coordonnées bancaires n'ont pas été affectés. Une enquête préliminaire a été lancée par le parquet de Paris. En 2023, Google a récompensé 632 chercheurs en sécurité via son programme de récompenses pour la découverte de vulnérabilités, distribuant 10 millions de dollars au total, dont 3,4 millions de dollars spécifiquement pour des failles trouvées dans Android. La prime la plus élevée a atteint 113 000 dollars.

🌟 Retrouvez toutes les levées de fonds sur cette page: https://dataroom.frenchweb.fr/levee-de-fonds

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

TOGETHER AI, spécialisée dans l’assistance aux développeurs pour accéder aux serveurs de puces Nvidia afin de former des modèles d’IA, lève106 millions de dollars lors d’un tour de financement mené par Salesforce Ventures, sur la base d’une valorisation de 1,25 milliard de dollars.

