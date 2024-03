Vers le pseudonymat sur les réseaux sociaux ? / Marina FERRARI dévoile sa feuille de route pour la transformation numérique / Ouverture du forum InCyber à Lille

🎂 Bon anniversaire à Muriel PONTAROLLO (OCEAN CLIMATE), Eric Aderdor (HORIZON MEDIA), Marc GOLDBERG (KINNERNET), Aziz YERIMA (PAYDUNYA), Thierry MAILLET (OOSHOT), Olivier BABEAU (INSTITUT SAPIENS)



Lille accueille du 26 au 28 mars, le FORUM INCYBER (ex-FIC) événement annuel de l’écosystème de la cybersécurité en France et en Europe avec 17 000 participants du secteur, y compris des hackers éthiques et des startups. Frenchweb.fr y est présent. Cette 16e édition intervient dans un contexte de cyberattaques récentes en France, soulignant l’importance de la préparation face à ces menaces, surtout à l’approche des Jeux olympiques. L’actualité, marquée par des attaques cyber touchant des administrations et France Travail, met l’accent sur les risques pour les individus et les organisations, dont des entreprises de toute taille. La menace croissante et la perspective des JO alimentent les craintes d’une augmentation des cyberattaques.

Par ailleurs, l’événement mettra en lumière l’impact potentiel de l’IA en cybersécurité, entre risques d’abus et avancées prometteuses pour la défense. Le Forum accueillera l’European Cyber Cup (compétition de esport dédiée au hacking éthique) et remettra le prix de la startup de l’année à SNOWPACK.

Le député Renaissance PAUL MIDY, avec par 125 députés de la majorité présidentielle co-signataires, propose une mesure visant à contraindre les utilisateurs de réseaux sociaux à s’enregistrer sous leur véritable identité, tout en préservant l’anonymat public ; ce qu’on appelle le pseudonymat. Cette initiative fait suite à un sondage indiquant que 87 % des Français approuvent l’idée de vérifier l’identité des utilisateurs pour lutter contre les abus en ligne. L’objectif est de réduire les comportements malveillants, tels que le cyberharcèlement et les fausses informations, en permettant aux autorités judiciaires d’identifier les contrevenants. Cette proposition s’inscrit dans un contexte où le sentiment d’impunité engendré par l’anonymat contribue à une augmentation significative des violences numériques. La mise en place d’une identité numérique vérifiée pour chaque compte est décrite dans la proposition comme une étape vers une meilleure régulation de l’espace numérique, en phase avec les pratiques de la vie réelle et dans l’intérêt de la protection des utilisateurs.

Selon Vishal Sharma, vice-président en charge de l’intelligence artificielle « générale » (AGI) chez AMAZON, l’avenir de l’IA avancée réside dans la personnalisation, adaptée à des besoins individuels. Présenté lors de SXSW, Amazon envisage d’utiliser son assistant vocal Alexa comme un tremplin vers cet objectif. Sharma souligne que l’AGI, but ultime de l’industrie Tech, sera le résultat d’une série d’évolutions plutôt qu’une nouveauté « soudaine ». Amazon, en tant que principal fournisseur de services cloud (avec AWS), se positionne pour offrir le support d’infrastructure nécessaire à un quotidien où chaque individu pourrait avoir son AGI personnalisé.

Cette personnalisation par de grandes entreprises Tech soulève des questions de vie privée et de contrôle des données. Actuellement, Alexa illustre la vision d’Amazon d’une « intelligence ambiante », avec plus de 130 000 compétences alimentées par environ 30 modèles d’IA. Sharma aspire à étendre l’application de l’AGI à toutes les situations, ce qui inclut des interactions AI proactives et des applications dans la santé. Malgré son optimisme, Sharma reconnaît que l’AGI est encore loin et que des travaux de recherche restent à accomplir.

Suite à une plainte de grands groupes médiatiques espagnols, la Haute Cour d’Espagne a ordonné le blocage temporaire de l’application de messagerie TELEGRAM, accusée de diffuser sans autorisation du contenu protégé par le droit d’auteur. Cette mesure préventive, décidée par le juge Santiago Pedraz après le non-respect par Telegram de fournir certaines informations demandées, affecte le 4e service de messagerie le plus utilisé dans le pays, avec plus de 8 millions d’utilisateurs.

Le blocage, effectif depuis le lundi suivant l’annonce, a déjà commencé à être appliqué par certains opérateurs mobiles dès samedi dernier. Cette suspension, qui suscite la critique de nombreux utilisateurs, reste temporaire et dépend de la coopération des opérateurs de réseau. L’Espagne rejoint ainsi la liste de 5 pays ayant déjà bloqué Telegram.

Le Financial Times (FT) teste « Ask FT », un nouveau chatbot utilisant l’IA pour répondre aux questions de ses abonnés, en s’appuyant sur des décennies d’archives publiées. Cette innovation, encore en phase bêta limitée, vise à fournir des réponses précises et contextualisées sur divers sujets, excepté celles demandant des recettes de cuisine ou d’autres infos non liées à son domaine d’expertise. La promesse d’Ask FT est de faciliter l’accès à une information vérifiée et de qualité, directement issue des archives du journal, plutôt que de sources externes jugées moins fiables.

Ce développement s’inscrit dans une tendance plus large des médias à intégrer des stratégies basées sur l’IA, à l’instar de BloombergGPT. Le FT et ses partenaires visent à travers cette initiative à transformer la manière dont les lecteurs interagissent avec le contenu numérique, tout en maintenant un standard de qualité et de fiabilité de l’information.

Selon THE INFORMATION, META aurait mis en oeuvre des démarches non conventionnelles pour attirer et retenir des chercheurs en intelligence artificielle, incluant des lettres personnelles écrites par Mark Zuckerberg aux chercheurs de DeepMind afin de les recruter.

En 2023, 1 publicité sur 79 s’est révélée dangereuse ou très perturbante pour ceux qui les voient, révèle une étude de Confiant, une entreprise new-yorkaise spécialisée dans la sécurité des publicités en ligne. L’étude indique également que la qualité des publicités a baissé, atteignant son pire niveau depuis 2018, avec des annonces parfois trompeuses ou comportant des sons et vidéos non désirés. Les « publicités malveillantes » ou malvertisings peuvent rediriger les utilisateurs vers des sites dangereux ou leur faire télécharger des logiciels malveillants.

La nouvelle version, présentée lors du Forum InCyber à Lille, propose 3 modules interactifs axés sur la compréhension, l’action, et la transmission des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Gratuit et accessible via la plateforme Cybermalveillance, SensCyber ambitionne de doter chacun des outils nécessaires pour naviguer en sécurité dans l’espace numérique, répondant ainsi à une nécessité de protection face à des menaces en constante évolution.

Cybermalveillance.gouv.fr , groupement d’intérêt public connu pour son rôle prépondérant dans l’assistance et la prévention des cyberrisques, annonce l’extension de son programme SensCyber à un public plus large, désormais aussi pour les TPE et PME ainsi que pour le grand public. Initié en juin 2023 pour les agents de la fonction publique, ce dispositif d’e-sensibilisation vise à renforcer la connaissance et la protection contre les cyberattaques, devenant crucial.

L’IA générative, levier de transformation pour la cybersécurité

Selon une enquête d’ELASTIC menée par Vanson Bourne, 49 % des décideurs français admettent être dépassés par la mise à jour de leurs politiques de sécurité, tandis que la même proportion envisage l’IA générative pour renforcer l’identification des menaces. Face aux dysfonctionnements des systèmes d’information, 51 % des dirigeants expriment des difficultés à intervenir rapidement, un challenge que 52 % pensent relever grâce à l’IA pour optimiser le traitement des données absentes.

En parallèle, cela promet aussi d’apporter des solutions innovantes pour la formation des employés sur les risques cybernétiques, avec 42 % des responsables qui perçoivent l’IA générative comme un moyen d’améliorer les exercices de simulation de cyberattaques. Cette étude met en évidence une tendance claire : l’adoption de l’IA générative est perçue comme une stratégie essentielle pour surmonter les obstacles en matière de sécurité informatique et de gestion des données.

75 millions d’EUR pour les stations de recharge électrique ultrarapide

DREAM ENERGY, spécialiste des énergies renouvelables, et la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) ont annoncé la création d’une société de co-investissement. Dotée de 40 millions d’EUR de fonds propres et complétée par des financements bancaires, cette initiative vise à investir 75 millions d’EUR dans l’installation de près de 140 stations de recharge ultrarapide pour véhicules électriques en France. Ces stations, alimentées par l’électricité renouvelable de Dream Energy, seront situées sur des axes routiers majeurs et des parkings ouverts 24/7, offrant des recharges en environ 20 minutes. Ce partenariat s’inscrit dans un engagement durable, avec un soutien de l’ADEME via France 2030, et renforce cette approche intégrée dans la production et la fourniture d’énergie renouvelable au service de la mobilité électrique.

NESTOR lève 1,2 M€ pour renforcer la sécurité des données d’entreprise

La startup lilloise NESTOR, spécialisée dans la sécurisation des données sensibles, a levé 1,2 million d’EUR avec le soutien d’investisseurs tels qu’IRD INVEST et FINOVAM 2. Utilisant l’IA, Nestor propose une solution permettant aux entreprises de gérer la collecte de données de manière sécurisée et conforme aux réglementations. Cette levée de fonds vise à accélérer la commercialisation de sa plateforme, adaptée aux banques, assurances et autres secteurs nécessitant une gestion des données. La technologie de Nestor, qui évite le stockage permanent de données personnelles, a séduit de grands comptes européens. Avec cet investissement, Nestor prévoit d’élargir sa présence sur les marchés européens et de doubler son portefeuille client.

FIRECELL une startup spécialisée dans le développement, le conditionnement et la distribution de réseaux privés 4G/5G, lève 6,6 millions d’euros auprès de VENTECH, MATTERWAVE, BPIFRANCE. FIRECELL est classée en 397eme position du FRENCHWEB 500 STARTUP 2024.

AIRTHIUM lève 3 millions d’euros pour déployer sa technologie de pompe à chaleur haute température. Le moteur d’Airthium agit comme une pompe à chaleur, et permet de transformer l’électricité en chaleur à haute température (de 150°C à 500°C), sous forme de vapeur ou d’air chaud. Airthium répond ainsi à une problématique industrielle majeure : supprimer l’utilisation du gaz naturel lorsque les procédés requièrent des chaleurs de plus de 150°C. Montent au capital DAPHNI, EREN GROUPE et POLYTECHNIQUE VENTURES

