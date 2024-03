EDUSIGN reprend APPSCHO à READY EDUCATION / FRENCHWEB 500 SCALE UP 2024 / Google bloque 5,5 milliards d’annonces frauduleuses

🎂 Bon anniversaire à Marie Christine LEVET (EDUCAPITAL), Therese VIEN, Lucas BUCHERT (FILTRR), Benoit FABRE (PAPERNEST), Stephane FRANCAIS (METAVISION / THOMSON)



🔥 Qui sont les startups en amorcage et early stage présentes dans le 1er palmarès STARTUPS du FRENCHWEB 500 2024?

FRENCHWEB 500 SCALE UP 2024:

Rendez vous dans quelques heures pour la révélation du second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS. Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

D’ici sa proclamation vous pouvez retrouver les 500 sociétés en phase d’amorcage et early stage qui ont été retenues pour la promotion 2024.

Rappel du calendrier de proclamation des résultats:

FW STARTUP 2024: jeudi 29 février 2024 FW SCALE UP 2024: jeudi 28 mars 2024 FW GROWTH: jeudi 25 avril 2024 FW EXPANSION: jeudi 27 juin 2024.



+ EN BREF

VALEO, renforce son partenariat avec Google Cloud pour exploiter ses solutions d’intelligence artificielle (IA) gĂ©nĂ©rative Ă des fins d’optimisation du dĂ©veloppement logiciel, l’accĂ©lĂ©ration de la production et l’amĂ©lioration du service client. L’accord prĂ©voit Ă©galement un accès privilĂ©giĂ© pour Valeo aux dernières avancĂ©es en IA gĂ©nĂ©rative de Google Clouds. L’autoritĂ© de protection des consommateurs en Pologne impose une amende de près de 8 millions de dollars Ă AMAZON, accusĂ© de pratiques trompeuses envers les consommateurs, y compris l’utilisation de techniques de conception incitative dites « dark patterns ». Cette dĂ©cision clĂ´t une enquĂŞte ouverte en fĂ©vrier 2023. En octobre 2016, SALESFORCE aurait selon nos confrères de BLOOMBERG, investi plus de 20 millions de dollars pour acquĂ©rir les droits d’utilisation de l’image d’Albert Einstein. Les bĂ©nĂ©fices de cette accord ont Ă©tĂ© versĂ©s Ă l’UniversitĂ© hĂ©braĂŻque de JĂ©rusalem. Shane Smith, ancien dirigeant de Vice, tente de lever des fonds pour racheter VICE MEDIA auprès de Fortress.

JARGONATOR:

Une « dark pattern » est un terme utilisĂ© dans le domaine du design et de l’expĂ©rience utilisateur (UX) pour dĂ©signer des techniques de conception de sites web ou d’applications mobiles qui trompent ou manipulent les utilisateurs pour qu’ils prennent des dĂ©cisions qu’ils n’auraient pas prises autrement. Ces pratiques peuvent inclure des Ă©lĂ©ments trompeurs qui encouragent les utilisateurs Ă s’abonner Ă des services, Ă acheter des produits supplĂ©mentaires, Ă partager des donnĂ©es personnelles sans le vouloir, ou Ă rendre difficile l’annulation d’abonnements ou la suppression de comptes.

Les dark patterns exploitent les biais cognitifs des utilisateurs pour orienter leur comportement de manière subtile mais efficace. Ils sont souvent critiquĂ©s pour leur Ă©thique douteuse, car ils mettent en avant les intĂ©rĂŞts de l’entreprise au dĂ©triment de l’utilisateur.

Plusieurs pays occidentaux (US, UK, Nouvelle Zelande) ont mis en cause des groupes de pirates informatiques, soutenus par le pouvoir chinois, pour avoir lancĂ© une vaste campagne de cyberespionnage. Cette campagne ciblerait des individus et des organisations critiques envers PĂ©kin, des administrations et des entreprises opĂ©rant dans divers secteurs jugĂ©s sensibles. Des exemples concrets de ces intrusions incluent des cyberattaques rĂ©ussies contre le ministère de l’Énergie amĂ©ricain, ses fournisseurs, ainsi que des entreprises de tĂ©lĂ©communications et des universitĂ©s. En termes d’actions judiciaires, le ministère de la Justice amĂ©ricain a rĂ©cemment mis en accusation sept citoyens chinois pour leur participation prĂ©sumĂ©e Ă une « opĂ©ration de piratage informatique Ă l’Ă©chelle mondiale » s’Ă©tendant sur une pĂ©riode de 14 ans. Le groupe de pirates informatiques identifiĂ© comme APT31, et qui serait liĂ© au puissant ministère de la SĂ©curitĂ© de l’État chinois opĂ©rant depuis la ville de Wuhan, est accusĂ© d’avoir envoyĂ© plus de 10 000 emails malveillants Ă des cibles aux États-Unis et Ă l’Ă©tranger, afin d’accĂ©der Ă des comptes mail, des comptes cloud et des identifiants tĂ©lĂ©phoniques de millions d’AmĂ©ricains. Selon les États-Unis, ces activitĂ©s de piratage constituent les efforts de cyberespionnage les plus Ă©tendus Ă l’Ă©chelle mondiale. Au Congrès amĂ©ricain, un expert du Centre des Ă©tudes stratĂ©giques et internationales (CSIS) a tĂ©moignĂ© que la Chine avait Ă©tĂ© impliquĂ©e dans 90 opĂ©rations de cyberespionnage au cours du 21e siècle, dĂ©passant ainsi de 30% le volume d’activitĂ©s similaires attribuĂ© Ă la Russie. Les Etats Unis considèrent que l’État chinois est « la menace de cyberespionnage la plus grande, la plus active et la plus constante » actuellement. En rĂ©ponse, la Chine a catĂ©goriquement niĂ© toute implication, qualifiant les accusations portĂ©es contre elle d' »infondĂ©es » et accusant Ă son tour les États-Unis de se livrer Ă des activitĂ©s similaires de cyberespionnage. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière. En 2023, Google a bloquĂ© 5,5 milliards d’annonces frauduleuses Le rapport sur la sĂ©curitĂ© des annonces de Google pour 2023 rĂ©vèle une intensification des annonces et comptes frauduleux, avec 12,7 millions de comptes d’annonceurs bloquĂ©s ou supprimĂ©s, et 5,5 milliards d’annonces retirĂ©es pour violation des politiques de Google. Ces chiffres marquent une augmentation significative par rapport Ă l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, notamment dans la lutte contre l’usurpation de marque, les violations des politiques de services financiers, et l’abus du rĂ©seau publicitaire. Sur le plan juridique, Google a opĂ©rĂ© 31 mises Ă jour de ses politiques Ads et Publisher pour contrer les nouvelles astuces imaginĂ©es par les auteurs d’escroqueries, et souligne le rĂ´le de l’intelligence artificielle dans la dĂ©tection prĂ©coce et l’Ă©limination des acteurs frauduleux. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement. [SCALE] 30 millions d’euros pour QUANTUM SURGICAL et sa solution de traitement du cancer du foie

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

CELESTIAL AI, startup spécialisée dans le développement de technologies optiques pour la connexion de processeurs et de modules de mémoire, a levé 175 millions de dollars lors d’une série C auprès de l’US Innovative Technology Fund.

NEW RETIREMENT, startup proposant des outils de planification financière pour la retraite, lève 20 millions de dollars en série A auprès notamment d’Allegis Capital.

OBSERVE, une startup qui dĂ©veloppe un logiciel aidant Ă dĂ©tecter et Ă rĂ©soudre les problèmes dans les systèmes d’application, vient de boucler un tour de table de 115 millions de dollars en sĂ©rie B dirigĂ© par Sutter Hill Ventures, avec la participation de Snowflake. La valorisation de l’entreprise se situerait entre 400 et 500 millions de dollars.

HUME, une startup spĂ©cialisĂ©e dans le dĂ©veloppement d’une intelligence artificielle conversationnelle qui serait capable d’interprĂ©ter les Ă©motions Ă partir de la voix des gens, vient de finaliser un tour de table de 50 millions de dollars en sĂ©rie B. HUME serait valorisĂ© 219 millions de dollars.

AMAZON annonce un nouvel investissement de 2,75 milliards de dollars dans ANTHROPIC, marquant la deuxième tranche de son investissement total prévu de 4 milliards de dollars dans la startup spécialisée en intelligence artificielle. Cette décision fait suite à un premier investissement de 1,25 milliard de dollars réalisé en septembre 2023.

ACQUISITIONS :

EDUSIGN, jeune startup française dans la gestion des Ă©tablissements scolaire notamment concernant l’assiduitĂ© des apprenants et l’automatisation des documents Ă©ducatifs, annonce l’acquisition d’AppScho, une startup qui a dĂ©veloppĂ© une application mobile rassemblant les services essentiels pour les Ă©tudiants du supĂ©rieur.

AppScho, connue pour son application personnalisable qui permet aux Ă©tudiants de gĂ©rer leur vie scolaire et administrative directement via leur smartphone (bons plans logement, meilleurs itinĂ©raires pour se rendre au campus, menu CROUS). Depuis sa crĂ©ation en 2014, AppScho est utilisĂ© par plus de 3 millions d’utilisateurs et compte des clients prestigieux tels que HEC et Polytechnique. En 2022, après une levĂ©e de fonds de 2 millions d’euros auprès d’Educapital, Karista, la startup avait Ă©tĂ© acquise par le groupe amĂ©ricain Ready Education, qui dĂ©cide contre toute attente de la cĂ©der Ă EDUSIGN pour un montant non communiquĂ©. EN 2021, APPSCHO rĂ©alisait près de 900 000 euros de chiffre d’affaires pour près de 400 000 euros de pertes. Plus d’informations sur EDUSIGN sont disponible dans notre DATAROOM

MEDISPACE, acteur de la tĂ©lĂ©mĂ©decine et de la gestion mĂ©dicale, annonce l’intĂ©gration de l’Ă©diteur de logiciels Wellness Management. FondĂ© en 2011 Ă Paris, Wellness Management est connu pour sa plateforme digitale RH « Welleo », une solution SaaS d’Ă©valuation du capital humain. Cette acquisition enrichit l’offre de Medispace, permettant de proposer des solutions RH et de gestion de la santĂ© mentale au travail plus complètes. Les solutions de Wellness Management servent Ă la prĂ©vention des risques psycho-sociaux.

Take-Two Interactive annonce l’acquisition de Gearbox Entertainment, le dĂ©veloppeur de Borderlands, auprès du groupe Embracer pour 460 millions de dollars en actions d’ici fin juin 2024

+ FRENCHWEB MARKET

Trump Media & Technology Group a clôturé en hausse de 16 % à 57,99 $ par action lors de son introduction en bourse sur le Nasdaq, valorisant le réseau social à 7,9 milliards de dollars, suite à sa fusion avec DWAC.

ALIBABA a annulĂ© l’introduction en bourse Ă Hong Kong de son bras logistique CAINIAO, et prĂ©voit dĂ©sormais de racheter toutes les actions dĂ©tenues par les investisseurs et les employĂ©s pour 3,75 milliards de dollars.

Martin DESTAGNOL (fondateurs de FOLDERS startup acquise par BOX) est nommé Engineering Director, Core Platform de Paylocity!

Jean FERRE est promu CEO de SINEQUA dont il est le co fondateur et qu’il avait rejoint en fin d’année dernière, après avoir officié chez MICROSOFT, BCG ou encore chez QUANDELA

Egalement de retour chez GUTENBERG Technology, Stephane VILLE est nommé Head of sales and partnership, après avoir opéré chez SKEEPERS, ou encore UBERALL

Erwann GAUCHER est promu Directeur Ă©ditorial de la plateforme RADIO FRANCE

