Vague de cessions d’actions chez les patrons de la tech / ALIBABA se recentre sur l’IA / CYBERIAN, le nouveau pôle cyber de NANCY

La deeptech TOZERO triomphe au Hello Tomorrow Global Challenge

La startup allemande TOZERO remporte la 9e Ă©dition du Hello Tomorrow Global Challenge parmi plus de 4000 candidatures deeptech pour ce prix annuel mondial de rĂ©fĂ©rence. Avec une innovation permettant de rĂ©cupĂ©rer les matĂ©riaux critiques des batteries lithium-ion pour les rĂ©intĂ©grer dans la chaĂ®ne d’approvisionnement, Tozero repart avec le Grand Prix de 100 000 EUR, sans prise de participation. Cette technologie prometteuse se positionne comme un acteur clĂ© de la transition Ă©nergĂ©tique.

Le 2e prix a été attribué à la startup parisienne ROBEAUTÉ, microrobot pour la neurochirurgie, tandis que la biotech texane JURATA THIN FILM, révolutionnant le stockage et la distribution de vaccins, décroche le 3e prix. La jeune pousse allemande CAMBRIUM se distingue en remportant le prix spécial du Boston Consulting Group (BCG), pour le premier collagène micromoléculaire et identique à la peau.

L’Europe se lance dans la course au quantique

Le 22 mars 2024, la Commission europĂ©enne a dĂ©voilĂ© 5 piliers essentiels destinĂ©s Ă renforcer la compĂ©titivitĂ© de l’Europe dans le domaine du CALCUL QUANTIQUE. Ces fondements, annoncĂ©s lors d’un Ă©vĂ©nement organisĂ© par le Quantum Flagship Ă Bruxelles, comprennent le soutien aux startups et PME, l’investissement dans la recherche quantique, l’Ă©largissement du bassin d’investissement quantique, le renforcement de la coopĂ©ration internationale, et une coordination efficace au niveau de l’UE et des États membres.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la DĂ©claration quantique de l’UE, signĂ©e par 21 des 27 États membres, visant Ă coordonner toutes les initiatives liĂ©es au quantique dans l’Union. Avec un investissement prĂ©vu de 1 milliard d’EUR sur 10 ans, l’Europe ambitionne de devenir un leader mondial dans ce secteur, malgrĂ© les dĂ©fis Ă relever, notamment la dĂ©pendance vis-Ă -vis de fournisseurs non europĂ©ens pour des composants et matières premières critiques.

L’IA dans le marketing : comment agir ?

Sam Altman, fondateur d’OpenAI, prĂ©dit que l’IA pourrait gĂ©rer 95 % des tâches actuellement confiĂ©es aux agences et professionnels du marketing, quasiment sans coĂ»t et instantanĂ©ment. Cette affirmation a provoquĂ© une vague d’inquiĂ©tude parmi les professionnels du secteur. Toutefois, Paul Roetzer, fondateur et PDG du Marketing AI Institute, souligne l’importance de la prĂ©paration sans cĂ©der Ă la panique. La formation et l’expĂ©rimentation avec l’IA, comme ChatGPT, sont cruciales pour intĂ©grer ces outils dans les processus quotidiens.

Roetzer prĂ©cise que les emplois en marketing ne vont pas disparaĂ®tre, mais Ă©voluer avec l’assistance de l’IA. Il recommande de commencer par des tâches simples et rĂ©pĂ©titives, telles que la crĂ©ation de feuilles de calcul ou la planification d’emails, et d’utiliser l’IA pour les automatiser. Il met Ă©galement en avant l’importance de dĂ©velopper des compĂ©tences que l’IA ne peut pas remplacer, comme la pensĂ©e critique. Wil Reynolds, PDG et fondateur de Seer Interactive, insiste sur l’importance de l’alphabĂ©tisation en IA comme atout professionnel et encourage l’apprentissage par l’expĂ©rience avec des outils personnalisĂ©s basĂ©s sur l’IA.

IA : Les compétences émergentes des LLM : Une évolution prévisible ?

Selon une rĂ©cente Ă©tude de l’UniversitĂ© de Stanford, les capacitĂ©s dites « Ă©mergentes » des grands modèles de langage (LLM), telles que celles des ChatGPT, se dĂ©veloppent de manière graduelle et prĂ©visible, contrairement Ă la croyance populaire en des progrès soudains. Cette analyse, qui remet en question la notion d’Ă©mergence soudaine, repose sur l’examen de la performance de ces modèles sur une sĂ©rie de tâches spĂ©cifiques. Les chercheurs ont dĂ©couvert que, en ajustant la manière de mesurer les rĂ©sultats, les amĂ©liorations semblent progressives et non instantanĂ©es.

Par exemple, dans des tâches d’addition, en attribuant des points pour des rĂ©ponses partiellement correctes, les progrès apparaissent de manière linĂ©aire avec l’augmentation des paramètres des modèles, suggĂ©rant une amĂ©lioration continue plutĂ´t qu’un bond qualitatif. Ce constat remet en cause la thĂ©orie selon laquelle certaines capacitĂ©s n’apparaissent qu’au-delĂ d’un certain seuil de complexitĂ© des modèles, soulignant l’importance de la mĂ©thodologie de mesure dans l’Ă©valuation des compĂ©tences des LLM.

Accord historique sur l’IA pilotĂ© par les États-Unis avec la Chine Ă l’ONU

Dans un geste diplomatique rare, les États-Unis ont obtenu le soutien de la Chine pour co-parrainer la première rĂ©solution sur l’intelligence artificielle (IA) votĂ©e jeudi par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies. Cette collaboration souligne une avancĂ©e potentielle vers une coopĂ©ration accrue sur la sĂ©curitĂ© de l’IA et reprĂ©sente une victoire significative pour la diplomatie amĂ©ricaine.

La rĂ©solution souligne l’applicabilitĂ© de la Charte des Nations Unies et de la DĂ©claration universelle des Droits de l’Homme au dĂ©veloppement de l’IA. Plus de 100 gouvernements ont coparrainĂ© cette rĂ©solution, grâce Ă l’ambassadrice amĂ©ricaine Linda Thomas-Greenfield et Ă l’acceptation des commentaires de 120 pays, y compris des modifications proposĂ©es par les pays en dĂ©veloppement concernant les menaces de l’IA sur l’emploi et la nĂ©cessitĂ© d’une infrastructure de base. Cette initiative marque un consensus majeur pour engager les pays du Sud Global sur la question de l’IA, bien que les rĂ©solutions de l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU ne soient pas juridiquement contraignantes contrairement Ă celles du Conseil de SĂ©curitĂ© de l’ONU.

+ EN BREF

Face aux gĂ©ants amĂ©ricains du cloud et Ă l’essor de l’IA gĂ©nĂ©rative, le gouvernement français lance un appel Ă projets pour renforcer le CLOUD NATIONAL. AnnoncĂ© Ă Strasbourg par Marina FERRARI, secrĂ©taire d’État au NumĂ©rique, cet appel vise Ă crĂ©er des synergies entre les fournisseurs de cloud français tels qu’OVH, Scaleway, Outscale, Orange, et les dĂ©veloppeurs d’IA. MalgrĂ© une croissance de plus de 50% entre 2020 et 2022, le cloud français cherche Ă rĂ©duire sa dĂ©pendance aux plateformes amĂ©ricaines qui dominent 70% du marchĂ©. Avec 600 millions d’EUR allouĂ©s par l’État pour soutenir l’Ă©cosystème, et un projet europĂ©en dotĂ© de 2,6 milliards d’EUR, la France ambitionne de devenir un acteur majeur du cloud et de l’IA gĂ©nĂ©rative, tout en rĂ©pondant aux enjeux de souverainetĂ© numĂ©rique et de sĂ©curitĂ© des donnĂ©es. Au sud de Toulouse, la startup FLOODFRAME, avec l’appui de la RĂ©gion Occitanie et de l’assureur Allianz, inaugure un centre unique en France destinĂ© Ă expĂ©rimenter des solutions novatrices contre les inondations. Ce projet, dotĂ© d’un budget de 220 000 euros, permet de simuler des inondations pour tester l’efficacitĂ© d’un « airbag de l’eau », conçu pour protĂ©ger les maisons des montĂ©es des eaux. En pleine augmentation des coĂ»ts liĂ©s aux catastrophes naturelles aggravĂ©es par le changement climatique, ce centre vise Ă©galement Ă explorer des moyens de prĂ©server le patrimoine artistique et les ouvertures des bâtiments contre les inondations. Un dispositif qui interroge sur l’assurabilitĂ© future des biens dans un contexte de risques climatiques croissants. La BBC projette de dĂ©velopper ses propres modèles d’IA et mène des discussions avec des entreprises technologiques, dont Amazon, pour vendre ses contenus destinĂ©s Ă l’entraĂ®nement d’IA. GOOGLE expĂ©rimente l’intĂ©gration de rĂ©sumĂ©s IA dans les rĂ©sultats principaux de Google Search pour certains utilisateurs, sans nĂ©cessitĂ© d’activation prĂ©alable de la fonctionnalitĂ© expĂ©rimentale Search Generative Experience. L’Italie lance une enquĂŞte sur BOOKING, critiquant la gestion des hĂ´tels dans son Programme Partenaire PrĂ©fĂ©rĂ©, soupçonnĂ©e de « freiner la concurrence ». Après avoir interjetĂ© en appel leur condamnation en 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris, les dirigeants de MATERA obtiennent une dĂ©cision contraire Ă la 1ere instance. Seul le grief de dĂ©nigrement des plaignants dans la campagne publicitaire incriminĂ©e aura Ă©tĂ© reconnu. AMAZON fait appel de sa condamnation par la CNIL assortie d’une amende de 32 millions d’euros pour la mise en place de d’un système de surveillance des salariĂ©es jugĂ© trop intrusif.

SĂ©curitĂ© hĂ´telière compromise : Faille majeure dĂ©couverte Une rĂ©cente enquĂŞte rĂ©vĂ©lĂ©e par Wired met en lumière une vulnĂ©rabilitĂ© critique dans les serrures des chambres d’hĂ´tel, affectant potentiellement plus de 3 millions de portes Ă travers le monde. La faille, identifiĂ©e dans les systèmes de verrouillage Saflok de DORMAKABA, permettrait Ă des hackers d’ouvrir n’importe quelle porte en quelques secondes. L’Ă©quipe de recherche, composĂ©e notamment d’Ian Carroll et Lennert Wouters, a dĂ©veloppĂ© une technique, baptisĂ©e Unsaflok, exploitant les faiblesses de l’encryption de Dormakaba et du système RFID MIFARE Classic utilisĂ©. Dormakaba a Ă©tĂ© informĂ©e de cette faille en novembre 2022 et travaille depuis Ă informer les hĂ´tels concernĂ©s pour mettre Ă jour ou remplacer les serrures vulnĂ©rables. Cependant, seulement 36% des installations de portes de chambres d’hĂ´tel Ă©quipĂ©es ont Ă©tĂ© mises Ă jour. Les chercheurs conseillent aux clients des hĂ´tels de vĂ©rifier la sĂ©curitĂ© de leur serrure et de prendre des prĂ©cautions supplĂ©mentaires. Les collectivitĂ©s face Ă la Directive europĂ©enne NIS 2 La France est en train de transposer la directive europĂ©enne NIS 2 (Network and Information Security), Ă©chĂ©ance fixĂ©e Ă octobre prochain, concernant directement les collectivitĂ©s territoriales. Bien que les dĂ©tails prĂ©cis restent Ă dĂ©finir, l’ANSSI (Agence nationale de la sĂ©curitĂ© des systèmes d’information) prĂ©vient que les collectivitĂ©s entreront dans le champ d’application de cette directive visant Ă renforcer la cybersĂ©curitĂ© au sein de l’UE. La rĂ©glementation envisage des obligations nouvelles pour les collectivitĂ©s de plus de 30 000 Ă 50 000 habitants, touchant ainsi rĂ©gions, dĂ©partements, mĂ©tropoles, agglomĂ©rations, et communes de cette envergure. Des exigences sont prĂ©vues en matière d’audit de cybersĂ©curitĂ©, de formation des personnels, d’emploi, de techniques de chiffrement, de gestion des droits d’accès, ainsi que de maintien en sĂ»retĂ© des ressources ou encore de mise en place d’authentifications renforcĂ©es et d’outils de communication protĂ©gĂ©s. Face Ă cette rĂ©forme, les collectivitĂ©s s’organisent, anticipant les ajustements nĂ©cessaires dans leurs pratiques de cybersĂ©curitĂ©, avec un focus particulier sur la formation Ă la sĂ©curitĂ©, la mise Ă jour des systèmes et la gouvernance. La directive NIS 2 promet une transformation profonde dans la gestion de la cybersĂ©curitĂ© au sein des collectivitĂ©s, impliquant une augmentation substantielle des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, une montĂ©e en maturitĂ© des pratiques, et des sanctions potentielles pour non-conformitĂ©. Naissance d’un pĂ´le cyber Ă Nancy Ă€ Nancy, l’ancien siège de l’inspection acadĂ©mique prend un nouveau dĂ©part avec la crĂ©ation de CYBERIAN, un hub dĂ©diĂ© Ă la cybersĂ©curitĂ©, initiĂ© par l’association Racyn. Ce projet ambitieux, juste prĂ©sentĂ©, ambitionne de rassembler en un seul lieu des startup, des formations spĂ©cialisĂ©es, et de favoriser la crĂ©ation de synergies entre diffĂ©rents acteurs du domaine. Sous la houlette de Gilles Caumont, prĂ©sident de Racyn et figure de l’Ă©conomie locale, Cyberian vise Ă devenir un Ă©cosystème complet offrant un cadre propice au dĂ©veloppement de solutions innovantes en cybersĂ©curitĂ©, tout en sensibilisant le grand public aux enjeux de la sĂ©curitĂ© numĂ©rique. Avec quelques startups dĂ©jĂ installĂ©es et d’autres en attente, le pĂ´le espère stimuler l’Ă©conomie locale en lien avec la cybersĂ©curitĂ© et renforcer la position de Nancy comme un acteur clĂ© dans ce secteur.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

HEYGEN, une startup spĂ©cialisĂ©e dans la crĂ©ation d’avatars et de voix par IA pour vidĂ©os, finalise une levĂ©e de fonds de 60 millions de dollars, menĂ©e par Benchmark, valorisant l’entreprise Ă 440 millions de dollars.

Lancement d’Aerospace Angels

En Occitanie, le dynamisme des business angels se confirme avec la crĂ©ation d’AEROSPACE ANGELS, le premier rĂ©seau national consacrĂ© Ă l’aĂ©ronautique et Ă l’espace. Cette initiative, portĂ©e par l’association Occitanie Angels qui regroupe Capitole Angels Ă Toulouse et Melies Business Angels Ă Montpellier, tĂ©moigne de la volontĂ© de structurer le financement des startups dans des secteurs clĂ©s. En 2023, la rĂ©gion a enregistrĂ© une augmentation de 40 % du financement des projets en phase d’amorçage, dĂ©passant la moyenne nationale. Les business angels locaux, en Ă©largissant leur prĂ©sence sur le territoire et en ciblant des domaines spĂ©cifiques, ambitionnent de stimuler l’Ă©conomie de la cyber et de favoriser l’Ă©mergence de solutions innovantes.

Anthropic et ses investisseurs

Dans un contexte marquĂ© par une croissance exponentielle de l’industrie de l’IA et des tensions gĂ©opolitiques complexes, ANTHROPIC se distingue. En tant que principal concurrent d’OpenAI avec sa sĂ©rie de LLM Claude, la startup attire l’attention d’investisseurs, incluant des fonds souverains, prĂŞts Ă investir plus d’1 milliard de dollars. Cependant, Anthropic a fait preuve de prudence en excluant des investissements saoudiens pour des raisons annoncĂ©es de « sĂ©curitĂ© nationale ». Parallèlement, le Fonds d’Investissement public (PIF) saoudien, fort de plus de 900 milliards de dollars, envisage de crĂ©er un fonds d’investissement en IA de 40 milliards de dollars avec Andreessen Horowitz, soulignant l’ambition de l’Arabie Saoudite de diversifier son Ă©conomie vers la Tech.

La dette privée face à une année de modération

Après avoir connu une expansion sans prĂ©cĂ©dent, le secteur de la dette privĂ©e en France marque le pas, selon le dernier rapport de FRANCE INVEST et DELOITTE. Avec 12,7 milliards d’EUR investis en 2023, le secteur affiche un recul notable par rapport aux 19,3 milliards d’EUR de l’annĂ©e prĂ©cĂ©dente, signe d’un marchĂ© en rĂ©ajustement après les pics d’activitĂ© de 2021 et 2022. La poids moyen des investissements a Ă©galement diminuĂ©, passant de 44 millions d’EUR en 2022 Ă 33 millions d’EUR en 2023. Bien que le nombre d’opĂ©rations ait lĂ©gèrement baissĂ©, le marchĂ© reste dynamique, soutenu notamment par des financements importants dans les secteurs de l’industrie et des loisirs.

Cette pĂ©riode de rationalisation s’accompagne d’une baisse des levĂ©es de fonds, qui ont chutĂ© de 37 % pour atteindre près de 6,8 milliards d’EUR. L’annĂ©e 2023 a toutefois vu quelques levĂ©es record parmi les acteurs majeurs du secteur. MalgrĂ© un environnement macroĂ©conomique tendu, l’intĂ©rĂŞt pour la dette privĂ©e demeure, soulignant sa place consolidĂ©e dans l’Ă©cosystème du private equity.

Vague de cessions d’actions chez les patrons de la tech.

Alors que WALL STREETS flambe, Jeff Bezos, Peter Thiel et Mark Zuckerberg figurent parmi les dirigeants d’entreprises ayant cédé des actions de leurs sociétés au premier trimestre, un indicateur qui alerte les analystes.

Ainsi Peter Thiel, cofondateur de Palantir, a vendu pour 175 millions de dollars d’actions ce mois-ci. Jeff Bezos d’Amazon a cĂ©dĂ© des actions pour 8,5 milliards de dollars en fĂ©vrier, tandis qu’Andy Jassy, PDG d’Amazon, a vendu pour 21,1 millions cette annĂ©e. Mark Zuckerberg de Meta a intensifiĂ© ses ventes alors que l’action de l’entreprise atteignait des sommets historiques.

Rakuten France: Vers la rentabilité en 2024

Après 5 ans Ă la tĂŞte de RAKUTEN FRANCE, le PDG Fabien Versavau annonce une prĂ©vision de rentabilitĂ© pour l’annĂ©e 2024. La plateforme, 1re place de marchĂ© omnicanale du pays, joue un rĂ´le clĂ© dans la digitalisation des 8 500 marques et commerçants inscrits, dont 6 000 proposent le click & collect. Rakuten se positionne en dĂ©fenseur du pouvoir d’achat avec une forte inclination pour les produits de seconde main, reprĂ©sentant 50% de son catalogue. Le Club R, programme de fidĂ©litĂ© de l’entreprise, rassemble plus de 12 millions de membres, gĂ©nĂ©rant 1 milliard d’EUR de volume de ventes grâce Ă un système de cash back innovant. Avec le badge Vision’R, Rakuten stimule l’achat responsable en offrant un remboursement supplĂ©mentaire de 10% sur les articles d’occasion. Le service de logistique, Rakuten Fulfillment Network, lancĂ© en 2022, et la nouvelle initiative de retail media en collaboration avec Carrefour visent Ă renforcer la croissance et la rentabilitĂ© de la plateforme. Avec 17,2 millions de visiteurs uniques, Rakuten et Carrefour ambitionnent de toucher près de 40% des e-acheteurs français.

Alibaba se recentre sur l’IA

ALIBABA a vendu pour près de 360 millions de dollars d’actions dans la plateforme de streaming chinoise BILIBILI, poursuivant ainsi sa stratĂ©gie de dĂ©sinvestissement dans des entreprises connexes pour se concentrer sur son activitĂ© principale de commerce de dĂ©tail et sur l’IA. Cette vente inclut 30,85 millions de dĂ©pĂ´ts amĂ©ricains Bilibili Ă un prix unitaire de 11,60 Dollars, soit 5,5 % en dessous du cours de clĂ´ture de l’action mercredi.

Alibaba, qui a Ă©galement rĂ©duit ses participations dans des entreprises comme le fabricant de vĂ©hicules Ă©lectriques XPeng et la sociĂ©tĂ© de covoiturage Gogo, rĂ©affirme son engagement dans l’IA en pilotant un tour de financement de 1 milliard de dollars pour Moonshot AI, une startup chinoise spĂ©cialisĂ©e dans l’IA gĂ©nĂ©rative, plus tĂ´t cette annĂ©e.

L’entreprise chinoise MEITUAN annonce une hausse de 23% de ses revenus au T4, atteignant environ 10,2 milliards de dollars, et un bĂ©nĂ©fice net d’environ 308,4 millions de dollars. MEITUAN envisage de se dĂ©velopper Ă l’international.

NICOLAS MALARD a été promu au poste de director of ad sales & label services chez Deezer, après un poste de directeur commercial depuis 2017. Avant de rejoindre Deezer, il était en charge de la direction commerciale digitale de Team Media, affilié à Echos-Le Parisien.

CONSTANCE BODIN est nommĂ©e directrice gĂ©nĂ©rale adjointe chez AllMatik, agence digitale cross-media indĂ©pendante. SpĂ©cialisĂ©e en data et achats programmatiques, elle a exercĂ© chez Re-Mind puis chez l’Agence79.

CYPRIEN CANIVENC a Ă©tĂ© nommĂ© directeur de la stratĂ©gie et du dĂ©veloppement international de Thales. Énarque, Canivenc occupait jusqu’alors le poste de conseiller rĂ©fĂ©rendaire Ă la Cour des comptes, poursuivant sa carrière au sein de la haute administration.

CATHERINE PLESSY prend la suite d’Hubert Chameaud comme adjointe au directeur gĂ©nĂ©ral de l’Association des instituts Carnot (AiCarnot). Avant d’intĂ©grer l’AiCarnot, Plessy a Ĺ“uvrĂ© en tant que responsable du dĂ©veloppement partenarial du Carnot IcĂ©el, avec des collaborations entre les petites et grandes entreprises et la recherche publique. Le rĂ©seau Carnot comprend 39 instituts de recherche publique reconnus et labellisĂ©s pour leur compĂ©tence Ă mener des projets de recherche partenariale au service de l’innovation des entreprises.

MICHEL VOUNATSOS, reconnu pour sa contribution significative dans le dĂ©veloppement de traitements pour les maladies neurologiques, a Ă©tĂ© nommĂ© prĂ©sident du Conseil d’Administration de Lys Therapeutics, biotech innovante dans le traitement des maladies neurodĂ©gĂ©nĂ©ratives et neurovasculaires. Il a dirigĂ© Biogen de 2017 Ă 2022 et a occupĂ© plusieurs postes de direction chez Merck pendant 20 ans.

