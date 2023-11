GISKARD teste les IA / Recrutements en berne dans la tech / A chacun son sommet sur l’IA..

🎂 Bon anniversaire à Agathe Wauthier (Galion project), Augustin de Preville (FIDESIO), Adrien Henni (Alliance-Tech.eu)

Intelligence artificielle : nouvelle solution française de test pour les modèles de langage (LLMs)

EXCLUSIF FRENCHWEB.FR : GISKARD, start-up française pionnière dans le secteur de la qualité de l’IA, lancera mercredi 8 novembre sur Product Hunt (https://www.producthunt.com/products/giskard-2) sa solution open source de Test & Monitoring visant à améliorer la sécurité et la robustesse des modèles de langage (LLMs). Cette avancée est due à une collaboration avec les outils Hugging Face, Weights & Biases et aussi en partenariat avec La Banque de France.

Fondée en 2021, l’entreprise souveraine prometteuse a réussi à sécuriser 3 millions d’euros de financement de l’accélérateur EIC de la Commission européenne et de Bpifrance. Pendant son développement, GISKARD a bénéficié de collaborations avec de grandes entreprises comme Webedia, L’Oréal et CGI. GISKARD est accompagnée dans le cadre du Founders Program Paris à Station F.

2023 : année de tous les records pour TikTok ?

6 ans après son lancement, TIKTOK continue de gagner en popularité avec près de 770 millions de téléchargements sur les 9 derniers mois, soit 100 millions de plus que la même période l’année précédente. L’application de partage de vidéos est en passe d’établir un nouveau record, avec des téléchargements en hausse de 16 % par rapport à l’année 2022. TikTok a également surpassé Facebook pour devenir la marque de médias sociaux la plus valorisée au monde.

En outre, les revenus provenant des achats intégrés dans l’application ont bondi de 62 % pour atteindre près de 2 milliards de dollars sur les 9 derniers mois. Le troisième trimestre 2023 a même été le « quarter » le plus rentable de l’histoire de l’appli, avec plus de 680 millions de dollars de revenus.

La plateforme de partage de vidéos a connu une croissance phénoménale au cours des 6 dernières années, avec un nombre d’utilisateurs qui a quintuplé : plus de 1,9 milliard de personnes possèdent un compte sur TikTok. Les données de Statista et AppMagic montrent que le réseau social vidéo pourrait établir un nouveau pic en 2023, se rapprochant des 858 millions de téléchargements enregistrés en 2022.

Nouvelle aventure de Sheryl Sandberg dans le Venture

Sheryl Sandberg et son mari Tom Bernthal ont créé cet été Sandberg Bernthal Venture Partners, une société d’investissement utilisant leur capital personnel. La société a été enregistrée dans l’État du Delaware. Le couple a investi dans Bay FC, une équipe de football féminin. Bernthal, ancien producteur de NBC News, avait auparavant cofondé Kelton Global. Gareth Schweitzer, cofondateur de Kelton, est partenaire de la nouvelle entreprise. Sandberg, ancienne directrice des opérations de Meta, s’est mise en retrait de son poste l’automne dernier. Cependant, elle siège toujours au conseil d’administration de Meta Platforms et se concentre sur sa fondation philanthropique. Sandberg possède une fortune nette de 1,8 milliard de dollars, selon Forbes. Son organisation à but non lucratif Lean In soutient la montée en compétences et l’égalité professionnelle pour les femmes.

Emplois en berne dans la tech

La nouvelle édition du baromètre des emplois Tech en France (Adecco-Analytics) qui observe les offres pour les métiers techniques du numérique note une baisse de 23 % des propositions d’emploi de juillet à septembre 2023, soit -23 % sur ce dernier trimestre et -44 % sur les 12 derniers mois. 111 417 offres d’emploi tech ont été publiées sur le 3e trimestre 2023, dont 74 % de postes proposés en CDI, une augmentation de 4 points par rapport au trimestre précédent. Le trio de tête des métiers les plus demandés reste inchangé : chef de projet informatique, ingénieur logiciel et technicien informatique.

Bataille au sommet pour l’IA

Si la France va bien accueillir d’ici un an l’édition physique du sommet sur la sécurité de l’intelligence artificielle (IA), la Corée du Sud et la Grande-Bretagne accueilleront un mini-sommet virtuel sur le même sujet dans les six prochains mois. Ces annonces ont eu lieu à l’occasion de l’ouverture au Royaume-Uni du premier sommet mondial sur les risques de l’intelligence artificielle, cette semaine au manoir de Bletchley Park près de Londres.

AMAZON lance son offre de BNPL

Amazon prĂ©voit de lancer une option de paiement « Achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL – Buy Now, Pay Later) pour les utilisateurs d’Amazon Business avant le 24 novembre, dans le cadre de l’Ă©largissement de son partenariat avec Affirm. Cette nouvelle fonctionnalitĂ© offrira aux entreprises la possibilitĂ© d’obtenir des prĂŞts allant de 100 Ă 20 000 dollars, leur permettant d’Ă©taler le paiement de leurs achats sur plusieurs Ă©chĂ©ances.