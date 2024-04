Hommage à PETER HIGGS / AMAZON PRIME mise sur la pub / Intrusion chez Microsoft : une faille « évitable »

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Décès de PETER HIGGS, 94 ans, scientifique britannique, pionnier de la physique quantique. Dans les années 1960, il a théorisé un mécanisme quantique fondamental pour expliquer la masse des particules, prédit l’existence du boson de Higgs, une pierre angulaire confirmée en 2012. Ce travail essentiel pour le modèle standard de la physique des particules lui a valu le Prix Nobel en 2013.

Les mesures de l’ombre dans la loi SREN

Le Parlement a adopté une loi ambitieuse pour réguler l’espace numérique, incluant plusieurs mesures novatrices, qui n’ont pas fait la une des manchettes. Le projet prévoit la généralisation de l’identité numérique via l’application France Identité, ainsi que la création d’un portail unique pour toutes les démarches administratives. Cette loi renforce également l’encadrement du cloud, notamment en limitant les pratiques commerciales des grands acteurs et en exigeant que les données sensibles hébergées soient régies exclusivement par le droit européen.

Des initiatives sont aussi prévues pour combattre le cyberharcèlement et protéger les mineurs en ligne, avec notamment des systèmes de vérification d’âge renforcés pour l’accès aux contenus inappropriés. Cette législation, qui a suscité des débats et des critiques, notamment de la part de la Commission européenne, marque une étape significative dans l’adaptation de la législation française aux enjeux numériques actuels.

Le Parlement européen pour un RGPD plus strict

Le Parlement européen a récemment voté pour renforcer le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), effectif depuis 2018, qui régule la gestion des données personnelles dans l’UE. Les nouvelles modifications permettront de mieux traiter les plaintes transfrontalières et de préciser les obligations des autorités de contrôle, réduisant ainsi les ambiguïtés juridiques.

Ces amendements visent à améliorer la réactivité des autorités lors des conflits entre différents États membres et à faciliter l’accès des plaignants à des procédures plus claires et rapides. Critiques et soutiens s’affrontent cependant sur l’impact de ces changements, certains y voyant un risque de dilution des protections fondamentales du RGPD.

+ EN BREF

Si vous regardez l’excellente série OURIKA sur AMAZON PRIME, vous vous serez sans doute agacé des coupures publicitaires qu’impose la plateforme depuis le 29 janvier, à défaut d’avoir accepté de régler votre dime de 2,99$ par mois pour éliminer ces temps morts. A savoir, la video sur PRIME VIDEO devrait rapporter plus de 3 milliards de dollars à AMAZON OPENTABLE a annoncé son intention d’afficher le prénom et la photo de profil des membres sur tous les avis, y compris les avis passés, et ce à partir du 22 mai, dans le but d’accroître la transparence. TIKTOK teste une fonctionnalité d’IA qui génère un personnage virtuel et un script pour une publicité vidéo à partir des instructions fournies par les annonceurs. Meta Platforms a dévoilé ARTEMIS, son nouveau processeur d’IA, visant à réduire sa dépendance envers les puces Nvidia et diminuer les coûts énergétiques. Conçu pour les modèles de classement et de recommandation, ce processeur optimisé est fabriqué par TSMC avec un processus de 5 nm et offre une performance triplée par rapport à son prédécesseur. Actuellement utilisé dans les datacenters, il est en constante amélioration pour effectuer des tâches d’IA générative. A l’occasion de son voyage au Canada, le Premier ministre GABRIEL ATTAL et son homologue JUSTIN TRUDEAU ont évoqué la thématique numérique comme point de convergence entre les 2 pays. La Banque de développement du Canada (BDC) et Bpifrance ont officialisé leur collaboration pour soutenir les PME, en partageant de bonnes pratiques en entrepreneuriat et en favorisant leur accès aux marchés et aux investisseurs des 2 pays. Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, la France et le Canada ont signé un protocole d’entente pour créer un Réseau international de recherche (IRN) franco-canadien sur l’hydrogène. Coordonné par le CNRS, cet accord implique 10 universités des 2 pays dans le but d’améliorer les technologies de production d’hydrogène à faible émission de carbone. Par ailleurs, les 2 pays renforcent leur coopération en matière de recherche scientifique et d’innovation, notamment dans les domaines des technologies émergentes telles que la quantique et l’intelligence artificielle, ainsi que dans les secteurs des pôles et océans, de la santé et de la transition énergétique. Vers un rapprochement stratégique des opérateurs de transition écologique. Lors d’une audition à l’Assemblée nationale, Pascal Berteaud, directeur général du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, la mobilité et l’aménagement), a exprimé son intérêt pour la fusion de son établissement avec l’ADEME et l’ANCT afin de créer une instance unique pour une action publique environnementale globale. Cette proposition vise à améliorer la collaboration et la complémentarité entre les opérateurs étatiques dédiés à la transition écologique ; ces 3 entités agissant aussi sur les aspects numériques du « green » — (durabilité, aménagement du territoire, inclusion numérique…). Malgré les différences culturelles et opérationnelles entre ces organismes, la direction du Cerema envisage un rapprochement progressif. La réalisation de ce projet, cependant, demanderait du temps et ne serait pas immédiate. Des eurodéputés de divers partis interrogent la Commission européenne sur le processus de recrutement pour le nouveau Bureau de l’intelligence artificielle, essentiel à l’application de l’AI Act. Ce bureau, qui n’a pas encore nommé son chef, fait face à un défi majeur de recrutement dans un marché mondial très compétitif. Les eurodéputés demandent plus de transparence dans ce processus, crucial pour la mise en œuvre de la législation européenne sur l’IA.



Comme promis le second volet du FRENCHWEB 500 2024 consacré aux SCALE UPS est désormais public . Parmi près de 600 sociétés de notre panel, nous n’avons retenu qu’un peu plus de 300 startups en phase d’accélération, pour lesquelles nous avons noté une croissance significative.

+ LA MINUTE CYBER

Fuite majeure chez Accor : 642 000 clients touchés Une brèche de sécurité dans une base de données du groupe ACCOR a révélé les données personnelles de 642 000 clients, comprenant noms, adresses mail et postes professionnels indique le média Cybernews. Les informations ont été divulguées sur un forum clandestin par des pirates affiliés à IntelBroker. Les données semblent correspondre aux profils utilisateurs visibles sur les réseaux sociaux, bien que leur véracité reste incertaine. Cette fuite expose les victimes à des risques élevés de phishing et d’escroqueries. À ce jour, Accor n’a pas commenté l’incident. Cyberattaques : Alerte rouge au 1er trimestre 2024 Pour les 3 premiers mois de l’année, une étude de CHECK POINT RESEARCH (CPR) révèle une augmentation alarmante de 28 % du nombre moyen de cyberattaques hebdomadaires par entreprise, avec un pic à 1308 attaques. Cette hausse, comparée au 4e trimestre 2023, marque une escalade significative des menaces en ligne, particulièrement préoccupante pour les secteurs de l’éducation, des gouvernements et de la santé. Alors que les attaques contre les fabricants de matériel informatique bondissent de 37 %, l’Europe se distingue par une explosion de 64 % des attaques de rançongiciels. La diversité géographique des attaques montre des variations marquées, l’Afrique enregistrant une augmentation de 20 %, tandis que l’Amérique Latine observe une baisse équivalente. Face à cette menace grandissante, l’adoption de stratégies de cybersécurité multidimensionnelles et évolutives devient cruciale. Escroquerie high tech : Clonage vocal et vidéo en Suisse En Suisse, des escrocs ont innové dans L’ARNAQUE AU PRÉSIDENT en utilisant des deepfakes pour cloner la voix et l’image vidéo d’un dirigeant, visant à convaincre un subalterne d’effectuer des transferts de fonds urgents, indique nos confrères du quotidien Le Temps. L’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) rapporte une tentative récente où le faux dirigeant, créé via IA, a presque dupé le directeur financier d’une entreprise lors d’une visioconférence. Les anomalies dans la tenue et la voix ont heureusement alerté ce dernier avant tout transfert de fonds. Ces techniques de tromperie sont devenues accessibles et menacent la sécurité des entreprises, incitant à une vigilance accrue et à une restriction des informations personnelles publiées en ligne. Intrusion chez Microsoft : une faille « évitable » selon un rapport L’été dernier, des acteurs chinois ont exploité une faille dans l’environnement cloud de MICROSOFT, affectant les boîtes mails de 22 organisations et plus de 500 individus à l’échelle mondiale. Selon le rapport du Cyber Safety Review Board, cette intrusion, qualifiée de véritable « jackpot d’espionnage », aurait pu être évitée. Les compromissions ont été détectées pour la première fois par le Département d’État américain, qui a informé Microsoft le 16 juin. Environ 60 000 emails non classifiés du Département d’État ont été téléchargés. Le rapport critique une culture d’entreprise ayant délaissé la sécurité et la gestion rigoureuse des risques. + NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière.

La génération Z délaisse Google pour ses recherches La génération Z se détache progressivement de GOOGLE au profit des réseaux sociaux, en quête de réponses plus rapides et authentiques. Une enquête de YPulse montre que seulement 46 % des 18-24 ans débutent leurs recherches sur Google, contre 58 % des 25-39 ans. Les plateformes comme TikTok, YouTube, Instagram et Facebook deviennent des alternatives privilégiées, avec 21 %, 5 %, 71 % et 51 % des jeunes les utilisant respectivement pour s’informer. Cette évolution des habitudes de recherche pose un défi pour Google, notamment en termes de revenus publicitaires, alors que les contenus sponsorisés et générés par IA prennent de l’ampleur, rendant les résultats moins fiables. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

Purenat sécurise 1,5 million d’EUR pour un textile dépolluant innovant PURENAT, entreprise de deeptech, a levé 1,48 million d’EUR pour développer et commercialiser son matériau dépolluant. Après une première levée de 1,1 million d’EUR en mars 2023, ce nouveau financement inclut 800 000 euros de Bpifrance et 680 000 euros en dettes bancaires (CIC Sud-Ouest, Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, Prêt participatif France Active Investissement et Bureau de développement économique de l’Adour). Le produit, une alternative durable aux charbons actifs, est destiné à divers secteurs comme le bâtiment, l’automobile et l’aérospatial. Il promet de filtrer et détruire les polluants organiques de l’air, avec une production en minisérie prévue pour cette année. Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

ANROCK, startup spécialisée dans les outils de gestion de la taxe sur les ventes pour les sociétés de logiciels, a levé 30 millions de dollars lors d’une série B menée par Khosla Ventures, valorisant la société à 250 millions de dollars.

ACQUISITION :

Expansion cybersécurité en sie : Exclusive Networks acquiert Nextgen

EXCLUSIVE NETWORKS, spécialiste français de la cybersécurité, a acquis NEXTGEN GROUP, un distributeur australien fondé en 2011. Cette opération (avec montant non communiqué) s’inscrit dans la stratégie de croissance d’Exclusive en Asie-Pacifique (APAC), vise à élargir son offre de services et logiciels, particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le chiffre d’affaires combiné atteindrait 615 millions d’EUR dans la région. Le CEO de Nextgen, John Walters, conservera son poste, assurant la transition et la fusion des activités. Cette acquisition augure une croissance à 2 chiffres pour Nextgen, renforçant la position d’Exclusive Networks en APAC. En 2023, Exclusive a déjà réalisé 2 acquisitions : INGECOM (solutions de cyberintelligence) et CONSIGAS (formation et le conseil en cybersécurité).

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

ByteDance a proposé d’acquérir les actions détenues par ses employés non américains à environ 171 dollars l’unité, alors que les collaborateurs américains s’inquiètent de la facture fiscale sur les actions non vendues.

Défi économique pour l’IA générative

L’IA générative promettait une révolution économique, mais la réalité s’avère plus complexe. Malgré des investissements massifs, de nombreuses startups peinent à transformer leur technologie en revenus substantiels. OPENAI, avec 1,3 milliard de dollars de revenus annuels, fait figure d’exception. D’autres, comme COHERE et PERPLEXITY AI, avec respectivement 13 millions et 10 millions de dollars de revenus annuels malgré d’importantes levées de fonds, illustrent les difficultés du secteur. Les investisseurs, tels que Lightspeed Venture Partners et Coatue Management, commencent à exprimer leur inquiétude, notamment avec la démission récente du PDG de Stability AI. La guerre des prix aggravée par l’entrée de nouveaux modèles moins chers et de solutions open source, tels que le modèle DBRX de DATABRICKS, « compresse » encore plus les marges. Enfin, les coûts d’opération explosent, principalement en raison de la consommation énergétique élevée nécessaire pour alimenter ces technologies avancées.

L’Inde à l’avant-garde

L’essor économique de l’Inde, surnommée « Amrit Kaal » ou âge d’or, est indéniablement lié à son dynamisme dans les secteurs de la Tech et de l’innovation. Une nouvelle note de conjoncture de note de la société spécialisée en gestion CPRAM indique une croissance économique robuste et une performance annualisée du MSCI India à 26,7 % entre mai 2020 et janvier 2024 ; l’Inde affichant un dynamisme qui attire les investisseurs internationaux. Ce pays, désormais le plus peuplé au monde et le 4e marché boursier global, se distingue aussi par son avancée notable dans l’espace avec l’envoi d’une sonde lunaire.

La croissance soutenue du PIB, attendue à 7 % cette année, est le fruit de réformes structurelles profondes et d’une politique économique dynamique, mettant un accent particulier sur la digitalisation et les infrastructures. Par ces initiatives, l’Inde vise à booster l’investissement et à stabiliser sa croissance économique sur des niveaux élevés, tout en préparant le terrain pour un rééquilibrage futur entre le public et le privé.

Au cœur de cette transformation digitale, on trouve le programme « Make in India », qui depuis 2014, stimule la production manufacturière et attire les investissements étrangers, notamment dans les domaines de la haute technologie comme la production de batteries pour Apple et son fournisseur Foxconn. Le programme PLI (Production-linked incentives), introduit en 2020, cible spécifiquement le développement rapide de secteurs clés comme l’automobile, la pharmacie, et les énergies renouvelables, tous avec un .

Néanmoins, malgré ces avancées impressionnantes, l’économie indienne fait face à des défis persistants liés à l’inégalité sociale et à la vulnérabilité face au changement climatique. Ces facteurs pourraient influencer la trajectoire future du pays dans l’économie numérique mondiale.

Croissance soutenue pour WALLIX au premier trimestre 2024

Au 31 mars 2024, WALLIX, éditeur français de logiciels de sécurité informatique, a enregistré une hausse de 33,6% de son revenu mensuel récurrent, atteignant 1,7 million d’EUR. Les revenus annuels récurrents de l’entreprise fondée en 2003 se sont élevés à 20,6 millions d’EUR, représentant 68,3% du chiffre d’affaires de 2023. Le chiffre d’affaires trimestriel a également augmenté, s’établissant à 7 millions d’EUR. La société confirme son objectif d’une croissance rentable dès le second semestre, grâce à une stratégie d’expansion offensive et à la diversification de ses solutions en cybersécurité.

+ MOUVEMENTS Avec notre partenaire ALTAIDE, cabinet de recrutement digital, mobile, e-commerce.

CAROLINE DUVAL-FAVRE a été nommée Secrétaire générale de l’AFNIC, l’association responsable du domaine internet .fr et d’autres extensions. Avant de rejoindre l’Afnic en 2020 comme directrice Achats et Finances, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité dans la finance, notamment chez Canal+ et L’Oréal. Elle sera chargée de la gestion financière, du développement des ressources humaines, et de l’amélioration de l’environnement de travail au sein de l’association.

ANTOINE JOINT a été nommé directeur climat chez Siparex, un fonds d’investissement basé à Lyon et à Paris. Depuis 2015, il travaillait chez Utopies où il a développé l’offre de conseil en stratégies climat et biodiversité, et a collaboré avec 130 entreprises. Joint est diplômé de l’ESIGELEC en systèmes d’information et détient un master en développement durable de l’Université Paris Dauphine.

+ BOOKS

Externalisation des SI : Révolution cloud. 3e édition (par Pierre-Jean Esbelin) chez GERESO Édition

Dans cet ouvrage de référence, Pierre-Jean Esbelin déconstruit avec acuité les promesses souvent trop idéalisées du cloud computing, replaçant cette innovation technologique dans le contexte plus large de l’externalisation des systèmes d’information (SI). Fort de son expérience en ingénierie et de son expertise en transformation digitale, il souligne que les bénéfices de l’externalisation, tels que la flexibilité et l’amélioration de la qualité, ne sont pas automatiques. Ils nécessitent une approche réfléchie qui va au-delà de la simple réduction des coûts, pointant du doigt les échecs fréquents quand l’objectif principal est mal aligné.

L’auteur enrichit son propos en puisant dans une diversité de cas concrets, offrant ainsi une perspective pratique et nuancée sur l’externalisation du SI. L’accent est mis sur le cloud comme vecteur de transformation, mais il rappelle aussi que son adoption ne constitue pas une fin en soi. Il s’agit plutôt d’une mutation dans la gestion de l’externalisation, exigeant une compréhension fine des nouveaux modèles de facturation et des responsabilités redistribuées entre les fournisseurs de services cloud et les entreprises clientes.

Pierre-Jean Esbelin, avec sa formation franco-américaine et son parcours professionnel riche sur le sujet, apporte une contribution significative à la littérature sur l’externalisation et le cloud computing. Son guide pratique, à travers une analyse détaillée et des conseils avisés, s’adresse à un large éventail de professionnels. En mettant en lumière les pièges à éviter et les stratégies à adopter pour une externalisation réussie, l’auteur démontre l’importance cruciale d’une approche éclairée et adaptée à la complexité de l’environnement numérique actuel.

