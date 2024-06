La Chine bannie l’app de RADIO FRANCE / Starlink mini, maxi prix / REVOLUT cède une partie de son capital

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Chine: Apple retire l’application de Radio France à la demande des autorités

Le géant américain du numérique Apple « est en train de retirer » Radio France et France Inter de sa boutique d’applications en Chine à la demande des autorités, a annoncé jeudi à l’AFP le groupe public français.

« Nous regrettons que nos auditeurs installés en Chine se retrouvent ainsi sanctionnés en perdant un accès simple à nos directs et podcasts, en particulier à nos contenus d’information vérifiée », déplore Radio France dans une déclaration à l’AFP.

Apple a informé Radio France de ce retrait dans un message, consulté par l’AFP.

La marque à la pomme y explique agir « à la demande de l’administration chinoise du Cyberespace (CAC) » parce que l’application de Radio France « comprend du contenu qui est illégal en Chine ».

« L’app influencerait l’opinion publique chinoise », a commenté sur X le directeur du numérique et de la stratégie d’innovation de Radio France, Laurent Frisch. « Nous suspectons qu’est ciblé l’excellent podcast de France Inter » sur le président chinois, intitulé « Xi Jinping, le prince rouge », ajoute-t-il.

« Nous sommes obligés de respecter les lois en vigueur dans les pays où nous opérons, même si nous ne sommes pas d’accord. Faisant référence à la loi locale sur la cybersécurité, l’administration chinoise du Cyberspace a ordonné le retrait de ces applications de la vitrine chinoise », a réagi Apple dans une déclaration transmise à l’AFP.

La Chine surveille étroitement ses médias et son internet, soumis à une stricte réglementation et une censure des contenus qui présentent la politique de l’Etat sous un mauvais jour ou sont de nature à créer de l’agitation.

De nombreux sites (Google, Youtube…), applications et réseaux sociaux étrangers (X, Instagram, Facebook…) sont ainsi inaccessibles sans outils informatiques comme des réseaux privés virtuels (VPN) permettant de contourner les blocages.

En avril, Apple a retiré WhatsApp et Threads de la version chinoise de son App store, sa boutique virtuelle où se téléchargent les applications, également à la demande du régulateur chinois de l’internet (CAC).

Les produits Apple, de l’iPhone à l’iPad, sont immensément populaires en Chine, l’un des principaux marchés du groupe américain hors des Etats-Unis.

Apple s’est toujours abstenu de prendre position sur des sujets sensibles ou de froisser le pouvoir chinois. Son PDG a été plusieurs fois reçu par de hauts responsables, tel un chef d’Etat.

Les premiers satellites de la constellation française Kinéis en orbite

Les cinq premiers nanosatellites de la constellation Kinéis dédiée aux objets connectés ont été mis jeudi sur orbite avec succès par la petite fusée Electron, six ans après la création de la start-up française.

Le minilanceur de Rocket Lab, dont c’était le 50e vol, a comme prévu décollé de son pas de tir en Nouvelle-Zélande jeudi à 18h13 GMT (ce qui correspond à vendredi 06H13 en Nouvelle-Zélande), selon les images du lancement retransmises par l’entreprise.

Un peu plus d’une heure plus tard, les cinq nanosatellites de 30 kg et d’une durée de vie de huit ans étaient déployés à 635 kilomètres d’altitude.

Quatre autres lancements de la fusée Electron sont prévus d’ici début 2025 pour déployer la totalité des 25 satellites que comptera la constellation.

« On a levé des fonds il y a quatre ans et là on est dans l’aboutissement de cette phase-là et on fait notre premier tir, (…) c’est vraiment la consécration du projet, on arrive au bout de la phase technique et c’est le début du coup de la phase suivante qui va être la commercialisation du système », a salué auprès de l’AFP Alexandre Tisserant, le président de Kinéis.

Créé en 2018, l’opérateur satellitaire et fournisseur de connectivité pour l’internet des objets Kinéis, qui avait levé 100 millions d’euros début 2020, a été lancé par CLS (Collecte Localisation Satellites) ainsi que la maison-mère de cette entité, le Centre national d’études spatiales (CNES). Basé à Toulouse (France), Kinéis produit les 25 nanosatellites de la constellation.

CLS est connu pour avoir développé le système Argos permettant de géolocaliser n’importe quelle balise avec une précision de 150 mètres.

Avec cette constellation, il sera possible de connecter un objet sur n’importe quel endroit du globe, zones blanches comprises selon l’opérateur. Les données sont récupérées en moins de 15 minutes, et transmises.

Un petit émetteur à faible consommation d’énergie enverra par radiofréquence plusieurs fois par jour au satellite les données de l’objet auquel il est fixé, qu’il s’agisse de la localisation d’un conteneur de fret ou du niveau d’une cuve d’eau située en pleine forêt.

CLS et Kinéis travaillent notamment sur des projets permettant d’aider et géolocaliser les 55 millions de petits pêcheurs dans le monde privés de ligne de vie avec la terre, mieux gérer les troupeaux et la propagation des maladies, améliorer la détection précoce des feux de forêt ou éviter la perte de wagons de fret connectés.

Le projet s’appuie sur l’héritage de la technologie Argos, mise en place depuis 40 ans par CLS et dont Kinéis a repris l’exploitation des neuf satellites en 2019.

Selon des diplomates de l’UE, un vote du Conseil de l’UE visant à amender un projet de loi qui aurait obligé WhatsApp et Signal à scanner les images et les liens pour détecter le CSAM a été retiré de l’ordre du jour.

À l’occasion des Cannes Lions, l’AACC a dévoilé sa transformation en association des agences conseil et création. Cette nouvelle identité, avec un graphisme conçu par Aaron Levin et une typographie propriétaire créée par Black Foundry, vise à incarner et défendre la créativité des agences membres.

SpaceX a révélé le Starlink Mini, une antenne internet par satellite compacte. Facilement transportable dans un sac à dos, ce modèle est proposé en quantité limitée au prix de 599 $.

ByteDance a sollicité un tribunal américain pour annuler une loi visant à interdire TikTok sur le sol américain. L’entreprise argue que des pourparlers intensifs ont eu lieu avec les États-Unis, mais que ceux-ci ont mis fin aux discussions en août 2022.

Cerebras, un fabricant de puces AI, a récemment déposé une demande confidentielle pour une introduction en bourse aux États-Unis. Début juin, la société a approuvé l’émission de nouvelles actions à un prix fortement réduit par rapport à son tour de financement de 2021.

Depuis que Prime Video d’Amazon a rejoint le marché en janvier, l’excès d’offre publicitaire sur les services de vidéo en streaming a provoqué une baisse des taux CPM aux Etats Unis.

Poolside, une entreprise cofondée par l’ex-CTO de GitHub Jason Warner pour concevoir des outils d’IA visant à accélérer le développement logiciel, cherche à lever plus de 400 millions de dollars.

Les Etats-Unis interdisent le logiciel antivirus russe Kaspersky Washington a annoncé jeudi l'interdiction du logiciel russe antivirus Kaspersky aux Etats-Unis, ainsi qu'aux Américains ailleurs dans le monde, reprochant à ce géant de la cybersécurité sa proximité avec Moscou. « Kaspersky ne sera plus en mesure, entre autres activités, de vendre ses logiciels aux États-Unis ou de fournir des mises à jour aux logiciels déjà utilisés », a indiqué le département américain du Commerce dans un communiqué. « L'interdiction s'applique également aux sociétés affiliées, filiales et sociétés mères de Kaspersky Lab », est-il précisé. Kaspersky sera néanmoins autorisé à mener certaines activités jusqu'au 29 septembre, afin de donner aux clients le temps de trouver une alternative. En outre, trois entités liées à Kaspersky ont été ajoutées à une liste noire de Washington, « pour leur coopération avec les autorités militaires et de renseignement russes à l'appui des objectifs du gouvernement russe en matière de cyber-espionnage ». Les entreprises et particuliers qui continuent à utiliser l'antivirus Kaspersky ne s'exposent néanmoins pas à des sanctions américaines, mais sont averties des risques liés à la cybersécurité, précise le département du Commerce. « La Russie a montré à maintes reprises qu'elle avait la capacité et l'intention d'exploiter des entreprises russes, telles que Kaspersky Lab, pour collecter et exploiter des informations américaines sensibles », a commenté la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, citée dans le communiqué. Cette action « est vitale pour notre sécurité intérieure et protègera mieux les informations personnelles et la vie privée de nombreux Américains », a de son côté déclaré le secrétaire à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Ce n'est pas la première fois que Washington prend des mesures visant Kaspersky. Le logiciel avait été interdit aux agences fédérales en 2017. Et en mars 2022, la Commission fédérale des communications des États-Unis a ajouté les produits, solutions et services de sécurité fournis, directement ou indirectement, par Kaspersky, sur la « liste des équipements et services de communication qui constituent une menace pour la sécurité intérieure ». La multinationale Kaspersky a des bureaux dans 31 pays, et des clients dans plus de 200 pays et territoires, détaille le département du Commerce. Le groupe fournit des antivirus et autres produits et services liés à la cybersécurité à plus 400 millions d'utilisateurs et 270.000 entreprises dans le monde, est-il encore indiqué.

BORN AI, comment les jeunes utilisent ils l’IA?

À l’occasion du premier baccalauréat où l’intelligence artificielle (IA) pouvait s’inviter dans les révisions, l’agence heaven présente les résultats de « Born AI », son premier baromètre de l’usage de l’IA par les jeunes. L’étude explore la prévalence et les pratiques de l’IA générative chez les 18-21 ans.

85% des 18-21 ans ont utilisé une IA générative dans les six derniers mois. 75% des jeunes utilisateurs ont recours à ChatGPT pour des tâches telles que la production de texte, la synthèse, la traduction, et la création originale, comme des poèmes. L’usage quotidien concerne plus d’un jeune sur cinq, bien que l’utilisation hebdomadaire soit la plus commune (45%). 83% des jeunes utilisent l’IA pour leurs études, rapportant un gain potentiel allant jusqu’à 5 points sur leurs devoirs grâce à l’IA. 63% des jeunes craignent que leur futur métier disparaisse à cause de l’IA. Des interviews qualitatives montrent que même les 13-14 ans utilisent déjà l’IA de manière avancée.



HeyGen, spécialisée dans la création d’avatars réalistes grâce à l’IA, a levé 60 millions de dollars, avec Benchmark en tête de ce financement. La valorisation de l’entreprise atteint désormais 500 millions de dollars, portant son financement total à 74 millions de dollars.

PQShield, une startup londonienne développant des outils de cryptographie post-quantique, a levé 37 millions de dollars dans une Série B, portant ainsi son financement total à plus de 57 millions de dollars.

GrayMatter Robotics, startup spécialisée dans le développement de cellules robotiques alimentées par l’IA pour l’industrie manufacturière, a levé 45 millions de dollars lors d’une série B menée par Wellington Management.

Wind a annoncé la création d’un fonds d’impact de 130 millions d’euros destiné à soutenir les startups européennes innovantes de la phase Seed à la Série A. Ce fonds vise à aider les services essentiels et les industries à s’adapter au changement climatique. 90 millions d’euros ont déjà été réunis notamment auprès de BPIFRANCE, BNP PARIBAS et SOPRA STERIA.

OSS Ventures, start-up studio spécialisé dans l’industrie 4.0, a levé 8,5 millions d’euros avec le soutien de Tikehau Capital. Depuis sa création en 2019, OSS Ventures a lancé 15 start-ups et investi dans 4 autres. Ces entreprises génèrent maintenant plus de 25 millions d’euros de revenus annuels récurrents. Le studio vise à créer 5 start-ups par an et à augmenter sa clientèle internationale d’ici 2027.

Revolut envisage de vendre environ 500 millions de dollars d’actions existantes, incluant celles détenues par les employés, à une valorisation de plus de 40 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars lors de sa levée de fonds en 2021.

AFI Ventures, le fonds impact early-stage de Ventech, renforce ses équipes avec le recrutement de Mamadou Dembele en tant que Senior Associate et Constantin de Chaudenay comme Associate

