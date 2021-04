Les messageries collaboratives vont-elles vraiment remplacer l’e-mail?

A chaque fois que l’on annonce sa fin, l’e-mail ressurgit. En tout cas, comme le montre Jean-Luc Raymond de France Num dans sa chronique du jour, il n’y a aucun doute sur le fait que les messageries collaboratives ont gagné en popularité ces derniers mois, d’autant plus dans le contexte du télétravail. Selon une étude de Slack, le gain de temps mesuré dans les entreprises qui l’utilisent atteindrait 90 minutes par rapport à l’e-mail. Et 48 % des directions informatiques pensent que ces messageries remplaceront totalement l’e-mail d’ici à 3 ans. Des PME se sont aussi déportées sur ces messageries pour gérer leur relation client. Cependant, cela ne sonne pas forcément le glas de l’e-mail. Et si le secret résidait surtout dans une meilleure utilisation de ce dernier, au strict minimum? Certaines entreprises ont déjà pris des initiatives, comme bannir l’utilisation du fameux « CC ». Retrouvez tous les conseils dans l’émission. Vous pouvez écouter l’émission Good Morning sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Blade sera bientôt fixé sur son avenir. C’est en effet ce mardi 13 avril que le Tribunal de Commerce de Paris doit examiner les offres de reprise de la start-up française. Malgré 135 millions d’euros levés, elle n’a pas eu d’autre choix que de passer par un placement en redressement judiciaire pour tenter de trouver une issue à la crise qui la fragilise.

Parmi les offres déposées, il y a celle d’Octave Klaba ainsi que celle de six salariés de Blade, dont l’actuel CTO Jean Baptiste Kempf. C’est cette dernière que Xavier Niel a choisi de soutenir. Fergus Leleu, New Business Director chez Blade qui est l’un des six salariés à avoir travaillé sur ce projet de reprise, nous raconte cette rencontre décisive avec le patron de Free…

Dans le WildCard d’aujourd’hui, décollage imminent pour l’Inde! L’Inde qui enregistre un bien triste record, au niveau mondial, du nombre de personnes se tuant chaque année suite à la prise d’un selfie. Tout y passe, noyades, chutes, accidents en tout genre.. le sous-continent est en proie aujourd’hui, selon les experts, à un véritable fléaux socio-culturel prenant de plus en plus d’ampleur semestres après semestres.

