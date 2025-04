Meta: 30 milliards de dollars sinon rien / une faille juridique qui profite à Uber France / Figma brave les turbulences pour son IPO

+ IN THE LOOP

En lançant un nouvel appel à projets doté de plusieurs dizaines de millions d’euros, la France tente de relancer la construction d’une offre cloud indépendante. Mais cette initiative, portée par Clara Chappaz, intervient dans un contexte de dépendance critique à l’égard des géants américains. Pour l’Europe, le temps presse.

À quelques jours du procès, Meta a tenté de négocier : 450 millions d’abord, 1 milliard ensuite. La FTC a claqué la porte. Pour renoncer à son action antitrust, elle exige 30 milliards de dollars. Pas un de moins. En ligne de mire : les rachats d’Instagram et WhatsApp, perçus comme des manœuvres pour tuer la concurrence. L’heure n’est plus aux chèques discrets mais au choc juridique. Pour Washington, ce n’est plus une affaire de montant, c’est une question de principe.

Figma brave les turbulences pour son IPO

Malgré la volatilité provoquée par les nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump, Figma a déposé une demande confidentielle d’introduction en Bourse auprès de la SEC. La licorne du design logiciel en ligne, valorisée 12,5 milliards de dollars en 2023, défie un marché refroidi par le report de plusieurs IPO majeures, dont celles de Klarna et Medline. L’ex-éventuelle cible d’Adobe (pour 20 milliards de dollars) avance seule, portée par une base d’investisseurs solides comme Sequoia et Andreessen Horowitz. Dans un contexte de tensions géopolitiques et de méfiance vis-à-vis des valeurs tech, son entrée en Bourse s’annonce comme un test décisif.

Uber échappe à 550 000 euros d’indemnisation grâce une faille juridique

La Cour de cassation a annulé, le 9 avril 2025 (n°23-12.122), la condamnation d’Uber France à verser près de 550 000 euros à 111 chauffeurs de taxi, au titre du préjudice économique causé par son service illégal UberPop. Elle rappelle qu’en matière de concurrence déloyale, l’évaluation du préjudice peut se faire sur la base de l’avantage indû perçu par l’auteur. Mais elle introduit une exception : si ce dernier prouve que ses concurrents n’ont subi ni perte ni gain manqué, seule une réparation morale est due. Une décision conforme au droit civil, mais qui laisse intact le bénéfice tiré d’une faute lucrative.

Avec plus de 120 collaborateurs et 500 certifications, 2PACE accompagne les entreprises B2B et B2C sur le cycle “Lead to Cash”. L’objectif : atteindre 40 M€ de chiffre d’affaires d’ici 2028 et élargir son empreinte sectorielle. Les fondateurs de 2PACE restent aux commandes pour accélérer le développement en synergie avec les entités d’EDG.

Telli veut remplacer les centres d’appels humains par l’IA

La startup berlinoise Telli a levé 3,1 millions d’euros en pré-amorçage auprès de Cherry Ventures et Y Combinator pour automatiser les opérations d’appel grâce à des agents vocaux dopés à l’IA. Fondée en 2024, l’entreprise gère déjà près d’un million d’appels avec une équipe de six personnes, en ciblant des secteurs à forte intensité commerciale comme l’immobilier, l’énergie solaire et la santé.

Marshmallow lève 79 millions d’euros pour devenir la néobanque des nouveaux arrivants

La licorne britannique Marshmallow vient de lever 79 millions d’euros en dette et en equity, dans un tour mené par Portage Capital avec la participation de BlackRock et Columbia Lake Partners. Spécialisée dans l’assurance auto pour les migrants et les populations mal servies, la startup affiche une valorisation de 1,7 milliard d’euros et un chiffre d’affaires annuel récurrent de 500 millions de dollars. Forte de plus d’un million de conducteurs assurés, Marshmallow ambitionne désormais de s’étendre aux services financiers, en construisant une plateforme intégrée pour accompagner les nouveaux arrivants dans leur installation au Royaume-Uni. Ce tour porte ses financements cumulés à 193 millions d’euros.

Booked it lève 2,9 millions d’euros pour viser un milliard de livres de réservations

La plateforme britannique Booked it, spécialisée dans la réservation, le marketing et la fidélisation client, vient de lever 2,9 millions d’euros (2,5 M£) auprès de Calculus Capital. Née en 2020 d’un pivot stratégique post-Covid, la société dépasse déjà les 100 millions de livres de réservations annuelles et ambitionne d’atteindre le milliard. Active dans les secteurs du loisir social et des attractions grand public, elle propose une suite logicielle clé en main pour digitaliser l’expérience client et optimiser les revenus.

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

