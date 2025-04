Comment Bpifrance veut armer l’économie française / et si le vrai déficit commercial était digital ? / Pourquoi 90% des pivots échouent?

+ IN THE LOOP

Apple et Dell accélèrent les livraisons aériennes pour contourner les tarifs douaniers

Face à la hausse des droits de douane, Apple, Dell et d’autres fabricants ont demandé à leurs fournisseurs de privilégier le transport aérien pour expédier massivement vers les États-Unis leurs appareils les plus onéreux, en particulier ceux dépassant les 3 000 dollars. Cette stratégie vise à garantir la disponibilité des modèles premium avant l’entrée en vigueur des nouvelles taxes.

Amazon muscle son offensive contre Temu avec Haul, sa plateforme discount

A l’approche de la suppression du régime douanier « de minimis », prévue pour le 2 mai.Amazon étend rapidement Haul, son concurrent de Temu, en y intégrant désormais des produits de marque issus de son propre stock et expédiés depuis des entrepôts américains. Initialement limitée à des articles sans marque expédiés de Chine, Haul proposera désormais des vêtements de marques comme Adidas, Levi’s ou Gap, achetés en gros par Amazon. Amazon a également lancé une version web de Haul pour en accroître l’accessibilité.

L’IA au service de la chasse aux sorcières trumpiste

Les communications internes d’agences fédérales seraient passées au crible grâce à l’intelligence artificielle. Objectif : repérer les fonctionnaires jugés « hostiles » au président ou déviants de sa ligne. Le chatbot Grok, concurrent de ChatGPT développé par Musk, serait utilisé pour automatiser cette traque idéologique. Certains agents ont été avertis : « Faites attention à ce que vous dites, tapez et faites. » Une actualité qui n’est pas sans rappeler les méthodes de la chasse aux sorcières maccarthyste des années 1950, réactivées ici sous une forme algorithmique.

Ryft lève 7,3 millions de dollars pour développer le “commerce 2.0” en Europe et aux États-Unis

La fintech britannique Ryft a bouclé un tour de série A de 7,3 millions de dollars pour étendre sa plateforme de répartition des paiements à l’international. Fondée par SADRA HOSSEINI et ALEX MACKENZIE, Ryft permet aux marketplaces et apps de livraison de gérer des flux complexes entre plusieurs parties — chauffeur, restaurant, plateforme — dans ce que la startup nomme le “commerce 2.0”. Rentable avant cette levée, Ryft monétise son infrastructure en facturant des commissions sur les transactions et en la proposant en marque blanche aux banques acquéreuses. Le tour a été mené par EDENBASE, avec le soutien de GPOS INVESTMENTS, BRITISH BUSINESS BANK, PAYPAL VENTURES et VICTORUM.

Brinc s’allie à Motorola pour équiper la police américaine de drones d’intervention

La startup Brinc, spécialisée dans les drones de sécurité publique, annonce une levée de 75 millions de dollars et une alliance stratégique avec Motorola Solutions pour industrialiser et déployer à grande échelle ses drones d’urgence. Motorola deviendra distributeur officiel et intégrera ses radios aux réseaux de drones Brinc, permettant des interventions automatisées via les centres d’appels 911. Fondée en 2019, Brinc équipe déjà plus de 600 agences, dont 10 % des unités SWAT.

Sipay lève 78 millions de dollars pour devenir le Stripe des marchés émergents

La fintech turque Sipay a levé 78 millions de dollars en série B, portant sa valorisation à 875 millions, avec l’ambition affirmée de devenir le “Stripe des marchés émergents”. Profitant d’une croissance rapide — revenus multipliés par cinq en un an, 6,3 millions d’utilisateurs, 25 000 marchands — Sipay prévoit d’étendre sa plateforme tout-en-un hors de Turquie, en ajoutant des services absents de Stripe comme les transferts internationaux. Le tour est mené par ELEPHANT VC, avec la participation de QUANTUMLIGHT, le fonds du cofondateur de Revolut.

Tailscale lève 160 millions de dollars et franchit le cap du milliard pour sécuriser l’Internet des développeurs

La canadienne Tailscale vient de lever 160 millions de dollars, portant sa valorisation à 1,5 milliard, dans un tour mené par ACCEL avec la participation de CRV, INSIGHT PARTNERS, HEAVYBIT, UNCORK CAPITAL et George Kurtz, CEO de CrowdStrike. Spécialisée dans les VPN décentralisés pour développeurs, la startup équipe plus de 10 000 entreprises, dont Instacart et Duolingo. Tailscale totalise 275 millions de dollars levés.

