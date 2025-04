Edition spéciale Google Cloud Next / Arrêtons de mesurer le ROI de l’IA en heures gagnées / Comment évaluer son Product Market Fit?

+ IN THE LOOP

Edition spéciale Google Cloud Next

Google Cloud monte en puissance grâce à l’IA, Thomas Kurian, son CEO, assume le changement de rapport de force

Longtemps relégué derrière AWS et Azure, Google Cloud veut s’imposer comme un acteur central, avec une stratégie IA assumée. Son CEO, Thomas Kurian, affirme que l’arrivée massive de clients — startups comme grands groupes — tient autant à la qualité de ses modèles (Gemini, Veo, Imagen) qu’à l’ouverture de sa plateforme, qui intègre plus de 200 modèles tiers, de Llama à DeepSeek. Contrairement à ses concurrents, Google mise sur une architecture ouverte, des TPU propriétaires optimisés pour l’inférence, et une intégration native avec DeepMind, pour proposer des solutions IA déployables à tous les niveaux : infrastructure, modèles, ou agents packagés (cybersécurité, retail, support client). Face à Nvidia ou Microsoft, Kurian insiste : le coût réel à maîtriser n’est pas tant celui de l’entraînement que celui de l’inférence — et sur ce point, Google se dit « ultra-compétitif ».

Google veut réinventer la création d’apps avec Firebase Studio, sa plateforme IA tout-en-un

Google frappe fort en dévoilant Firebase Studio, une nouvelle plateforme de développement pilotée par IA générative, capable de créer des applications web et mobiles en quelques minutes, directement depuis un navigateur. Présenté hier cet environnement associe Gemini, des agents spécialisés, et des outils comme Genkit ou Project IDX. Le tout s’adresse aussi bien aux développeurs qu’aux novices. Plus de 60 templates sont disponibles, et un agent peut générer interface, logique métier, APIs et flows IA à partir de simples prompts ou mockups. Déjà surnommé « le v0 de Google » ou « Replit dopé aux stéroïdes », Firebase Studio pourrait bousculer l’univers du dev rapide, en simplifiant drastiquement les workflows de prototypage, déploiement, test et monitoring.

Google veut imposer sa norme pour faire parler les agents IA entre eux

Avec le lancement du protocole Agent2Agent (A2A), Google veut standardiser l’interopérabilité des agents autonomes dans l’entreprise. Soutenu par plus de 50 partenaires technologiques, A2A permet aux agents, même issus de fournisseurs concurrents, de collaborer, s’échanger des données et exécuter des tâches complexes à travers les silos logiciels. Ce standard ouvert, bâti sur des protocoles existants (HTTP, JSON-RPC), entend créer un écosystème unifié d’agents intelligents, capable d’automatiser des workflows métiers à grande échelle. Si Google parvient à imposer A2A, il détiendra non seulement les modèles, mais aussi la grammaire universelle des agents IA.

Google dévoile Ironwood, sa puce IA dédiée à l’inférence

Google muscle son arsenal dans la course aux accélérateurs d’IA avec Ironwood, sa toute dernière TPU de 7e génération optimisée pour l’inférence. Cette puce vise à exécuter les modèles IA à grande échelle, avec une puissance annoncée de 4 614 TFLOPs et 192 Go de RAM par puce, pour un débit de 7,4 Tbps. Ironwood sera déployée en clusters de 256 ou 9 216 puces, intégrée à l’infrastructure AI Hypercomputer de Google Cloud. Avec sa nouvelle architecture SparseCore dédiée aux workloads de recommandation, Google cherche à réduire la latence, limiter les mouvements de données et gagner en efficacité énergétique.

Google transforme Workspace en moteur d’automatisation piloté par l’IA

Google a également levé le voile sur Workspace Flows, un nouvel outil qui automatise des processus complexes grâce à l’IA générative. Alimenté par des Gems, versions personnalisées de Gemini, Flows peut analyser un formulaire, rechercher des solutions, rédiger une réponse et coordonner son envoi — sans ligne de code. Google veut aller au-delà des assistants d’IA ponctuels pour orchestrer des chaînes d’action entières. En parallèle, Docs, Sheets, Meet, Chat et Vids intègrent de nouveaux agents : rédaction assistée, synthèse audio, aide à l’analyse de données, conseiller en réunion, ou génération de vidéos via Veo 2.

OpenAI déclare la guerre aux benchmarks obsolètes de l’IA

OpenAI ne veut plus laisser les modèles d’IA être jugés sur des tests absurdes ou manipulables. Avec son Pioneers Program, la startup entend rebattre les cartes des évaluations en créant des benchmarks sectoriels — finance, santé, droit — conçus pour mesurer l’impact réel de l’IA sur le terrain. Fini les résolutions d’équations de doctorat : place aux cas d’usage à haute valeur. En partenariat avec une poignée de startups, OpenAI développera des tests métiers et des ajustements sur mesure des modèles via le reinforcement fine tuning. Mais une question demeure : la communauté acceptera-t-elle que l’arbitre soit aussi un joueur?

Nvidia sauve ses puces H20 in extremis, la Maison-Blanche suspend les restrictions

Alors que l’administration Trump s’apprêtait à interdire l’exportation des puces H20 vers la Chine, un revirement surprise a suspendu cette décision après un dîner à un million de dollars l’assiette à Mar-a-Lago. Selon NPR, Nvidia aurait promis de nouveaux investissements dans les data centers américains pour obtenir ce sursis. La puce H20, autorisée car bridée pour respecter les règles d’export, reste pourtant nettement supérieure aux puces chinoises actuelles, et alimente des modèles comme celui de DeepSeek, qui a récemment marqué les esprits. Pékin a d’ailleurs anticipé le durcissement : les entreprises chinoises auraient acheté pour 16 milliards de dollars de H20 au premier trimestre. Pour certains élus américains, ce recul représente une faille stratégique.

Capgemini et ISAI relancent leur duo VC avec un fonds de 80 M€ pour les scale-ups B2B

Capgemini et ISAI annoncent le lancement d’ISAI Cap Venture II, un fonds de 80 millions d’euros dédié aux startups B2B en phase de série A à Growth. Après un premier fonds en 2019, ce second véhicule vise à intensifier les synergies business entre scale-ups technologiques et le groupe Capgemini. Parmi les investissements emblématiques du premier millésime : Alation, Zelros, Copado ou encore Pasqal dans le quantique. Le modèle CVC éprouvé mêle investissement minoritaire (1 à 5 M€) et co-développement commercial structuré. Déjà fort de 240 M€ levés en capital-risque corporate, ISAI consolide ainsi sa position d’acteur de référence dans les collaborations stratégiques startups-corporate.

+ HARD RESET:

+ TRENDS

+ ZERO TRUST ZONE

Portnox lève 37,5 millions de dollars pour démocratiser la sécurité zero-trust dans le cloud

La startup Portnox, spécialiste du contrôle d’accès réseau en mode cloud-native, vient de lever 37,5 millions de dollars en série B. Cette opération menée par Updata Partners, avec la participation d’Elsewhere Partners, vise à accélérer l’innovation produit et à renforcer la distribution mondiale de sa plateforme zero-trust. Portnox propose une suite intégrée — NAC, RADIUS, TACACS+ et accès conditionnel — permettant aux entreprises de sécuriser leurs réseaux et applications sans infrastructure sur site. Ce tour porte à 59,5 millions de dollars le total levé par l’entreprise.

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

+ AGENDA

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: