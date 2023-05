MICROSOFT / CHRISTEL HEYDEMANN / ONEFLOW / AMAZON

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

ACTIVISION BLIZZARD, retour gagnant pour Microsoft

Qui vient d’obtenir le feu vert de la commission européenne pour son projet d’acquisition d’Activision Blizzard pour le montant record de 68,7 milliards de dollars. La firme de Seattle avait reçu un avis négatif par le régulateur britannique, qui considérait le projet comme anticoncurrentiel . Reste à connaitre la position des autorités américaines qui devraient statuer dans les prochains jours, et qui devrait donner le LA pour d’autres autorités de régulation, notamment australienne qui doivent statuer sur le dossier.

A LIRE:

Comme 130 000 professionnels du numérique, recevez en exclusivité chaque matin le Good Morning FRENCHWEB en Comme 130 000 professionnels du numérique, recevez en exclusivité chaque matin le Good Morning FRENCHWEB en rejoignant notre communauté.

BREAKING NEWS:

Désormais un seul mot d’ordre: AI FIRST

D’après de récentes offres d’emploi, AMAZON semble préparer une « initiative IA-first » pour réinventer la recherche sur sa plateforme, en proposant une expérience conversationnelle interactive.

1ere acquisition pour Twitter sous l’ère Elon Musk avec le rachat de la start-up LASKIE

Twitter semble avoir conclu son premier accord sous l’ère Elon Musk en achetant une start-up de technologie de mise en relation d’emplois appelée Laskie, selon le site d’informations Axios.

Pette acquisition va permettre d’enrichir Twitter en une « super-app » offrant aux utilisateurs de multiples fonctions. Fondée en 2021, la start-up basée à San Francisco s’est concentrée sur le recrutement. Le site Web de Laskie indique désormais que le service n’est plus disponible, mais sa page LinkedIn le décrit comme aidant les chercheurs d’emploi à trouver rapidement de bonnes correspondances professionnelles. Laskie a levé 6 millions de dollars au total, selon PitchBook. Twitter paie un mix cash et en actions, selon une source proche du dossier citée par Axios. Bien que le prix exact ne soit pas communiqué, la transaction serait d’une « dizaines de millions de dollars ».

Crypto, ton univers impitoyable

La SEC (Securities and Exchange Commission) a dévoilé des documents judiciaires révèlant que Jump Trading, une entreprise américaine spécialisée dans le trading haute fréquence, aurait soutenue la cryptomonnaie TerraUSD un an avant sa chute, générant près de 1 milliard de dollars de bénéfices grâce à ses interactions avec TERRAFORM LABS la société de Do Kwon

Des hackers nord-coréens auraient volé 2,3 milliards de dollars en crypto-monnaies entre 2017 et 2022. Les victimes incluent notamment des sociétés au Japon (721 millions de dollars), au Vietnam (540 millions de dollars) et aux États-Unis (497 millions de dollars). Des cyberattaques menées par la Corée du Nord de plus en plus structurées et de grande ampleur.

Les medias sont des feux de pailles

VICE dépose le bilan et accepte de vendre ses actifs à ses créanciers dont Fortress et Soros Fund, pour environ 225 millions de dollars.

L’acquisition clients porte les résultats de Bouygues Telecom

Au cours du premier trimestre, Bouygues Telecom, le groupe de télécommunications, a enregistré une augmentation de son chiffre d’affaires de près de 8%, atteignant 1,9 milliard d’euros. Cette croissance a été principalement soutenue par l’acquisition de nouveaux clients fixes et mobiles.

LA STARTUP A SUIVRE:

Connaissez vous ONEFLOW, la solution suédoise qui simplifie la gestion des contrats?

La gestion des contrats se complexifie et peut s’avérer fastidieuse et chronophage pour de nombreuses entreprises. La création, la rédaction et la signature de documents peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des coûts supplémentaires inutiles. C’est le problème qu’adresse la société suédoise Oneflow, qui a mis en place une solution d’automatisation des processus contractuels.

Pour en parler, nous avons reçu Alexia Busser, Marketing Manager France chez Oneflow

Chaque jour nous vous proposons de découvrir une personnalité de la tech, aujourd’hui nous donnons rendez vous avec CHRISTEL HEYDEMANN : La nouvelle figure emblématique des télécom

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

25 millions d’euros pour propulser WORLDIA, la scale-up française qui réinvente les voyages sur mesure

EDFLEX lève 12 millions d’euros pour révolutionner la formation en ligne avec son catalogue personnalisé

Guillaume Sarkozy soutient QITI dans sa levée de fonds pour révolutionner l’assurance santé grâce à l’intelligence artificielle

FARI ANALYTICS : La solution qui réduit les erreurs de facturation dans le transport de marchandises lève 500 000 euros.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER:

La startup M-KOPA basée à Nairobi, qui offre aux clients sous-bancarisés l’accès à des « actifs productifs » et à des paiements numériques, a levé 55 millions de dollars en fonds propres et plus de 200 millions de dollars en dette.

Zip, une start-up basée à San Francisco qui édite une solution de gestion des achats, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de financement de série C mené par Y Combinator. Cette levée de fonds porte la valorisation post-financement de l’entreprise à 1,5 milliard de dollars et porte le financement total de Zip à 181 millions de dollars.

Together, une start-up dédiée à la création de modèles de langage en open source, a réussi à lever 20 millions de dollars lors d’un tour de table d’amorcage. La société était impliquée dans le projet RedPajama, où six entreprises ont collaboré pour reproduire le jeu de données LLaMA de Meta. De son coté OpenAI se prépare à dévoiler son premier modèle de langage à grande échelle (LLM) en open source. La compétition dans le domaine de l’intelligence artificielle accélère à grande vitesse.

Ethernovia, une entreprise spécialisée dans la conception de puces pour l’industrie automobile, a levé 64 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A. Parmi les investisseurs figurent Porsche SE, Qualcomm Ventures, VentureTech Alliance et d’autres acteurs du secteur.

FW MARKET

Philippe Laffont (Coatue Management) et Chase Coleman (Tiger Global Management) montent au capital de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company en parallèle de la sortie de Warren Buffet qui clôture sa position sur fond de tensions géopolitiques entre la Chine et Taïwan. Audace versus sécurité, les paris sont pris. A noter qu’Apple vient de s’accaparer 90% de la production de puces 3nm auprès de TSMC

MOUVEMENTS

Cyril Bouskila est nommé VP Sales & Marketing dans la Start Up Retail Media : TRYGR.

BON ANNIVERSAIRE!

Geraldine Lemeur (FrenchFounders)

Perle Bagot (Hub Forum)

Anne Browaeys (Club Med)

Cédric Tournay

Estelle Cognacq (France Info)

LES PRECEDENTS GOOD MORNING:

Spotify, Vous pouvez écouter l’émission GOOD MORNING FRENCHWEB sur Apple Podcast Deezer. Si vous appréciez l’émission, n’hésitez pas à nous laisser un commentaire, ou une note sur Apple Podcast.

Listen to « Anthropic la startup qui rend son IA “constitutionnelle” et en conformité avec les CGU d’Apple… » on Spreaker.