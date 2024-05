Netflix s’affranchit de MICROSOFT / BOSON 4, nouveau record pour les Qubits supraconducteurs / ORISHA s’offre…

🎂 Bon anniversaire à Géraldine LE MEUR (FRENCH FOUNDERS), Perle BAGOT (HUB FORUM), Céline RUFFET (PRISMA MEDIA), ANNE BROWAES (CLUB MED), Estelle COGNAC (FRANCE INFO), Cédric TOURNAY (EXINNOV), Denis DHEKAIER (TALFAC)



Alice & Bob annonce Boson 4, une puce qubit chat avec un temps de renversement de bit de plus de 7 minutes, Ă©tablissant un record mondial pour les qubits supraconducteurs. DĂ©sormais, les utilisateurs peuvent effectuer des expĂ©riences sur cette puce via Google Cloud Marketplace, avec la première heure gratuite. Boson 4 vise Ă amĂ©liorer les performances clĂ©s des qubits chat, ayant multipliĂ© le temps de renversement de bit par 120 000 en 4 ans. Alice & Bob prĂ©voit d’amĂ©liorer encore la technologie en se concentrant sur le temps de renversement de phase et la fidĂ©litĂ© de lecture.

Pour son offre avec publicité Netflix s’affranchit de Microsoft

Netflix a annoncĂ© que son abonnement Ă tarif rĂ©duit avec publicitĂ©s compte dĂ©sormais 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels, presque le double des 23 millions annoncĂ©s en janvier. La sociĂ©tĂ© va lancer sa propre plateforme publicitaire, abandonnant Microsoft, mais continuera Ă collaborer avec d’autres entreprises de technologie publicitaire. Netflix testera sa plateforme au Canada cette annĂ©e, avec un lancement prĂ©vu aux États-Unis d’ici mi-2025. De plus, Netflix diffusera des matchs de la NFL en direct, marquant sa première incursion dans le sport en direct, avec un coĂ»t estimĂ© Ă 75 millions de dollars par match.

et s’offre la diffusion des matchs de la NFL pour 3 ans.

Netflix a conclu un accord pour diffuser en direct deux matchs de la NFL le jour de NoĂ«l, marquant une incursion majeure dans le sport en direct. Les matchs opposeront les Kansas City Chiefs aux Pittsburgh Steelers et les Baltimore Ravens aux Houston Texans. L’accord, d’une durĂ©e de trois ans, inclut Ă©galement des matchs en 2025 et 2026. Netflix a dĂ©clarĂ© que le coĂ»t de chaque match est comparable Ă celui d’un de ses films originaux de taille moyenne. Les matchs seront Ă©galement diffusĂ©s sur la tĂ©lĂ©vision locale et l’application mobile NFL+.

Les objectifs carbone de MICROSOFT menacĂ©s par l’IA

Microsoft, qui s’Ă©tait engagĂ© en 2020 Ă Ă©liminer plus de carbone qu’il n’en Ă©met d’ici 2030, voit ses Ă©missions augmenter de 30 % par rapport Ă 2020 en raison de sa forte expansion dans l’intelligence artificielle. L’IA nĂ©cessite une grande consommation d’Ă©nergie et de nouveaux centres de donnĂ©es, utilisant des matĂ©riaux intensifs en carbone comme le ciment et l’acier.

AMAZON prolonge la durée de vie de ses serveurs

Amazon a décidé de prolonger la durée de vie de ses serveurs de cinq à six ans, une mesure, effective depuis le 1er janvier et qui outre l’impact écologique devrait générer 900 millions de dollars de bénéfices nets supplémentaires pour le premier trimestre 2024!

Apple annonce de nouveaux outils d’accessibilitĂ©

Ă€ l’occasion de la JournĂ©e Mondiale de Sensibilisation Ă l’AccessibilitĂ©, Apple dĂ©voile de nouvelles fonctionnalitĂ©s. Parmi elles, le suivi du regard intĂ©grĂ© sur les iPhones et iPads rĂ©cents, permettant de naviguer sans matĂ©riel supplĂ©mentaire grâce Ă la camĂ©ra frontale et au Dwell Control. Les raccourcis vocaux personnalisables utilisent l’IA pour comprendre des commandes uniques, et les vibrations musicales permettent aux malentendants de ressentir la musique via l’application Musique. CarPlay bĂ©nĂ©ficie de commandes vocales, filtres de couleur et reconnaissance sonore pour amĂ©liorer l’expĂ©rience des conducteurs handicapĂ©s. De plus, la fonction Vehicle Motion Cues aide Ă rĂ©duire le mal des transports en synchronisant les points Ă l’Ă©cran avec le mouvement du vĂ©hicule. Apple introduit Ă©galement des sous-titres en direct, un mode Lecteur dans Magnifier, le braille multi-lignes et un pavĂ© tactile virtuel pour Assistive Touch, ces fonctionnalitĂ©s Ă©tant attendues dans les prochaines versions d’iOS.

Visa déploie une nouvelle technologie de partage de données

Visa Inc. lance une technologie permettant de partager les prĂ©fĂ©rences d’achat des clients avec les dĂ©taillants via des « tokens » sĂ©curisĂ©s, avec le consentement des consommateurs. Cette initiative vise Ă amĂ©liorer l’expĂ©rience d’achat en ligne en utilisant l’IA. Visa introduit Ă©galement une clĂ© de paiement par reconnaissance faciale pour faciliter les transactions et permet aux consommateurs d’utiliser un identifiant unique pour plusieurs mĂ©thodes de paiement. Les nouvelles fonctionnalitĂ©s seront testĂ©es plus tard cette annĂ©e.

La NMPA envoie une mise en demeure Ă Spotify pour infraction aux droits d’auteur

La National Music Publishers Association (NMPA) a envoyĂ© une lettre de mise en demeure Ă Spotify, l’accusant d’hĂ©berger des paroles, vidĂ©os musicales et podcasts contenant des Ĺ“uvres protĂ©gĂ©es sans licences appropriĂ©es. La NMPA exige le retrait de ces contenus. Cette action intervient après l’annonce que Spotify paiera environ 150 millions de dollars de moins en redevances aux Ă©diteurs et auteurs-compositeurs amĂ©ricains l’annĂ©e prochaine. Spotify assure de son cotĂ© que les accusations sont infondĂ©es et dĂ©fend son engagement envers les droits des crĂ©ateurs.

