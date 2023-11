QWANT et les petits actionnaires / OPEN AI, les (bonnes) affaires reprennent / le hacking de représailles comme moyen de cyberdéfense

L’Union européenne considère le hacking de représailles comme moyen de cyberdéfense

L’Union européenne (UE) envisage de nouvelles mesures de CYBERDEFENSE, notamment le recours au « hacking de représailles » en réponse à l’augmentation des cybermenaces. Le plan d’action, soutenu par le Forum cybernétique transatlantique et rédigé par l’expert Sven Herpig, inclut des mesures agressives telles que le piratage ou la désactivation d’infrastructures ennemies.

Des États membres comme l’Allemagne et la Roumanie débattent déjà de ces mesures, et l’OTAN a récemment tenu sa première conférence sur le sujet. D’autres pays comme l’Australie, le Japon, la Chine et les États-Unis ont également adopté des politiques similaires. Le plan d’action suggère des opérations telles que le blocage de trafic malveillant et la neutralisation de logiciels malveillants. Cependant, les risques de dommages collatéraux et d’escalades diplomatiques demeurent des préoccupations majeures.

Microsoft s’aligne sur le DMA en rendant ses applications désinstallables

Dans le cadre du Règlement sur les Marchés Numériques (DMA) de l’Union européenne, MICROSOFT a annoncé le 16 novembre une mise à jour majeure pour ses utilisateurs européens, qui sera effective à partir du 6 mars 2024. A cette date, la firme de Redmond permettra aux utilisateurs de désinstaller des applications intégrées telles que le navigateur Edge, l’assistant vocal Cortana, et de désactiver le moteur de recherche Bing dans Windows Search.

Cette initiative vise à augmenter l’interopérabilité de Windows Search avec d’autres moteurs de recherche et services d’information. La mise à jour facilitera la distinction entre les composantes essentielles du système d’exploitation, comme l’explorateur de fichiers, et les autres applications préinstallées, en conformité avec les exigences du DMA.

Saga Atos : qui remportera la mise ?

ATOS, entreprise de services du numérique (ESN) française, traverse une période tumultueuse. Bertrand Meunier, son PDG, a été évincé mi-octobre 2023 par le conseil d’administration, laissant place au duo Jean-Pierre Mustier et Laurent Collet-Billon. Au cœur des préoccupations, la vente envisagée de 50 % du chiffre d’affaires du groupe au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, suscite des débats en raison d’enjeux de souveraineté. Cette proposition rencontre l’opposition de parlementaires, d’hommes d’affaires avec des offres alternatives, ainsi que de l’Union des actionnaires d’Atos constructifs (Udaac) et du fonds CIAM.

En parallèle, le positionnement David Layani, PDG de OnePoint, intensifie la concurrence. Mustier et Collet-Billon doivent également gérer les difficultés financières d’Atos, un groupe critiqué pour avoir compromis ses marges au profit de l’expansion contractuelle. Sont fortement concernés et actifs sur ce dossier : Bercy, le ministère des Armées et la Présidence de la république.

Vers la fin de la redevance copie privée sur les smartphones ?

Chaque smartphone acheté en France inclut une REDEVANCE COPIE PRIVÉE de 14 EUR, une taxe peu connue, mais significative pour l’industrie musicale, qui encaisse ainsi 300 millions d’EUR annuellement. Cette taxe, appliquée sur les smartphones de plus de 64 Go, vise à compenser les pertes théoriques des artistes dues aux copies numériques (MP3, etc.). Depuis 2022, les appareils reconditionnés et ceux achetés pour un usage professionnel en sont exemptés ; la Commission Copie Privée, chargée de fixer le montant de cette taxe, est souvent critiquée pour favoriser l’industrie.

Le député Modem Philippe Latombe propose une réforme, s’appuyant sur des rapports de l’IGF et de l’IGAC qui soulignent l’opacité du système. Son projet de loi vise à moderniser le dispositif, considérant que 70 % des ventes musicales sont désormais numériques. Il propose de confier les études d’impact à l’ARCOM, de changer les calculs de barèmes en impliquant les parlementaires, et de simplifier les procédures de remboursement pour les professionnels. Ce combat juridique et législatif dépasse la question des 14 EUR par appareil, interrogeant l’adaptation d’un système ancien aux écoutes musicales actuelles.

Qwant et les petits actionnaires

Éric Léandri (cofondateur et ex-dirigeant de QWANT), retarde le versement de 850 000 EUR destinés aux business angels du moteur de recherche. Cette somme, fournie par la Caisse des dépôts, était prévue pour les petits actionnaires affectés par l’expropriation suite au rachat de Qwant par Octave Klaba en juin dernier. Depuis plusieurs mois, Eric Léandri qui détient cette somme, suscite des interrogations sur le retard dans la distribution de ces fonds aux actionnaires concernés.

Le Royaume-Uni augmente ses investissement dans l’infrastructure nécessaire au développement de l’IA

Le Royaume-Uni a annoncé son intention d’augmenter les dépenses consacrées à la puissance informatique pour développer l’intelligence artificielle (IA) de 500 millions de livres sterling sur deux ans. Cette initiative portera l’investissement total prévu à plus de 1,5 milliard de livres sterling (1,85 milliards d’euro)

Rappelons qu’en France, le Gouvernement a lancé la deuxième phase de sa stratégie nationale pour l’intelligence artificielle fin 2022. Cette nouvelle phase a pour objectif d’augmenter le nombre de talents formés dans ce domaine et d’accélérer la transformation du potentiel de recherche et développement en succès économiques. Pour réaliser ces ambitions, un budget total de 2,22 milliards d’euros est prévu pour les cinq prochaines années, comprenant 1,5 milliard d’euros de financements publics et 506 millions d’euros de cofinancements privés.

Plusieurs appels à projets sont en cours:

Seconde vague de l’appel à projets Démonstrateurs d’intelligence artificielle dans les territoires (DIAT) (jusqu’au 1er décembre)

Relance de l’appel à projets Maturation technologique et démonstration de technologies d’intelligence artificielle embarquée (jusqu’au 18 janvier 2024)

Appel à projets IA Booster France 2030 (jusqu’au 31/12/2026)

OPEN AI, les (bonnes) affaires reprennent

L’un des sujets sous jacent de la crise chez OPEN AI est la levée de fonds en cours, valorisant la startup plus de 86 milliards de dollars, et se faisant non au travers d’une augmentation de capital mais de la vente d’actions détenues principalement par des salariés de l’entreprise. Cet investissement serait d’un milliard de dollars.

Selon le site d’analyse de rémunérations LEVELS.FYI, un développeur chez OPEN AI est rémunéré annuellement en moyenne à 300 000 dollars, auxquels s’ajoutent 600 000 dollars de stock options. La cession d’une partie de leurs parts pourraient faire la fortune de ces derniers.

L’opération devrait être bouclée d’ici la fin de l’année.

Q STARS.

Parmi les différents projets développés au sein d’OPEN AI l’un d’entre eux cristaliserait particulièrement l’attention, Q* (prononcez Q Stars)

Q* serait considéré comme une avancée majeure dans la recherche de l’entreprise sur l’intelligence artificielle générale. L’AGI est définie comme des systèmes autonomes surpassant les capacités humaines dans de nombreux domaines intellectuels.

L’importance de Q* réside dans sa capacité à effectuer des tâches mathématiques, qui sont considérées comme un domaine clé pour le développement de l’IA générative. Contrairement à la calculatrice qui résout un nombre limité d’opérations, l’AGI comme Q* peut généraliser, apprendre et comprendre, suggérant des capacités de raisonnement plus proches de l’intelligence humaine. Ainsi l’AGI pourrait être appliquée à des recherches scientifiques dans de nombreux domaines (finance, santé, sécurité, …)

Q* aurait démontré sa capacité à résoudre certains problèmes mathématiques, bien qu’au niveau d’élèves d’école primaire. Toutefois doté de ressources informatiques plus importantes, son exploitation pourrait changer d’ampleur.

De son coté GOOGLE met à jour régulièrement BARD

Dernière fonctionnalité disponible un accès plus approfondi au contenu de YouTube. Cette mise à jour permet aux utilisateurs de poser des questions spécifiques concernant le contenu d’une vidéo. Bard peut désormais analyser et comprendre des vidéos de manière plus détaillée, offrant ainsi des réponses plus précises et informatives aux requêtes des utilisateurs.

Redressement judiciaire pour LUKO

Comme nous vous l’avions annoncé, la défection d’ADMIRAL GROUP dans le projet de reprise de l’assurtech LUKO avait rebattu les cartes. Le groupe allemand ALLIANZ s’est positionné sur le dossier avec une offre de 8 millions d’euros. Une offre que le Tribunal de commerce de Bobigny a rejeté, au motif qu’elle n’était pas recevable dans le cadre de la procédure en cours. Une nouvelle session s’ouvre à de potentiels repreneurs qui pourront se positionner, si ALLIANZ décide d’y participer, le curseur serait donc connu pour le début des enchères.

