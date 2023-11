ID le nouveau réseau social du fondateur de ZENLY / 90% des salariés d’OPEN AI prêts à démissionner / CYBERSECURITE, les collectivités en grande difficulté

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

BREAKING NEWS:

Avant que la fenêtre ne se referme

L’arrivée de Sam Altman chez Microsoft n’est pas encore conclu ; lui et Brockman sont ouverts à un retour chez OpenAI si les membres restants du conseil d’administration qui l’ont renvoyé démissionnent.

OPEN AI, les portes sont ouvertes pour 90% des salariés de la startup.

Lundi soir, près de 700 des quelque 770 employés de la start-up californienne avaient signé la lettre promettant leur départ si le conseil d’administration refusait de démissionner, selon plusieurs médias.

Cybersécurité : les collectivités françaises en grande difficulté

À l’occasion du 105e Congrès des maires et présidents d’intercommunalité de France, Cybermalveillance.gouv.fr a publié sa deuxième étude sur la MATURITÉ CYBER des collectivités françaises (réalisée auprès de 1178 élus et agents), mettant en lumière des tendances préoccupantes. Selon l’enquête réalisée avec OpinionWay, 42 % des collectivités s’estiment exposées aux menaces cyber, surtout celles de plus de 10 000 habitants. 20 % des communes ne peuvent estimer leur exposition aux risques.

Environ 40 % des collectivités victimes rapportent une interruption de service ou d’activité, et 20 % une perte ou destruction de données. L’étude révèle une prise de conscience accrue : 78 % des collectivités déclarent être sensibilisées aux enjeux cyber au cours des 12 derniers mois, contre un tiers en 2021. 94 % sont équipées en moyenne de 3 dispositifs de sécurité.

Mais les moyens alloués à la cybersécurité restent limités. 65 % des collectivités attribuent moins de 5 000 EUR à leur budget informatique, et 75 % des élus et agents dépensent moins de 2 000 EUR pour se protéger. Seulement 12 % prévoient une augmentation des budgets cyber, un chiffre qui monte à 23 % pour les communes ayant subi une attaque.

Principaux freins identifiés : le manque de connaissances en cyber (45 %), l’absence de ressources dédiées (38 %), des contraintes de temps et de budget (34 %). Les besoins se concentrent sur la sensibilisation (64 %), suivie des outils et solutions (55 %), et des demandes de diagnostic et conseils (51 %).

De l’espoir pour la medtech Pixium Vision

Le Tribunal de commerce de Paris a transformé la procédure de sauvegarde de PIXIUM VISION en redressement judiciaire le 13 novembre 2023. Les administrateurs judiciaires ont reçu une offre pour reprendre les actifs et activités de l’entreprise, spécialisée en bioélectronique et en développement de systèmes de vision pour les personnes aveugles. L’examen de cette offre par le tribunal est prévu pour la fin de novembre. Pixium Vision avertit que, vu son niveau d’endettement, les revenus de cette vente ne suffiront probablement pas à rembourser totalement ou partiellement ses actionnaires.

Fin mars, l’entreprise avait obtenu le statut très convoité de « breakthrough device » (dispositif révolutionnaire) de la FDA, l’autorité de santé américaine, pour Prima, son système de vision bionique (en cours de développement) pour les personnes malvoyantes dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA).

La bouffée d’air frais des startups pour l’agriculture agroécologique

L’émergence de jeunes pousses dans le secteur agricole français représente un tournant dans la lutte contre le déclin du nombre d’exploitants et la promotion de l’agroécologie. En 2020, le pays ne comptait plus que 496 000 agriculteurs, contre 604 000 dix ans plus tôt, avec un pourcentage alarmant de 43 % d’agriculteurs approchant de la retraite.

Dans ce contexte, des entreprises comme ELOI, fondée en 2019, FERMES EN VIE (Feve) et LA CEINTURE VERTE, apportent des solutions novatrices et offrent un accompagnement essentiel à la reprise et à la modernisation des fermes. Elles se distinguent par leur capacité à lever des fonds significatifs, à la fois auprès des citoyens et des investisseurs privés, permettant ainsi de financer des projets d’agriculture durable.

Par ailleurs, ces sociétés innovent dans la manière de gérer et d’accéder au foncier agricole, en s’attaquant aux défis de l’accès à la terre et en proposant des modèles d’affaires adaptés aux aspirations des nouvelles générations. Leur approche, combinant agilité entrepreneuriale et sensibilité écologique, représente un modèle dynamique et adaptatif face aux défis de l’agriculture contemporaine.

Qui ne paye pas?

Dans le cadre du procès entre GOOGLE et EPIC, un cadre de Google confirme que Spotify ne paie aucune commission lorsque les utilisateurs achètent des abonnements via le système de paiement de Spotify et 4 % lorsqu’ils paient via Google.

AMAZON est AI READY

AMAZON a lancé AI Ready, un programme offrant des cours gratuits d’intelligence artificielle, avec pour objectif de former au moins 2 millions de personnes d’ici 2025, couvrant des compétences en IA allant du niveau de base à avancé.

TRUMP fait toujours du TRUMP

Trump Media & Technology poursuit 20 médias, réclamant 1,5 milliard de dollars de dommages et intérêts, pour avoir rapporté que Truth Social avait perdu 73 millions de dollars, qualifiant ce chiffre de « complète fabrication ».

Elon fait toujours du MUSK

Après que Media Matters ait affirmé que des publicités de certaines entreprises apparaissaient à côté de contenus antisémites, provoquant le départ d’annonceurs comme APPLE, DISNEY ou IBM

X (ex TWITTER) a intenté une action en justice pour diffamation contre Media Matters, affirmant que cette dernière a « sciemment et malicieusement » déformé la quantité de contenu antisémite présente sur sa plateforme. Dans cette plainte, X accuse Media Matters de fausse représentation délibérée, suggérant une intention malveillante derrière les affirmations de l’organisation de surveillance médiatique.

Ces allégations semblent être fondées et ne seraient pas « fabriquées », contrairement à ce qu’allègue la société X dans son action en justice.

Marc BENIOFF a toujours le sens de l’opportunité

Le PDG de Salesforce, a annoncé que son entreprise offrirait un salaire équivalent à tout chercheur ayant quitté OpenAI pour rejoindre l’équipe de recherche Einstein Trusted AI de Salesforce.

LES CHIFFRES DU JOUR:

Ceux de la perception de l’efficacité services client

Selon L’OBSERVATOIRE DES SERVICES CLIENTS 2023, étude annuelle de référence réalisée par BVA Xsight, 78 % des Français ont contacté au moins un service client cette année, utilisant en moyenne 4 canaux différents. Ils passent environ 2 h 46 par an au téléphone et envoient en moyenne 9 emails pour leurs demandes (dont 3 pour obtenir une réponse de l’entreprise).

81 % des Français se disent satisfaits de la qualité des interactions avec les services clients (+3 % en 1 an). Cette appréciation positive concerne tous les canaux sauf pour les chatbots, avec près de 40 % des utilisateurs se retrouvent insatisfaits et se tournent alors vers d’autres moyens de communication. Le taux de satisfaction le plus élevé dans la relation client est le face-à-face (92 %), devant le click-to-call (86 %) suivi de la messagerie mobile (84 %).

Enfin, à 54 %, les Français souhaitent une utilisation de l’IA pour analyser rapidement leur demande pour et la diriger vers le bon service client.

AMO, la nouvelle startup d’Antoine MARTIN lève 18 millions d’euros pour développer un réseau social de nouvelle génération. Baptisé ID et disponible sous IOS, l’app redessine votre profil sous forme de patchwork de ce que vous faites, dites, partagez. Un projet financé par les fonds d’investissement New Wave, Coatue et DST Global. 80 business angels auraient également participé au tour de table qui a eu lieu au premier trimestre de l’année.

Une initiative qui aura valu à la startup la visite du ministre à l’économie numérique Jean Noel Barrot.

Les levées de fond dans le monde:

La startup chinoise spécialisée dans la réalité augmentée, ROKID, a levé 112 millions de dollars auprès de NetDragon Websoft et d’autres investisseurs, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars. Cette levée de fonds vise à aider Rokid à étendre ses activités à l’international. Avec ce dernier financement, le total des fonds levés par Rokid s’élève à près de 200 millions de dollars.

FRENCHWEB MARKET

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Bullish, dirigée par un ancien président de la Bourse de New York (NYSE), a acquis CoinDesk pour une somme non divulguée dans une transaction entièrement en espèces. Digital Currency Group (DCG) avait acquis CoinDesk pour 500 000 dollars en 2016.

Zoom a annoncé pour le troisième trimestre une hausse de son chiffre d’affaires de 3,2 %, atteignant 1,14 milliard de dollars. Le revenu provenant des clients d’entreprise a augmenté de 7,5 % pour s’établir à 661 millions de dollars. Le nombre de clients d’entreprise a augmenté de 5 %, atteignant 219 700.

BEATRICE DE CLERMONT TONNERRE serait sur le départ de Microsoft France, après avoir été recrutée en octobre 2022. Elle gère actuellement l’entité secteur public de la filiale française du géant américain et siège au comité exécutif. Spécialiste de l’IA, elle a travaillé de 2013 à 2019 chez Google EMEA et est diplômée de l’IEP de Paris et de l’Essec.

CEDRIC DUGARDIN est nommé Directeur général de Solocal à partir du 22 novembre. Il succède à Hervé Milcent. Diplômé de la London School of Economics and Political Science, il est un spécialiste du redressement d’entreprises et a exercé ces 6 dernières années au sein de la société Texel Strategic Restructuring qu’il a créée et dirigée.

MATHIEU GALLET vient d’être élu Président du conseil d’administration de Science Po Bordeaux pour un mandat de 3 ans. Il succède à l’ex-Premier ministre Bernard Cazeneuve. Mathieu Gallet fut président-directeur de Radio France de 2014 à 2018 puis a créé Majelan, une application de podcasts exclusifs.

SYLVIE POSTEL, magistrate du 1er grade, est nommée experte de haut niveau, déléguée à la protection des données (DPO) au service de l’expertise et de la modernisation du secrétariat général du ministère de la Justice. Elle était jusqu’alors responsable du bureau du droit du numérique et de la protection des données du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.

MYRIAM SAMAOLI prend le poste de directrice générale adjointe d’Havas Media Network, opérant dans 126 pays. Elle travaillera aux côtés de Laurent Broca, CEO du groupe, pour piloter la transformation marketing et commerciale et définir le produit des agences du réseau. Samaoli, qui conserve ses fonctions actuelles de développement, marketing et communication chez Havas, a auparavant occupé le poste de global head of digital development au sein du même réseau.

ALEXIS BONHOMME est nommé VP GLOBAL INDUSTRY PARTNERSHIPS & APAC COMMERCIAL chez FARFETCH

SEBASTIEN FERNANDES rejoint AIVE comme SALES DIRECTOR

Changement d’adresse pour le très connecté RON KLAIN. L’ex chef de cabinet de Joe BIDEN a décidé de rejoindre AIRBNB au poste de Directeur juridique. RON KLAIN a également été chef de cabinet d’AL GORE, il est diplomé de l’université de Georgetown et d’Harvard.

Villa Blu by Robertet lance sa deuxième promotion pour soutenir l’industrialisation et la croissance des startups, après le succès de la première. Situé à Grasse, cet accélérateur a sélectionné cinq nouvelles entreprises parmi plus de cent candidatures. L’objectif est d’accélérer l’industrialisation des modèles économiques tout en mettant en avant le marché du naturel et le savoir-faire français. Les inscriptions pour la troisième promotion débutant en mars 2024 sont déjà ouvertes.

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d'aide aux entrepreneurs et startups?

