LUKO, le scénario tourne à la catastrophe / GOOGLE et META s’offrent un ticket pour l’IA SOUVERAINE française / QWANT trouve un nouveau CEO / Toutes les infos tech qu’il ne faut pas manquer ce matin

GOOGLE et META montent dans le train de l’IA souveraine

Effervescence autour de l’AllIAnce – comité public-privé – qui réunit des acteurs de l’intelligence artificielle générative pour faire naitre une « machine à projets d’IA génératives au service du public » à consonance souveraine, telle est la promesse annoncée le 5 octobre par le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini et la Direction interministérielle du numérique (DINUM).

Cet incubateur à projets d’IA génératives pour le secteur public vise à faire émerger via la méthodologie start-up d’État des solutions à la fois libres et souveraines avec des enveloppes de moins de 100 000 EUR par projet apporté par une administration marraine sous la forme d’une sélection mensuelle d’initiatives.

Le Comité IA créé compte aujourd’hui différentes entités publiques comme le CNED, Pôle Emploi et la CNIL ou le puissant ministère des Armées. Pour le privé, si on compte les entreprises françaises piliers OVH et Linagora, Mistral AI, Lighton et Recital se sont greffés au projet. Plus surprenants, Google et Meta font partie de cette aventure dite originellement « souveraine ». Le volet recherche est notamment représenté par l’INRIA et l’IDRIS avec la mobilisation du supercalculateur Jean Zay pour ce dernier.

Chaque membre du comité s’engage à participer activement à produire des jeux de données ouvertes entraînant des modèles d’IA, à améliorer des modèles ou en mettant en place des cas d’usage pour le secteur public.

Première expérimentation majeure prévue dès décembre dans les maisons France Services par des agents de l’Etat de cas d’usage à partir d’une IA générative présentée par la DINUM nommée « Albert » et développée via un modèle d’IA fourni par Facebook!

Mauvais scénario pour LUKO

Nouveau rebondissement dans la chute de l’insurtech LUKO: après l’échec d’une levée de fonds qui amène la startup à se placer en procédure de sauvegarde fin mai, et une offre de rachat du groupe ADMIRAL, ce dernier aurait décidé de quitter le navire avant qu’il ne prenne plus l’eau. La startup n’aurait plus que quelques jours pour trouver un repreneur et éviter la liquidation.

LUKO a levé plus de 72 millions d’euros depuis sa création auprès des fonds d’investissement ACCEL, EQT Ventures, EVOLEM, SPEED INVEST, ORANGE VENTURES, de son coté COYA 46 millions de dollars, et enfin UNKLE 11 millions d’euros. Une situation qui ne fait pas beaucoup d’heureux, notamment l’un des petits actionnaires de la société qui documente l’affaire sur son blog.

NEW FRICHTI c’est parti

C’est aujourd’hui que FRICHTI ou plutôt NEW FRICHTI ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Repris par LA BELLE VIE. La nouvelle structure doit désormais réaliser 10 millions d’euros de chiffres d’affaires d’ici la fin de l’année et monter à fin 2024 à 46 millions d’euros.

L’AI pas gadget

OpenAI annonce la mise en place de « Preparedness », une nouvelle équipe dont la mission sera d’évaluer, d’analyser et de tester les modèles d’intelligence artificielle afin de se prémunir contre des risques dits « catastrophiques ». Cela inclut des menaces d’ordre biologique et nucléaire.

Demain est aujourd’hui.

Uber commence à proposer des courses dans des véhicules entièrement autonomes de Waymo à Phoenix, Arizona. Les utilisateurs ont la possibilité d’accepter ou de refuser l’option autonome. Ce service inclut également une assistance téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7.