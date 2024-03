CHAPSVISION absorbe ANYCOMMERCE / PLEBICOM s’offre RETAILMENOT / Les comptes de BPI FRANCE affectés par la baisse des valeurs de la tech

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

DOJ vs APPLE, un procès complexe s’ouvre.

Le ministère de la Justice américain poursuit APPLE, alléguant que la société a bloqué l’accès de ses concurrents aux fonctionnalités de l’iPhone et a rendu plus difficile le passage à des appareils non-Apple. Parmi les autres reproches faits à la firme de Cupertino, le DOJ américain affirme que CarPlay permet également à Apple d’exercer un contrôle excessif sur l’industrie automobile. APPLE pour sa part affirme que la victoire du DOJ américain dans son procès établirait un précédent dangereux, permettant au gouvernement d’avoir une emprise très forte dans la conception de produits technologiques

La France, champion européen des investissements DeepTech en 2023

Le BOSTON CONSULTING GROUP et HELLO TOMORROW ont présenté le baromètre annuel des tendances et investissements dans la DeepTech en 2023. Dans le monde, 24 % des financements de startups (79 milliards de dollars) sont fléchés en DeepTech. 34 % de ces investissements en DeepTech se portent sur le développement durable (mobilité, logistique, énergie, climat, matériaux et bioréacteurs, agri-food) et 33 % sur la Tech digitale (IA générative en tête devant la cybersécurité).

L’Europe concentre 20 % des investissements dans les technologies de rupture, soit 9 millions d’EUR. La France prend la tête des pays européens en financement avec 2,9 millions d’EUR devant la Suède (2,1 millions d’EUR). 3 thématiques DeepTech concentrent les investissements en France : le digital (avec une dominante IA), le quantique et les biotechs.

En 2024, tendance majeure : le domaine de la construction devrait fortement croître en investissements DeepTech notamment dans l’industrie du ciment pour sa décarbonation nécessaire.

Le CEA accélère dans les startups DeepTech

Pour aider à la création de jeunes pousses, le CEA lance un venture builder (fabrique de startups) en collaboration avec SUPERNOVA INVEST (pour façonner sa feuille de route et sa stratégie de financement dans la durée des startups) et TECHNOFOUNDERS (pour l’identification des marchés et le management de la start-up), dispositif inédit en France dans les technologies de rupture.

Ce partenariat, révélé lors du Hello Tomorrow Global Summit à Paris, vise à stimuler la création de startups dans des domaines stratégiques tels que la microélectronique, la santé, et la maintenance prédictive. Le CEA, reconnu pour ses innovations et son importante activité de dépôt de brevets (700 par an), s’associe à Supernova Invest, expert de l’investissement DeepTech, et Technofounders, spécialiste du venture building pour des startups à impact sociétal et environnemental.

Ce dispositif ambitionne d’accélérer le développement de nouvelles entreprises en fournissant expertise technique, orientation marché, et stratégies de financement, s’appuyant sur un modèle de cocréation. Dans un premier temps, le focus s’opérera sur la création de startups en microélectronique qui représente aujourd’hui 30 % des jeunes pousses issues du CEA (dont les réussites Soitec, Aledia et Diabeloop). Le dépôt de brevets de ces nouvelles startups restera dans le giron du CEA.

Perplexity AI défie Google Search

PERPLEXITY AI, dirigée par Aravind Srinivas et inspirée par Sundar Pichai (CEO de Google), s’est lancé dans une compétition contre Google avec une vision novatrice de la recherche sur internet. Née d’une admiration et d’une rivalité, la startup de Srinivas, originaire de la même ville que Pichai, Chennai (en Inde), ambitionne de transformer l’approche de la recherche en ligne avec son moteur basé sur l’IA.

Créée en août 2022, Perplexity a levé 100 millions de dollars et a vu sa base d’utilisateurs actifs atteindre 15 millions, enregistrant une croissance de 50 % sur les 2 mois, avec un produit qualifié de moteur de réponse plutôt que de recherche, créant des fils de discussion interactifs pour approfondir les requêtes des utilisateurs.

Contrairement à Google, qui génère environ 175 milliards de dollars de revenus publicitaires annuels, Perplexity mise sur un modèle d’abonnement à 20 dollars par mois, tout en n’écartant pas la possibilité future d’intégrer de la publicité ciblée. La start-up utilise une combinaison de modèles de langage GPT 3.5-turbo et GPT 4-turbo d’OpenAI, ainsi que des versions personnalisées d’autres IA majeures, pour fournir une expérience de recherche différente et agrégeant différentes sources.

Instagram devance TikTok dans le shopping en ligne

Malgré les investissements massifs de TIKTOK pour encourager les achats sur son application aux USA, INSTAGRAM reste la plateforme sociale privilégiée pour la vente en ligne, révèle une enquête auprès des lecteurs de The Information. 35 % ont effectué des achats via Instagram, contre seulement moins de 10 % sur TikTok. Facebook Marketplace attire également 20 % des utilisateurs pour ses options d’achat et de vente. Ces résultats surprennent alors qu’Instagram a réduit ses fonctionnalités de shopping ces dernières années. Cependant, la précision du ciblage publicitaire de Meta Platforms encourage souvent des achats impulsifs. La démographie des sondés, principalement des professionnels, pourrait expliquer cette tendance, contrastant avec le public jeune de TikTok.

Toutefois, l’avenir pourrait favoriser TikTok, surtout parmi les jeunes utilisateurs attirés par ses nouvelles fonctionnalités d’achat. La majorité du shopping s’effectue hors des applications, via des sites e-commerce liés, soulignant le défi pour TikTok et Instagram d’inciter à l’achat direct sur leurs plateformes.

+ EN BREF

La bataille des lockers. Le nombre de consignes automatiques (lockers) en France est un sujet crucial pour les acteurs du retail et de la chaîne logistique. Emplacement, proximité, ouverture avec des horaires élargis, technicité (ouverture via connexion Bluetooth…) et dépôts de colis font la différence. La densité d’un réseau est essentielle. Mondial Relay compte 5000 lockers dans l’hexagone (contre 3000 il y a un an), une position de leader qui s’affirme. Les challengers se nomment Amazon avec 4000 unités de lockers et le déploiement de 600 prévus dans les gares. Vinted Go compte 1500 unités de casiers automatiques. La Poste opère plus de 500 consignes automatiques. Relais Colis gérerait à 500 lockers. En 2024, une nouvelle procédure « fast-track » est mise en place pour les entreprises engagées dans une Chaire industrielle ou un LabCom, souhaitant développer des thèses CIFRE. Cette mesure, facilitant les demandes de soutien auprès de l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie), vise à accélérer les collaborations entre le monde industriel et académique. Par ailleurs, l’appel LabCom s’ouvre aux startups de plus d’un an, désireuses de renforcer leurs compétences via des partenariats académiques. Ces dernières doivent toutefois établir des collaborations avec des unités de recherche différentes de celles à l’origine de leur création, enrichissant ainsi le paysage de la recherche et de l’innovation.

Vers un doublement des investissements en cybersécurité dans l’UE Face à la montée des cyberattaques, un haut responsable de l’Union européenne a annoncé, le 19 mars, la nécessité de doubler les investissements en cybersécurité pour le prochain mandat de la Commission européenne. ROBERTO VIOLA, DG de l’Unité numérique de la Commission, a souligné l’importance de cette mesure. Avec un budget de 214 millions d’EUR alloués pour 2024, l’UE vise à améliorer sa capacité collective à contrer les menaces cyber. Ces efforts seront coordonnés par le Centre européen de Compétences en Cybersécurité à Bucarest. Parallèlement, la Commission a introduit des initiatives législatives majeures telles que la mise à jour de la Directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2) et la récente adoption du Cyber Resilience Act. Les États membres ont jusqu’au 17 octobre pour intégrer NIS2 dans leur législation nationale, visant à protéger les infrastructures critiques. En contexte d’augmentation des menaces, où 70 % des organisations ciblées comptent moins de 500 employés, l’utilisation de solutions basées sur l’IA pour accélérer la prise de décision devient cruciale. L’ère des plateformes Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le terme IA n’est plus le mot-clé dominant dans l’univers des actions en cybersécurité ; c’est désormais « PLATEFORME ». Lors de l’annonce de ses résultats du 4e trimestre 2023, les dirigeants de CrowdStrike ont mentionné le terme « plateforme » 79 fois, soulignant l’importance croissante de cette notion. Cette tendance a également été mise en avant par Palo Alto Networks lors de la présentation de ses résultats du 2e trimestre fiscal, introduisant une stratégie de « plateformisation » qui a suscité des craintes de guerre des prix dans le secteur. Les analystes de Wall Street voient désormais les entreprises proposant des plateformes de cybersécurité comme celles qui gagneront probablement des parts de marché, en consolidant des achats auprès de moins de fournisseurs. Les acquisitions deviennent cruciales pour bâtir des services cloud complets, avec Palo Alto dépensant plus de 4 milliards de dollars dans 16 acquisitions depuis 2018. Les plateformes promettent de simplifier la gestion de la cybersécurité pour les entreprises, en regroupant diverses fonctions de sécurité. Les actions de CrowdStrike ont ainsi augmenté de 27 % en 2024, signe de l’intérêt croissant pour les entreprises offrant des solutions de plateforme complètes.

LEVEES DE FONDS A L’ETRANGER

FOUNDRY, prestataire de services de cloud computing spécialisé dans les charges de travail IA, sort de sa phase développement en mode furtif pendant laquelle elle a levé 80 millions de dollars lors d’un tour de financement initial et d’une série A qui marque une nouvelle étape. FOUNDRY serait valorisé 350 millions de dollars lors de cette série A.

BORDERLESS AI, startup qui développeun agent IA afin d’automatiser les tâches RH telles que l’intégration et les paiements, annonce un tour de table de 27 millions de dollars en seed auprès de Susquehanna et Aglaé Ventures.

THE BROWSER COMPANY créateur du navigateur Arc, a levé 50 millions de dollars dans un tour de financement mené par Pace Capital, valorisant l’entreprise à 550 millions de dollars. Ceci porte son financement total à 128 millions de dollars.

ACQUISITIONS

CHAPSVISION absorbe ANYCOMMERCE

Souvent présenté comme le Palantir hexagonal, CHAPSVISION, spécialiste français du traitement de données et acteur du retail (200 millions d’EUR de chiffre d’affaires en 2023), acquiert ANYCOMMERCE (ex-Wynd, 200 employés), se renforçant en Europe sur le commerce unifié.

ANYCOMMERCE fondé par Ismael OULD a levé depuis sa création 110 millions d’euros auprès d’ALVEN, ORANGE DIGITAL VENTURES et NATIXIS. Très discrète sur ses revenus, le seul chiffre d’affaires connu serait de 20 millions d’euros en 2021, WYND avait fait l’acquisition de SYMAG en 2023, une filiale de BNP PARIBAS réalisant 25 millions de chiffres d’affaires.

Pour CHAPSVISION, cette opération, qui suit les rachats de SPARKOW et OCTIPAS, élargit l’offre du groupe en intégrant des solutions d’encaissement et de gestion omnicanale.

PLEBICOM s’offre RETAILMENOT

PLEBICOM, l’un des pionniers du cashback en France, annonce l’acquisition de RetailMeNot France, connu pour ses marques grand public Poulpeo (9 millions d’euros de CA en 2022) et Ma Reduc. Poulpeo continuera d’opérer en tant que marque propre, rejoignant eBuyClub au sein du groupe Plebicom.

Cette acquisition permet à la société d’enrichir son offre et de compléter son portefeuille de marques, renforcant ainsi sa position dans le secteur du cashback en ligne, des bons d’achat, du drive to store et des codes promo.

ORANO et SUPERNOVA INVEST unis pour la DeepTech

ORANO s’associe à SUPERNOVA INVEST pour lancer L’ORANO VENTURE FUND, un fonds d’investissement de 50 millions d’eur visant à propulser des startups françaises et européennes spécialisées dans l’économie circulaire et les technologies industrielles avancées. Annoncé lors de l’événement Hello Tomorrow à Paris, ce fonds aspire à contribuer à une transition industrielle durable et souveraine, en accord avec les objectifs de décarbonation de l’économie. Géré par Supernova Invest, le fonds ciblera une vingtaine de pépites DeepTech au potentiel significatif, en phase d’amorçage ou de série A, dans des secteurs clés pour la performance industrielle et l’ingénierie de demain. Cette initiative marque une première pour Orano, visant à renforcer les synergies avec les écosystèmes deeptech en Europe et soutenir le développement durable via l’innovation.

REDDIT : Une entrée triomphante au NYSE

REDDIT a clôturé sa première journée de cotation à Wall Street avec une hausse impressionnante de 48 %, le titre atteignant 50,44 Dollars après une introduction en bourse (IPO) au prix de 34 dollars. Cette performance rare marque un intérêt des investisseurs pour les entreprises prometteuses bien que non rentables, notamment dans la Tech.

Malgré l’absence de profit annuel depuis sa création en 2005, Reddit a séduit les investisseurs, avec des ambitions dans l’IA, grâce à un accord de licence de données avec Google d’environ 60 millions de dollars par an. L’IPO, valorisant Reddit à 6,4 milliards de dollars, accentue une potentielle réévaluation de la stratégie de l’entreprise sur le marché. Le succès de l’IPO, longtemps attendue et reportée à cause de divers facteurs économiques mondiaux, démontre la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l’entrepruse, malgré ses pertes. La société a également réservé 8 % de ses actions aux utilisateurs éligibles, une stratégie risquée selon certains analystes, mais qui témoigne de l’engagement de Reddit envers sa communauté.

SHEIN se lance dans le Supply Chain as a Service

Face aux défis sur le marché américain, SHEIN, géant de la mode d’origine chinoise, propose désormais son expertise en matière de chaîne d’approvisionnement aux marques et créateurs internationaux. Annoncée par Donald Tang, président exécutif de Shein, cette initiative offre aux entreprises l’accès à la Tech et l’infrastructure de Shein pour tester de nouveaux produits en petites quantités et suivre leur popularité auprès des consommateurs.

Malgré l’absence de réponse de la Securities and Exchange Commission (SEC) à sa demande de cotation aux États-Unis depuis novembre, en raison de possibles implications politiques, Shein envisage d’autres marchés pour sa cotation, dont Londres. En 2023, l’entreprise a enregistré des ventes et profits record, prouvant sa solidité financière malgré les obstacles réglementaires. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité de son expansion vers un modèle de marketplace dans différentes zones, étendant son offre au-delà de la mode et de la beauté.

eBay France nomme SARAH TAYEB au poste de directrice générale. Précédemment DG adjointe depuis 2022, Tayeb a joué un rôle clé dans la stratégie produit et les innovations telles qu’eBay Estimation et eBay Réparation, depuis son arrivée en 2013. CÉLINE SAADA-BENABEN, l’ancienne DG, évolue au poste de présidente d’eBay France et DG pour l’Italie et la France. SÉGOLÈNE DE NORAY est promue directrice marketing et communications pour la France et l’Italie, élargissant son portefeuille de responsabilités.

Blancheporte, entreprise e-commerce basé dans le nord, annonce des changements au sein de son comité de direction liés au départ à la retraite de Corinne Devroux et Bruno Dagbert. STÉPHANIE DELESALLE LEPOUTRE est nommée directrice de l’offre et de la communication, succédant à Corinne Devroux qui demeure actionnaire. BRAHIM DRIHEM est nommé DSI et organisation, remplaçant Bruno Dagbert. Le poste de directeur général adjoint au commerce, est attribué à SALVATORE SPATAFORA, actuellement directeur marketing, reportant à Stéphanie Delesalle.

ALBAN DE GARSIGNIES, anciennement à la tête du pôle digital chez Libre Mullenlow, a été promu directeur général adjoint de l’agence, avec son expertise en digital, CRM et innovation par l’IA. Avec des études en ingénierie informatique et diplômé de l’ESSEC, de Garsignies a débuté sa carrière en développant des écosystèmes mobiles avant de s’orienter vers le digital omnicanal et les stratégies d’influence chez Isobar et Insign.

Wipro, géant du conseil et des services technologiques, a nommé ANNE-MARIE ROWLAND comme directrice générale de Capco au 1er avril. 14 ans chez Capco, Rowland a contribué à la croissance de l’entreprise avec son expertise en gestion du changement. LANCE LEVY, PDG sortant après une décennie, assumera le rôle de conseiller stratégique, soutenant la transition stratégique de Capco et Wipro.

