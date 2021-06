Alimentaire: comment le Covid-19 et le numérique ont modifié la manière de consommer

Dans l’alimentaire, la crise du Covid-19 a eu plusieurs effets sur la manière de consommer. Parmi les tendances, on peut citer le fait de cuisiner davantage qui a concerné 55% des Français contre 47% en 2019, d’après le baromètre d’Agence Bio sur la consommation et la perception des produits biologiques en France, partage Jean-Luc Raymond, de France Num, dans sa chronique du jour. C’est aussi la montée en puissance du consommer local. Favoriser l’achat en circuit court concerne ainsi en 2021, 59% des Français et 61% de consommateurs d’alimentation biologique. 2020, c’est également l’année de la révolution des courses en ligne: les ventes de produits alimentaires sur Internet ont augmenté de 13% dans l’Hexagone l’an dernier. EcoRennais, une enseigne alimentaire récemment inaugurée à Rennes a par exemple su se saisir de ces tendances avec un concept axé sur le phygital. «Son leitmotiv, c’est du bio et local, du zéro déchet et en click and collect», explique Jean-Luc Raymond. Pour tout savoir sur ce concept mais aussi retrouver des conseils sur comment se lancer dans la vente en vrac sur Internet, retrouvez l’ensemble de la chronique dans l’émission.

L’actualité à retenir

Nouvelle levée de fonds en 2021 pour Pennylane. Moins de six mois après avoir levé 15 millions d’euros, la FinTech française, qui développe une plateforme pour connecter dirigeants d’entreprise et experts-comptables, boucle un nouveau tour de table pour un montant similaire. Dans le cadre de cette opération, la start-up accueille à son capital le prestigieux fonds américain Sequoia Capital (Google, PayPal, Stripe…). Arthur Waller, CEO et co-fondateur de Pennylane, nous donne les raisons qui ont poussé le fonds californien à investir dans son entreprise…

WildCard

Un fois n’est pas coutume, nous allons évoquer dans le WildCard d’aujourd’hui une information qui nous vient directement des experts du conseil de sécurité de l’ONU. Cela concerne un incident grave intervenu après qu’un drone d’attaque soit devenu incontrôlable et finisse une mission de manière autonome sans que personne ne puisse l’arrêter.

Les événements à ne pas manquer

